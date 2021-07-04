拜訪越南古傳「綠米」製作過程，其甜美香氣是河內人的共同記憶

越南夯台灣是由John和秋姮一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

這一集John和秋姮整理了2017年8月的影像紀錄，是當時John和秋姮回到越南，拜訪了在河內製作「綠米」的場所。

根據《越南快訊》報導，通常是在8月至10月期間，河內的農民會採摘未成熟的糯米粒，先是在柴火上烤，然後用研缽和杵將它們搗成黃綠色的薄片，街頭小販會用荷葉包裹好後在市場上販賣，而荷葉會有助於保持其甜美的香氣。

越南的婦女則相信綠米有助於養顏美容，甚至在18世紀開始，就將其視為排毒飲食，而由於「綠米」被視為愛、友好和崇敬的代表，在秋天時孩子們還會贈與長輩或用於祭拜祖先，不過時至今日，要找到綠米，只能在少數年邁的街頭小販籃中買到，通常他們的標準裝備會有籃子、秤、荷葉和一雙塑膠手套。

秋姮在影片中，除了展示了非常珍貴的河內村莊內的「綠米」製作場所，也分享通常「綠米」是搭配香蕉、飯糰、米糕食用，是許多河內人的共同回憶，希望隨著工業化的發展，綠米產業還能夠被保留下來。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒