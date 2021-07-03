湖人季後賽出局，防護員成代罪羔羊？

近日有消息指，NBA洛杉磯湖人隊因為安東尼戴維斯（Anthony Davis）、波普（Kentavious Caldwell-Pope）、卡魯索（Alex Caruso）、勒邦占士（LeBron James）等主將因傷未能打季後賽，決定不和首席運動傷害防護員Nina Hsieh續約。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 湖人隊運動傷害防護員Nina Hsieh

「莫須有」的罪名

先要講講，NBA的防護員工作和治療師有甚麼分別。防護員會在訓練比賽為運動員準備該節訓練或比賽需要的醫療支援，可以是賽前熱身、貼紮，但也包括訓練和比賽期間的場邊觀察、傷病急救、適時轉介醫護人員或將受傷運動員護送到急症室等等。訓練和比賽後的恢復，不論是準備冰水還是按摩，也由防護員負責。一般精英隊伍的防護員更會修讀運動康復治療，甚至健身教練證書，協助物理治療師在球員傷患後重返賽場的康復訓練。而美國制度裏的運動防護員更可以在傷患確診的急性期施行電療或超聲波療法，促進軟組織復原。

洛杉磯湖人曾經有一位傳奇防護員Gary Vitti效力球隊超過30年，到退休後將首席防護員交給入室弟子Marco Nunez，但三季後Nunez不獲球隊續約。Nina Hsieh也和Gary Vitti共事過，但也只捱了兩季。很多人將她和球隊顧問物理治療師Judy Seto混淆，我承認兩位華裔師姐的外貌有點相似，看上去都很會熬——刻苦耐勞，比運動員早起，比運動員遲睡，為了運動員有好表現，她們搏盡無悔。

然而，默默低頭苦幹，卻被說成球隊不能衞冕的罪魁禍首，連球迷都知道，這只不過是「莫須有」的罪名。

Photo Credit: Lakers Twitter 湖人顧問物理治療師Judy Seto

其他球隊「沒兩樣」

因為疫情停賽關係，為了讓球員繼續有出場費，同樣的比賽數量被逼在復賽的有限窗口裏。比賽密度增加，代表身體負荷也加重。過了體能的臨界點，再強壯的運動員也受不到地獄賽程。這點可以參考其他球隊的球員傷患數字，其實和湖人隊沒兩樣，只不過，湖人「中招」的都是主將中的主將。

而安東尼戴維斯也被指是球員當中對健身和復健最懶惰的，康復狀況不佳也可能是其來有自。還有更多理由令外界相信Nina是代罪羔羊，如果Judy Seto可以留任的話，也令球迷們充滿無限想像。

Photo Credit: AP/ 達志影像 安東尼戴維斯

Nina可能要先解決「汽車維修員」

世界衞生組織指出，要篩檢運動員對特定傷患的風險因素，首先要考慮此傷患的預防工作是否對運動員有重要性，病發前或病發初期是否已能有偵測方法，及早檢查是否對運動員有裨益，及是否有適合的方法進行檢測。

但挪威奧斯陸運動創傷研究中心Dr Ronald Bahr指出，運動傷患的風險因素就算已被科學實證，有些仍是不能逆轉（例如性別和傷患歷史）的，又例如後腿膕繩肌肌力不足，那「強」和「弱」的界線怎樣去定？一般和體能有關的受傷風險評估主要是測試肌力、柔靭度、平衡力和反應時間等身體特質，但就算在傷患數字回顧後得出受傷球員的某些體能上的特質，這些特質卻完全無法預測受傷的機率。

例如某球員的後肌肌力薄弱，但最後全季都沒有前十字靭帶受傷，可以是因為訓練量得到調整，又或者未有遇上動作粗野的選手；有球員的後肌異常強壯，但在比賽期間斷了前十字靭帶，因為對手是在褲袋裏藏著扳手的汽車維修員。

你認為這些是防護員可以控制的範圍嗎？可能Nina姐要在賽前先在後巷解決汽車維修員。

而受傷程度也是重返賽場的一個重要因素。早前我也在另文提及過靭邦占士的高腳踝扭傷本身也是棘手案子。而在甚麼事情都可以打官司的美國，若果醫護人員過早批准受傷球員重返訓練和比賽而再受傷的話，後果不只是解僱，而是專業失德指控，連帶紀律聆訊和民事訴訟，提早「解封」運動員進行訓練都不是醫護人員可以胡亂作的決定。

走在光環之後

幾年前我聽過Gary Vitti講課。說實話，我看不出對傷患的治療和防護有甚麼真知灼見，甚至我覺得他整堂課在消費他服務過高比拜恩。這個光環照耀著他，就像前曼聯領隊費格遜和阿仙奴前領隊雲加一樣，創造出無數傳奇後，接班人如何努力，都會被管理層和球迷覺得工作表現不如以前的老主顧。

一位在球會服務了十多年的防護員，立下不少豐功偉績，卻因為一個不尋常的賽季，被管理層將衞冕失敗的責任完全推到自己身上。從精英球隊墮馬的醫護人員，都需要一段時間才能將身心靈恢復過來，在精英運動項目裏工作的醫護壓力其實不比其他專科少。防護員在美國不難找工作，精英球隊的聘任和解僱在每日體育版的報道有長有短，Nina姐或許會氣餒，或許會心死，但必不能絕望。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網誌。

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