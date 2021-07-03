【東南亞週報】緬軍方警告外媒勿用「政變」一詞｜杜特蒂鬆口有意參選副總統｜印美合作建海事訓練中心

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君

南洋誌東南亞週報第125期，為讀者挑選2021年6月26日至7月2日期間，有關緬甸、菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國與新加坡的六則東協區域大事。

緬甸｜緬甸軍方釋囚撤訴，警告外媒慎選措辭

繼4月新年特赦之後，緬甸軍方6月30日再釋放2千多名反政變示威人士，並撤銷對24名參與示威活動名人的指控；然而對於其政權正當性則採強硬態度，警告外國媒體慎選措辭，勿用「政變」、「軍政府」等字眼。

緬甸軍方30日從全國各地監獄釋放共2296名反政變示威人士，其中以關押政治犯且環境惡劣而聲名狼藉的永盛監獄（Insein Prison）即佔700多名。軍方發言人、資訊部副部長紹敏通（Zaw Min Tun）受訪表示，此波獲釋對象主要是和平參與示威活動者，不包括涉入暴力、犯罪、或領導暴動的示威人士。此外，軍方也撤銷對24名參與示威活動名人的指控，軍方麾下的米瓦迪電視台（Myawaddy TV）報導稱，他們的參與是「外部因素」使然。

Photo credit: AP／達志影像 一名男子於6月30日走出緬甸仰光永盛監獄。

另一方面，緬甸軍方對於其政權正當性則採強硬態度，資訊部同日透過國營《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar）釋出聲明，警告外國媒體勿再使用「軍政府」（junta；military junta）或「軍事委員會」（military council）等字眼指稱軍方為首的「國家領導委員會」（State Administration Council），強調其根據憲法緊急狀態規定執政，「並非政變奪權（coup d’état）」；若執意使用錯誤用詞、引述虛假或誇大的資訊，「當局將採取行動」。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年6月23日，敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席俄羅斯出席「莫斯科國際安全會議」（Moscow Conference for International Security）

菲律賓｜杜特蒂鬆口，對參選副總統持開放態度

菲律賓總統大選將於2022年5月登場，在國內擁有高支持度的現任總統杜特蒂，本週表態對於參選副總統持開放態度。

菲國總統任期6年，不得連任；總統與副總統為分開選舉。詢問者報（Inquirer）6月初報導，杜特蒂表示不會參選下一屆副總統，並說自己已做好退休準備；然30日杜特蒂受訪時則改口，如果有他的空間的話，參選副總統是一個好主意，尤其在處理國內毒品議題，對於角逐副總統一職持開放態度。

現年76歲的杜特蒂於2016年以39%的得票率當選總統，根據民調機構亞洲脈動（Pulse Asia）調查，其任內支持率平均高於75%，也高於前三任總統；去年9月進行的最新民調更顯示其支持率高達91%。有鑑於杜特蒂的高聲量，其所屬的民主菲人-國民力量黨（PDP-Laban）也力促杜特蒂在下屆選舉參選副總統，以提升其推派的總統候選人當選機會。反對黨1Sambayan表示，若杜特蒂真的參選副總統，將是對憲法開了一個大玩笑。

除了杜特蒂享有高支持度，現任達沃市長、其女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）聲量亦非常高，在近期民調居領先地位，但薩拉先前曾表態不會參選下屆總統，至少等到2034年才有可能。今年1月時杜特蒂法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）更曾提出「雙杜特蒂」組合，呼籲薩拉參選總統、杜特蒂參選副總統。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為菲律賓總統杜特蒂在2020年9月28日，進行防疫工作會議。

印尼｜印美合作，於巴淡島建海事訓練中心

印尼海事安全局6月26日宣布與美國共同在廖內群島（Riau Islands）的巴淡島（Batam）興建海事訓練中心，強化雙方在區域安全與和平上的合作。

因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，美國駐印尼大使Sung Kim透過線上方式參與訓練中心的動土典禮。他指出，此項合作具有重大作用，美國做為印尼的夥伴，將持續支持印尼在區域和平與安全的領導角色。訓練中心耗資350萬美金，設有教室、軍營和發射台，可容納50名學員與12位講師，未來將由印尼海事局管理。目前雖尚未公告具體訓練項目，Sung Kim指出將聚焦於維護貿易路線的安全訓練。

訓練中心設於具重要戰略地位的馬六甲海峽與南海交界，美國國防部的星條旗報指出，中國對外貿易相當依賴馬六甲海峽，並持續強化在此區域的海軍力量，以避免其他勢力影響其貿易路線。路透社則報導，美印此次合作時機點巧妙，緊接在中國與菲律賓發生南海交鋒之後，具強化區域勢力意義。

近年來中國在南海地區的主權聲索行為日益擴大，菲國3月在牛軛礁（Whitson Reef）的專屬經濟海域（EEZ）發現超過200艘中國船隻聚集，菲國多次發出外交抗議，中國則以漁民停泊為由拒絕撤船。而面對中國例行實施的南海夏季禁捕令，菲國今年特地發布聲明，表示菲國漁民不適用禁令，鼓勵漁民在本國海域捕撈漁獲。

Photo Credit： White House wikimedia commons public domain 印尼總統佐科威2015年訪美時，在華府與時任美國副總統拜登會談。

馬來西亞｜大馬無限期延長封鎖，推360億美元紓困

馬來西亞COVID-19疫情延燒，單日新增確診病例數持續落在5000例以上，當局宣布無限期延長封鎖令，同時推出總值高達馬幣1500億令吉（約360億美元）的紓困方案。

為因應第三波疫情，馬來西亞5月即實施全國行動管制令（MCO 3.0），甚至自6月1日祭出更嚴格的全面封鎖令（FMCO），原定14日期滿，因疫情未見趨緩而延長至28日。然而，馬新社（Bernama）27日引述首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）的說法，指出馬國確診病例數仍居高不下，因此將無限期延長封鎖令，直到單日新增確診病例數降至4000例以下。

國防部高級部長依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）補充道，政府參照三大指標，包括：單日新增確診病例數降至4000例以下、加護病房病床使用率降至中等程度、10%人口完成兩劑疫苗接種，以判定是否能鬆綁現行第一階段全面封鎖令。衛生部所做的風險評估也顯示，目前尚未滿足過渡到第二階段解封的條件，須繼續實施封鎖令。

鑒於封鎖令對經濟的衝擊，首相慕尤丁隨即在28日宣布，推出總值高達馬幣1500億令吉（約360億美元）的紓困方案，涵蓋薪資補貼、現金援助、暫緩還貸、稅金減免等項目，以保障民生、支持企業、加速疫苗接種為核心目標。

泰國｜泰國7月開放民眾向私立醫院自費預購莫德納，兩劑定價3400銖

根據路透社6月30日報導，泰國國營的政府製藥組織（Government Pharmaceutical Organization）發布聲明指出，已購買500萬劑莫德納疫苗（Moderna）交由泰國私立醫院供泰國民眾自費施打。政府製藥組織表示，第一批的390萬劑疫苗預計將在2021年第4季到貨，第二批則將有110萬劑在2022年第1季到貨。

泰國私立醫院協會會長Chalerm Harnpanich表示，莫德納疫苗定價為3400泰銖（約新台幣2,962元），而此價格是由政府製藥組織和負責進口莫德納疫苗的裕利醫藥公司（Zuellig Pharma）協商後訂定。所有泰國私立醫院都將採用此定價，且已包含疫苗費用、服務費、和保險費用。泰國私立醫院協會指出，泰國民眾自7月1日起可開始向合作的私立醫院預約兩劑莫德納疫苗，預計在10月疫苗到貨後開始施打。

另一方面，日前傳出由英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，或簡稱AZ）授權泰國暹羅生科（Siam Bioscience）在泰國製造的AZ疫苗，因疫苗生產和交貨出現部分延宕情況，使得馬來西亞、菲律賓及台灣也受到影響。不過，路透社6月28日報導指出，泰國6月會如期獲得原先商定數量的600萬劑AZ疫苗，其餘將出口至東南亞國家的疫苗則預計於7月初開始交貨。阿斯特捷利康聲明中提及，暹羅生科預期將在今年生產1億8000萬劑疫苗，其中約有略多於1/3的數量將供應給泰國，剩餘2/3供應給東南亞其他國家。

Photo credit: AP／達志影像 莫德納疫苗（Moderna） 資料照

新加坡｜星確診病例通報捨去個案年齡職業，將聚焦疫苗進度與重症資訊

新加坡衛生部6月29日起宣布將改變病例通報內容，不再詳述確診病例的年齡、性別與職業等資訊，而會將重點放在確診病例數、疫苗接種進度，以及重症病患的資訊。星國衛生官員認為隨著疫苗接種比例上升，防疫已進入「新常態」，通報方式必須調整以因應新的局勢。

星國衛生部指出，抗疫跨部門工作小組未來的文告格式，將聚焦於遏止病毒傳播與疫苗接種等資訊，與民眾溝通的重心將放在獅城疫情主要趨勢、監測中的感染群、疫苗接種進度，以及重症人數等資訊。不過當局仍會公布新增確診本土個案數、境外輸入個案數，以及多少新病例屬於已知感染群等。

捨去的資訊除了確診病例的年齡、性別與職業外，也不再列出過去兩週本土確診病患到過的公共場所，不過民眾仍可透過星國的「合力追蹤」APP查看足跡是否與確診病患重疊。

抗疫跨部門工作小組三大成員，也就是貿工部長顏金勇、財政部長黃循財，以及衛生部長王乙康6月24日聯名以「與冠病共處 如常生活」為題投書媒體，主張COVID-19可能成為地方性流行病，與其追求零確診，不如採取積極篩檢策略，擴大追蹤範圍，並匡列隔離與病患有密切接觸者。此外疫苗能有效預防重症，因此政府將加速施打速度，達到7月初前2/3人口至少接種一劑疫苗，以及在星國8月9日國慶日前至少2/3人口完成接種兩劑的目標。截至6月29日，總人口約570萬人的新加坡，已有331.6萬人至少接種一劑（58%）、210.3萬人完整接種兩劑（37%）。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒