拜登政府宣布護照將增設第三性別選項「X」，布林肯：「驕傲回來了！」

編譯：吳宗宜

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）選在6月30日、「同志驕傲月」（Pride Month）的最後一天宣布，將在美國護照上替性別認同不是男性或女性的人士新增第3個性別選項，也就是「X」，美國人民也將可以自行選擇他們的性別是M（男）、F（女）或X，選擇與其他政府核發文件（如出生證明書）上不一樣性別的人，也不需像過去一樣提出診斷書，便可以自由選擇護照上的性別。

這是拜登政府力挺LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人）團體的最新政策，他強調這政策讓「驕傲回來了」（Pride is back）。上任6個月以來，拜登已發布多項改善LGBTQI+族群待遇的政策，如廢除前總統川普禁止跨性別軍人服兵役的禁令，並恢復對跨性別者的醫療保障，近期他甚至宣布政府將為退伍軍人提供性別置換手術（gender confirmation surgery）。拜登政府另外也任命並獲參議院通過了第一位LGBTQI+的部長，也就是運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為美國總統拜登和現任運輸部長、同時也是美國首位公開自己同性戀身分的布塔朱吉（Pete Buttigieg），在白宮為同志驕傲月舉行的活動上握手。

布林肯發布聲明說：「國務院致力於促進所有人的自由、尊嚴和平權，包括LGBTQI+人士在內。透過這一行動，我向LGBTQI+團體表達了我們向前邁進的長期承諾在今天和未來都不會改變。」

國務院並未說明X的性別選項何時會開始使用，只表示相關部門正著手評估達成這項目標的最佳做法。

《今日美國》報導，美國推動LGBTQI+權益的人權運動組織 （Human Rights Campaign）對該政策表示讚賞，稱它們將降低弱勢群遭受歧視、騷擾和暴力的風險，該組織主席戴維 （Alphonso David） 表示，「這是LGBTQI+在美國取得平等權利的重要一步，將賦權予數百萬公民，使他們在國內外旅遊時都更加有信心不會被歧視，因為美國承認他們的性別認同。」他還呼籲美國鼓勵其他國家對LGBTQI+族群採取類似的包容性政策。

該組織的數據指出，國務院的聲明可能會影響美國接近900萬的跨性別者和雙性人。 國家跨性別平等中心（National Center for Transgender Equality）副執行長亨-萊赫蒂寧（Rodrigo Heng-Lehtinen）也說，「護照和身份證上的資料合乎自己的認同，這對日常生活是非常重要的，無論旅行、銀行開戶、找新工作和上學都需要使用這些證件，不準確的資料記載使跨性別者更容易受到騷擾和歧視。」

根據《衛報》指出，最新一份民調顯示，只有11%的受訪者認為，他們所有身份證件上登載的姓名和性別等資料讓他們完全滿意，近三分之一受訪者都指出，如果他們表現的性別特質和證件上的性別或姓名不符時，他們會被拒絕使用社會福利、服務，甚至受到口頭騷擾或毆打。

不過GLAAD組織的經理歐哈拉（Mary Emily O'Hara） 向《今日美國》表示，當跨性別、非二元認同者或雙性人在旅行時，因為無法獲得準確、適當的身份證明文件，更可能會遇到安全問題。「當你在旅行時，身份證上的性別與你當前的性別表現不符，面臨的騷擾和歧視風險就會大得多，相較之下，如果護照上的性別是X，則可能降低這樣的風險。」

LGBTQI+友善政策的一小步

雖然該法案還沒有實施的具體時程，但這顯示了美國在LGBTQI+議題上已向前跨了一大步。世界上已經有多個國家在官方文件上提供男性和女性以外的選項，包括澳洲、尼泊爾、加拿大、阿根廷、印度、丹麥、冰島、荷蘭和紐西蘭等的護照皆然。

美國有20個州，包括紐澤西州和麻薩諸塞州，在駕照和其他州文件都有非二元性別的選項，也就是目前超過三分之一的美國州已經發行了有非二元性別標記的身份證明文件。

LGBTQI+權利在世界各地差異極大，同性戀在35%的聯合國成員國仍然是非法的，承認同性婚姻的國家則不到30個。2001年，荷蘭率先通過同性婚姻法案，緊接著比利時於2003年通過，接著西班牙、瑞典、挪威、葡萄牙、冰島、丹麥等國都陸續合法化同性婚姻。

但即便歐洲是對待LGBTQI+人士相對友善的一區，不少國家對於同性戀的看法依舊很保守，包括東歐、巴爾幹部分國家，如克羅埃西亞、波蘭、俄羅斯和立陶宛等，匈牙利並在今年6月15日，立法禁止在學校向未成年人傳播同性戀及性別置換的內容。

《Insider》報導指出，根據2020 年的調查發現，三分之一的男同性戀者在家裡還是會感到身體或情感上的不安全感。 ILGA-Europe執行長Evelyne Paradis則指出，「這是歐洲LGBTQI+族群平權的關鍵時刻，隨著時間的推移，越來越多的國家，依然尚未實現他們讓LGBTQI+族群得到平等權利的承諾，更多的政府必須採取積極措施。」

目前大約68個國家仍然將同性戀定為違法行為，其中大多數是中東、東南亞和非洲的穆斯林國家。在阿富汗、汶萊、伊朗、茅里塔尼亞、尼日、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、索馬利亞、蘇丹和葉門，同性行為甚至可能是死罪。

另一方面，台灣則是第一個同婚合法化的亞洲國家，在2019年5月17日，通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，賦予同志伴侶得以結婚的法律依據，其他的亞洲國家如中國、韓國、馬來西亞、新加坡、越南等國家，對同性戀者則依然不甚友善。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範