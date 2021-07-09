【小說】《樹冠上》選摘：這裡是美利堅共和國，人民和樹木都選擇最令人訝異的路程

文：理察・鮑爾斯（Richard Powers）

尼克拉斯．霍爾

栗子當季。

人們朝著巨大的樹幹丟擲石塊。栗子環繞著人們落下，有如下起一場璀璨的冰雹。這個星期天，從喬治亞州到緬因州，處處可見這樣的光景。長居康考德小鎮的梭羅也參了一腳，但他覺得自己好像朝著一個具有知覺力的東西擲石，這東西雖然不像他那麼敏銳，但依然是他的血親。老樹是我們的父母，或許是我們父母的父母。若欲習知大自然的奧祕，你必須比其他人更加慈悲......

在布魯克林的展望山丘，初抵美國的約爾根．霍爾朝著被他打下、如大雨般墜落的栗子大笑。他的石塊一打中樹幹，食糧就成鏟抖落。人們有如竊賊般東奔西跑，在帽子、口袋、褲管摺邊裡塞滿掙脫了多刺外殼的栗子。你瞧，眼前果真是美洲新大陸的免費大餐——這個國家到處都是意外之財，連老天爺餐桌上的殘渣都成了財源。

這位挪威移民偕同他那群布魯克林船塢的友伴，在林間的空地升起熊熊的營火炙烤肥碩的栗子，大啖豐碩的戰利品。烤焦了的栗子甜中帶鹹，有如淋上了蜂蜜的馬鈴薯般豐潤綿密，既是樸實，卻也玄妙，吃在嘴裡，舒坦得難以形容。栗子的外殼尖銳多刺，但這只是擺擺樣子，而非真正的威脅。栗子想要掙脫多刺的護殼。每顆栗子都自願被吃下肚，好讓其他栗子有機會散播到遠方的田野。

當天晚上，約爾根吃烤栗子吃得陶陶然，因而在芬恩區的一角跟薇宜．波伊斯求婚。薇宜是個愛爾蘭女孩，住在離他租屋兩條街的一排松木小屋裡。方圓三千英里之內無人有權提出異議，於是他們在聖誕節之前成婚。到了隔年二月，他們已入籍美國。初春時分，栗樹再度開花，一串串蓬鬆的穗狀花序在風中輕輕飄盪，遠遠望去，有如碧綠的哈德遜河面泛起一波波潔白的碎浪。

拿到公民之後，隨之而來的是一股強烈的衝動，想要一探這片未經雕琢的疆域，於是霍爾夫婦收拾打包，帶著可以搬動的家當上路，行經一座座浩大的美洲五葉松林，直入俄亥俄州陰暗的山毛櫸林，穿越中西部綿延的橡樹林，來到新近加入美利堅合眾國的愛荷華州，行抵狄蒙堡附近的墾荒區。在這個新成立的一州，誰願意開墾種植，政府就把先前劃分的土地交給誰。大草原地廣人稀，最近的一戶人家離他們也有兩英里。頭一年，他們犁田耕作，種植了四十八英畝的作物。工作極為艱苦，但畢竟是為了自己打拼，總是勝過為了其他國家的海軍造船。

大草原的冬季隨即而至。酷寒考驗他們的生存意志。一夜接著一夜，他們窩居在布滿坑洞的木屋，連血液都快凍僵。每天早上，他們得在水桶裡敲碎冰塊，只為了潑潑清水洗把臉。但他們年輕力壯，無拘無束，充滿鬥志——他們的生存也僅有賴於此。寒冬毀不了他們。最起碼還不行。他們壓下心中最深沉的絕望，一壓再壓，將之精煉為鑽石。

當播種的季節再度到來，薇宜懷孕了。霍爾把耳朵貼在她的肚子上。她看著他一臉崇敬，不禁大笑。「小寶寶在說什麼？」

他以言簡意賅、聲若洪鐘的英文說：「餵我！」

該年五月，霍爾在他跟薇宜求婚之時所穿的工作服口袋摸到六顆栗子。他把它們埋入東愛荷華州的泥地，種在木屋四周無樹無林的北美大草原。農場與栗樹的原生地相隔數百英里，距離他們大啖栗子的展望山丘也有一千英里。日子一個月一個月過去，東部那一片片青綠的森林也逐漸被霍爾淡忘。

但這裡是美利堅共和國，在這個國度，人民和樹木都選擇最令人訝異的路程。霍爾種下樹籽，定時澆水，心中暗想：有一天，我的孩子們可以搖搖樹幹，免費吃一餐。

他們的第一胎剛出生就夭折，被一種還沒有名字的病症奪走了性命。當時尚無致命的傳染病毒。天主是唯一奪走孩童性命的劊子手，依照只有祂知曉的時間表，把這些幼小的靈魂從一個世界送到另一個世界。

六顆栗子中，其中一顆未能發芽。但約爾根．霍爾養活了其餘五株幼樹。生命是造物者和受造物之間的較勁，霍爾漸漸變成這場戰爭的專家。相較於其他種種天天必須面對的掙扎，養活他的栗樹根本不算什麼。到了第一個農季之末，他的田地富饒豐盈，最健康的一棵幼樹也長到超過兩英尺。

再過四年，霍爾家多了三個小孩，栗樹眼看著也會長成一片林地。細小的樹枝漸漸抽長，黃褐的枝幹布滿皮孔。鋸齒狀的扇形葉片蒼翠繁茂，相形之下，幼芽萌生的嫩枝顯得微小。大草原一望無際，有如青綠的大海，除了這幾棵幼小的栗樹和幾棵零星散布在河邊低地的大果櫟，霍爾自家的農場亦是草海中的一座島嶼。

就連瘦小的幼樹也已派上用場：

幼樹的葉片泡茶可治心臟疾病，

剛發芽的嫩葉可治潰瘍，

冷泡樹皮水可治產後出血，

暖熱的樹癭可以縮小嬰孩的肚臍眼，

樹葉加了黑砂糖煮滾可治咳嗽，

樹葉磨成的膏藥可治燒傷，葉片可減低床墊的噪音

傷心欲絕之時，樹木的萃取液可抗鬱悶

日子一年一年過去，有時精采萬分，有時乏善可陳。雖然平均收成量只是尚可，但約爾根感覺前景看好。每年耕犁之時，他始終向外擴展，多犁幾畝。薇宜確保壯丁一個接著一個報到，霍爾家的勞動大隊不斷擴增，人手不餘匱乏。

幼樹日漸茁壯，好像被施了魔法。栗樹生長快速：等到梣木可以用來做支球棒，栗木已經可以用來建個衣櫃。你若彎腰看看樹苗，可得當心別被刺傷眼睛。樹皮縱裂，紋理渦漩，有如理髮店的旋轉燈，遠遠望去，樹幹好像扭動著身子往上竄升。微風吹來，枝幹抖動，勾勒出忽而暗黑、忽而淺綠的光影，簇簇綠葉迎風伸展，爭相擷取更多陽光。八月盛暑，天氣悶熱，綠葉緩緩飄搖，起起伏伏，有如薇宜甩鬆她那頭曾經金澄的秀髮。等到這個甫近建國的國家再度面臨戰事，五棵栗樹已經長得比約爾根還高。

一八六二年無情的寒冬試圖奪走另一個小寶寶，結果只凍死了一棵栗樹。隔年夏天，長子約翰害死了另一棵。這孩子拔光半棵樹的樹葉，拿來當作玩具鈔票，怎料整棵樹居然死翹翹。

約爾根用力拉扯兒子的頭髮。「這是什麼感覺？你說、你說啊！」他大手一揮，劈劈啪啪掌摑兒子。薇宜不得不擠到他們父子之間，以身阻擋約爾根的老拳。

一八六三年，徵兵令寄達。年輕力壯的單身男子先上戰場。約爾根．霍爾時年三十三，家有妻小，還有數百英畝的田地，於是獲得緩召。他始終沒機會貢獻己力，護佑美國。他有一片幅員較小的鄉野等著他維護。

美東的布魯克林，一位自願到醫院照護聯邦大兵的詩人寫道：我深信一枚草葉可比繁星的運行。約爾根從未讀過這些詩文。他覺得詩文無異詭辯。他的眼中只有他的玉米、甜豆、瓜——種種作物即可揭露天主無言的心意。

大地再度回春，僅存的三棵栗樹花團錦簇，綻放出乳白的花朵。花香辛辣濃郁，帶點酸味，好像舊鞋或是酸臭的內衣褲。花朵而後結實，生出一丁點香甜的栗子。雖然產量稀少，但依然令約爾根和他疲憊的妻子想起當年布魯克林的那一夜——那一夜，栗子一顆顆地落下，有如天神恩賜的食糧，他開懷大啖，在城西的林中與薇宜互許終身。

「以後可以大量採收，」約爾根說。他已經在腦海中製作麵包、咖啡、濃湯、醬汁、蛋糕，種種皆是當地人知道這樹可以供給的佳餚。「吃不完的栗子就運到鎮上販賣。」

「還可以當作聖誕禮物送給鄰居們，」薇宜說。結果那年大旱，反倒是鄰居們出手相助，霍爾一家才保住性命。當滴水不剩、甚至連明天的用水都沒著落，又有一棵栗樹乾枯而亡。

時光荏苒，歲月流逝。栗樹褐黃的樹幹逐漸灰白。一年秋季，氣候乾涸，大草原裡只剩下少數作物依然挺立，僅存的兩棵栗樹因而成了閃雷的目標。其中一棵遭擊，原本可以用來製造搖籃、棺材等諸多的良木，這下付之一炬，倖存的樹身甚至不夠製造一張三腳凳。

唯一倖存的栗樹繼續開花。但它的花朵孤獨綻放，千百英里之內沒有另一棵栗樹跟它交配。雖是雌雄同株，但栗樹無法自花授粉。儘管如此，這棵栗樹仍將祕密隱藏於細長圓滾、生氣勃勃的樹幹中。它的細胞聽令於流傳自遠古的法則：保持靜立，耐心等待。不知怎麼地，這棵孤零零的栗樹知道何謂「經久」：當下並非恆久不變，總有一天熬得過去。它有工作要做。它得朝向群星攀升，卻也得穩穩立足於大地。或許誠如那位照護聯邦大兵的詩人所言：在百萬宇宙之前泰若自然，從容沉靜。泰若沉靜，有如林木。

農場熬過了老天爺布設的亂局。內戰結束兩年之後，約爾根利用翻耕、犁地、播種、去劣、除草的空檔，建造了他們的新屋。年年播種收成，作物運入運出。霍爾家的男孩們隨同他們跟耕牛一樣健壯的父親下田。女孩們嫁到附近的農家，散居各地。村莊日漸擴展。農場旁邊的泥土小徑變成一條真正的道路。

么兒在波克郡的稅務局上班。次子任職於埃姆斯的銀行。長子約翰一家人留在農場，父母年老力衰之時，農事就由他接管。約翰．霍爾著眼效率，看重機械，力求進步。他買了一部蒸汽曳引機，曳引機既可耕犁，也可打穀，兼具收割和捆紮之效，運作之時，機器轟轟怒吼，好像一隻從地獄放出來的猛獸。

對那棵僅存的栗樹而言，諸多世事不過意味著樹幹添加了兩道縱痕、年輪增長了一英寸。它愈來愈粗壯，樹皮呈螺旋狀上升，有如圖拉真柱。扇形綠葉孜孜不倦，不斷吸取陽光，化為養分。它不單只是耐心承受；它繁茂生長，生氣昂然，樹形圓滿，散發出蓬勃的朝氣。

新世紀的第二個六月，約爾根．霍爾躺在二樓臥室的床鋪上，臥室鑲嵌著橡木，由他親手建造，如今他卻再也離開不了。他望向天窗，凝視窗外一簇簇綠葉在空中搖擺閃動。他兒子的蒸氣曳引機在遠方轟轟作響，但約爾根．霍爾誤以為那是雷聲。枝幹交錯，光影在他身上投下斑紋。那些鋸齒狀的綠葉、那個他曾心存的夢想、那副欣欣向榮的願景，不知怎麼地，他又想起當年那餐栗實盛宴，往事再度歷歷在目。

他心想：什麼因素促成一棵如此挺直粗壯的大樹長出迴旋曲折的樹皮？是否因為地球公轉？說不定大樹試圖引起人們的注意？七百年前，西西里島一棵樹身寬達兩百英尺的栗樹，曾為一位西班牙王后和她麾下一百位騎兵遮擋暴風雨。床鋪上這位耆老從未聽過此事，但他辭世百年、甚至更久之後，那棵栗樹仍將屹立。

「妳記得嗎？」約爾根輕問握著他的手的女人。「展望山丘？我們那天晚上吃得真好！」他朝著綠葉叢生的枝幹點頭，遙想遠方的土地。「我請妳吃了一餐。妳給了我——妳給了我這一切！這個國家。我的一生。我的自由。」

但握著他手的女人不是他的妻子。薇宜已在五年前因肺部感染病菌而過世。

「睡吧，」他的孫女跟他說，輕輕把他的手擱回他削瘦的胸前。「我們全都就在樓下。」

約翰．霍爾把他爸爸安葬在老人家親手栽種的栗樹下。一道三英尺高的鍛鐵柵欄圍繞著零零星星的墳墓。栗樹的蔭影遮蔽了墓園，生者與死者同享慷慨的庇蔭。樹幹粗壯到約翰無法環抱，最低矮的枝幹也已高到搆不著。

霍爾栗樹成了地標，亦是農民們口中的守護之樹。家家戶戶週日出遊之時用它來認路，當地人也用它幫遊客指引方向。遍植穀物的大草原，有如大海般一望無際，高聳挺立的栗樹，恰如海中唯一的燈塔。農場欣欣向榮。約翰累積了足夠的資本育種與養殖。他爸爸已經辭世，弟弟們也自立門戶，這下他大可放手採購最新型的機械。他的農械木棚裡滿是收割機、簸谷機、割捆機。他大老遠跑到查爾斯城參觀一部雙缸氣動曳引機。當電話線接通，他率先申請，即使所費不貲，家人們也想不通那玩意有何功用。

這位移民之子執意追求進步，好像患了失心瘋，多年之後才找到一個有效的療方。他幫自己買了一台柯達布朗尼二號相機（Kodak No.2 Brownie）。你按下按鈕，其他就交給我們。底片必須送到狄蒙沖印，而他很快就察覺這道程序比索價兩美元的相機更傷財。

他拍攝他太太身穿薄棉印花布的洋裝、面帶靦腆的微笑、一臉企盼地站在新型絞衣機旁。他拍攝他的孩子們沿著田畦駕駛收割機、騎乘凹背的馱馬。他拍攝他的家人們盛裝歡慶復活節，女士們戴著無邊軟帽，男士們繫著蝴蝶領結，人人一臉正經。當他愛荷華州的小小家園再也沒有東西讓他拍攝，約翰就把鏡頭轉向霍爾栗樹，拍攝那棵跟他同樣歲數的大樹。

幾年之前，他送給小女兒一個動物實驗鏡，當作她的生日禮物，即使日後她玩膩了，只有他一個人繼續使用。這會兒玻璃圓盤急急旋轉，他看著一列列振翅的飛雁和一隊隊急騁的野馬，影像是如此鮮活，牽動了他的思緒。他忽然想到一個絕妙的點子，幾乎可說是個了不起的計劃。不管自己還能活多少年，他決定年年拍攝栗樹，然後依照人類的時間感加速呈現，看看栗樹會是什麼模樣。

他在農械木棚裡建造一座三腳架，然後把一塊毀損的磨石架在屋子附近的山崗上。一九○三年春分，約翰．霍爾架好布朗尼二號相機，拍下守護之樹掉光了葉子的全身像。一個月之後的同一天，他在同一時間、同一地點再拍一張。每個月的二十一號，山崗上始終看得到他的身影。他全心投入，到後來這個例行公事變成一種儀式，下雨下雪，酷熱嚴寒，他照常拍照，好像是他個人對植物之神的禮讚。他太太不留情面地嘲弄他，他的孩子們也拿他開玩笑。「他等著栗樹做出什麼有趣的事情呢。」

當他匯集頭一年拍攝的十二張黑白照片、伸出大拇指迅速翻閱，他辛勤的成果呈現出小小的驚喜。一瞬之間，光禿禿的栗樹長出了葉子。下一瞬間，栗樹在燦爛的日光中繁茂生長。其實栗樹只是靜靜承受，堅持過活。但農民們被惡劣的天候磨練出耐性，況且若非執著於世世代代的夢想，恐怕沒有多少人願意年復一年、持續耕作。於是一九○四年三月二十一日，約翰．霍爾再度登上山崗，好像他也可以再活一、兩百年，持續記錄分明就在眼前、我們卻始終視而不見的時光奧祕。

書籍介紹

本文摘錄自《樹冠上》，時報出版

作者：理察・鮑爾斯（Richard Powers）

譯者：施清真

生命無所不能，你絕對料想不到。

「銀閃閃的神靈們在說話……」

人與樹的連結，全新的世界！

若心懷渴望，改變就要來臨。

2019年普立茲得獎小說

「敘述如樹，生命亦如是」——吳明益／導讀

林中的一切皆是森林。

這是樹的世界，人類才剛抵達。

四億年來，樹木彼此交談。

為何我們看不到顯而易見的事物？

「四十億年演化史上最奇妙的物種，需要我們的援助。」

一部關於樹木與人類命運、無可挽回遺憾和心靈救贖的生態史詩巨著。

生命從地球上消失之前的關鍵時刻。

森林正在向人類發出警告，種種信息從天而降——

全書宛如盤古巨樹般自樹根揭開半世紀美國西北部的伐木浩劫，帶出九名主角與最後一片原生林木之間生死相繫的命運。當中包括青年藝術家、華裔女工程師、心理學博士生、專利法律師夫婦、越戰退役上尉、半身不遂的IT科技鉅子、言語障礙的植物學家，以及一名曾因縱情玩樂觸電身亡但死而復生的女大學生，據說銀閃閃的樹靈在幽冥中對她說話，伸出援手，將她拉回人世。生命究竟對人類有何要求？多少人願意為了保護樹木而犧牲？生命如此豐富，為何人類擺脫不了物種孤獨，總是感到孤單、無助又寂寥？

「若是你的思維稍稍像一棵樹，我們就會對你傾訴種種意義。」

全書以樹根、樹幹、樹冠、樹籽為架構，鋪陳九位主人翁的個人生命，如何與樹木命運環環相扣，彼此交會激盪的故事，當中記錄環境運動現場，辯證環境倫理困境，意在突顯當今地球最基本且最具破壞性的衝突，即人類與自然的對立。然而樹木智慧浩大、緩慢、互連、共生、獨具創見、別出心裁，可惜只有少數人發現並相信那個世界，深受吸引，因而捲入災禍，卻義無反顧。當護樹者擁抱樹木，他真正擁抱的是誰？

你和你家後院的樹來自同一個祖先。時至今日，人類和樹依然共享四分之一的基因。納博科夫曾說：「作家應該要有詩人的精準以及科學家的想像力。」這本普立茲得獎小說更從植物學、認知心理學、法律、人工智慧、環境倫理等各層面書寫樹木的智慧。不僅是有史以來寫樹寫得最好的小說，也是最好看的小說。樹是我們的圖書館、博物館、藥局、文史資料館。樹木記得人類遺忘的過往。為了明日世界，我們最應該做的一件事是什麼？當樹送光了它們所有的一切，人類已受贈的種種，我們必須爭取的種種，會不會有終止的一天？我們究竟希望自己想要什麼？我們為什麼要去做？

人類很像樹木，也有向光性。

若心懷渴望，光是保持靜立，每棵樹都有遠大前程。

嶄新的時間尺度和生命哲學在天地間展開

人必須自行成長，終至理解樹木的智慧；

學習森林已經領悟的一切，是人類永遠的工程。

山會移動。樹會說話。你聽見了嗎？

「聽一聽。這一次你們必須聽一聽。」

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航