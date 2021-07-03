NCC前專委引發玉山大火後調離現職，林務局初估求償逾億元創新高紀錄

國家通訊傳播委員會（NCC）前專門委員喬建中等5人今年5月假日登山意外引發玉山森林大火，林務局昨（2）天表示，玉山大火受災面積70幾公頃，迄今僅初估3大項損失合計逾億元，可能會創下該局求償的最高金額。NCC昨日也表示，已將喬建中調離原本職務，不再領有原本法制加給，也主動函送監察院。

民眾黨立院黨團昨天舉行記者會，黨團幹事長蔡壁如針對此事件，呼籲政府儘速行動，主動進行假扣押程序，防止官員脫產企圖卸責。

3大類損失合計逾億元，金額有可能再增加

（中央社）今年5月間玉山大火造成龐大損失。林務局昨天說，此案初估救災支出、造林地費用及生態價值已逾億元，將創下林務局求償金額新高。

NCC專門委員喬建中5月假日登山意外引發玉山森林火災，NCC昨天表示，已將喬建中調離原本職務，改為支援秘書室總務業務，不再領有原本法制加給，也主動函送監察院。而喬建中涉嫌玉山大火造成的損失，求償作業則正在依法進行中。

Photo Credit: 中央社（嘉義林管處提供） 玉山八通關杜鵑營地（玉山事業區第52林班）火災熄滅，嘉義林管處表示，此次救火相當辛苦，森林護管員在3000公尺高山滅火，有人因此引發高山症，每日都有人員外傷、掛彩，甚至需要送醫。圖為徒手滅火情形。

農委會林務局副局長廖一光接受《中央社》記者電話訪問時指出，玉山大火受災面積70幾公頃，迄今僅初估3大項損失合計逾億元，「會超過」民國90年曾求償新台幣1億元的金額，而民國90年案件原為林務局最高求償金額。

民國90年林務局東勢林區管理處轄屬大甲溪事業區第23林班與當地農場果園交界處發生森林大火，時值2月中台灣氣候乾旱，風又大，引發火災，受災面積超過80公頃，為林班地，被害樹種以台灣二葉松為主，求償1億元，但最後判賠約2000萬元。

他說明，3大類求償金額分別為一、救災出動人事、設備的支出；二、燒到政府早期的造林地費用，即損失的林木價值。三、生態系服務價值，包含生物多樣性、提供野生動物棲地、提供遊客登山遊憩的價值等受損害。

他並說，下週將委託律師，會再評估、討論，求償金額以最後遞出的民事求償告訴書上的金額為主。

記者追問，通常考量最後判決金額可能會打折，金額有可能再增加。對此，廖一光未否認，但他也說，跟律師討論時，還要再了解此案的刑事調查進度，因為林務局提出的求償是以刑事附帶民事方式進行，對象為嫌疑人、當事人，此案一行5人，要看刑事調查結果決定當事人。

NCC：報導稱喬建中高升非事實，已調職並取消法治加給

NCC專門委員喬建中5月假日登山意外引發玉山森林火災。NCC昨天表示，已將喬建中調離原本職務，改為支援秘書室總務業務，不再領有原本法制加給，也主動函送監察院。

嘉義林管處轄管玉山事業區第52林班的八通關杜鵑營地附近在5月16日清晨發生森林火災，國家通訊傳播委員會（NCC）專委喬建中事後坦言，是當時不小心弄翻爐火所致，有打電話向消防局報案，後續森林火災延燒12天、影響超過70公頃面積，農委會林務局也表示將對肇事者求償。

NCC今天表示，已在5月24日以喬建中觸犯森林法事件的行為，認為已符合《公務員懲戒法》第2條第2款「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽」，依同法第24條第1項規定，主動將喬建中函送監察院。

至於《中國時報》報導「引發玉山火災 NCC專委喬建中近傳高升」。NCC澄清，報導指喬建中高升並非事實。喬建中原職為法務處11職等專門委員，事發後已調離原職，擔任NCC會本部相同職等職務，支援秘書室總務業務，不再領有原職法制加給，靜待監察院、檢調後續調查。

NCC指出，案件已在偵查階段，後續會視司法偵查及懲戒程序，依法處理。

《聯合新聞網》報導，民眾黨立院黨團昨天舉行記者會，黨團幹事長蔡壁如針對此事件表示，這次大火延燒73公頃，相當於過去10年全國合計火災面積242公頃的3成，造成損失的費用不應該由人民承擔。

農委會主委陳吉仲5月22日說，對肇事者絕不輕縱，不論是什麼身份，一視同仁，絕對嚴懲不貸，但地檢署及各行政機關至今仍未對肇事者提出假扣押申請，民眾黨團呼籲政府儘速行動，主動進行假扣押程序，防止官員脫產企圖卸責。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範