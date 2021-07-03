本土新增76例、10例死亡，環南市場加強流動工人管制、7/8再次全員篩檢

中央流行疫情指揮中心今（3）日下午召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土新增76例、4例境外移入。確診個案中新增10例死亡。

有關環南市場的確診者，醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增的40位當中13位有症狀，27位無症狀，目前沒有住院個案。針對北農第一、第二市場，以及環南市場的應變作為，指揮官陳時中表示今日必須完成北農一市的所有檢驗。環南市場則會擴大匡列相關的接觸者，並加強流動工人的管制。7月8日將再次進行全員篩檢。

新增76例本土、10例死亡，環南市場擴大匡列、加強流動工人管制

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增80例COVID-19確定病例，分別為76例本土及4例境外移入；另確診個案中新增10例死亡。

指揮中心表示，今日新增之76例本土病例（其中14例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為 31例男性、45例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今年6月22日至7月2日。個案分布以台北市48例最多，其次為新北市24例、桃園市3例，新竹市1例；其中55例為已知感染源、21例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增10例死亡個案，為5例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月21日至6月30日，確診日介於5月29日至7月2日，死亡日介於6月26日至7月2日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月1日累計公布13, 654位確診個案中，已有10,551人解除隔離，解隔離人數達確診人數77.3%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入中：

案15059為本國籍10多歲男性，6月30日自英國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日出現發燒、頭痛、全身倦怠、咳嗽等症狀，由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診，接觸者匡列中

案15063為本國籍20多歲男性，6月18日自日本返台；案15079為本國籍60多歲女性，6月18日自美國返台，2人皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月2日進行期滿前採檢，於今日確診。2人在台期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

案15094為本國籍50多歲男性，6月25日自柬埔寨返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日由衛生單位安排轉換檢疫旅館，7月2日進行專案採檢，於今日確診（Ct值37，IgG、IgM均為陽性），目前接觸者匡列中。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，環南市場的40位確診者（已扣除掉1位為先前的舊案），13位有症狀，27位無症狀。目前沒有特別住院的個案，個案檢驗出出陽性之後，市場和北市府都很快協助將確診者安置到檢疫所或加強版防疫旅館。陳時中補充，環南市場的感染是有幾波，只是先前沒有被查出來，因此才有各種不同的CT值。

針對台北三市場，前進指揮所這兩日的應變作為，陳時中表示昨日已完成環南市場40例、北農5例新增確診者的疫調，環南市場確診者的接觸者183人已匡列及居家隔離。陳時中表示，北農第一市場昨日也已採檢約2600人，發現6位陽性（3位是舊案），還有400多位檢驗中。

針對北農第一以及第二市場，陳時中表示今日必須完成一市的所有檢驗，並持續對後續確診者的密切接觸者進行疫調、隔離以及採檢。陳時中表示，會要求北農公司針對2市場提出加強防疫營運計畫，包含加強對員工的健康監測。北榮團隊已進駐第一市場，並預計在今日下午完成剩餘造冊人員篩檢並完成檢驗。

針對環南市場，陳時中表示今日會擴大匡列隔離職場接觸者，並且加強流動工人管制。陳時中表示，7月8日將再次進行全員篩檢，復市前必須完成加強防疫管理計畫。

針對屏東Delta變異株的群聚，陳時中表示社區篩檢站近5日每天都篩檢近2000人，PCR檢驗結果都是陰性，差不多可以說社區是安全的。剩下的就是相關的接觸者採檢，完成後即可告一段落。由於密切接觸者的最後接觸日是6月27日，因此此波疫情須監測到7月11日。

陳時中表示，與枋寮醫院相關的個案目前都已隔離採檢，總計有490位正在集中檢疫所。陳時中表示，這一波的採檢都已進行完畢，推測正在隔離的民眾裡頭可能有新增的案例，但因為已隔離處置也不用太擔憂。非隔離者若有出現確診者就需要進一步進行接觸者匡列，但到目前為止沒有看到這樣的情況。

莫德納疫苗至今已施打15萬7千多劑，不良事件為57件

有關媒體報導已有縣市傳出民眾接種莫德納疫苗後死亡的情形，發言人莊人祥表示已有接到該市衛生局通報，但此案尚未進到通報系統中。莊人祥說明，莫德納疫苗到目前為止已施打了15萬7千多劑，其中接種後不良事件為57件，非嚴重不良反應有31件、疑似嚴重過敏反應2件、其他疑似嚴重不良事件則有24件。

莊人祥也表示，「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統截至6月26日，已依照疫苗品牌追蹤相關接種對象，當中莫德納疫苗追蹤了約2萬9224人。莊人祥表示，莫德納疫苗接種第1劑後，每日回報的前10症狀，前5名分別是注射部位疼痛、注射部位腫脹、疲倦、肌肉痛，以及頭痛。莊人祥表示，注射後7日內，大多數已知、常見症狀趨向緩解。不論廠牌與劑次，接種後3日內產生局部或全身不適，18-49歲年齡層的發生率有高於50-64歲或65歲以上的趨勢。

莊人祥表示，依照莫德納疫苗仿單所列的不良反應，極常見（發生頻率大於等於十分之一）的不良反應包含接種部位疼痛、腫脹、疲倦、頭痛等，常見（發生頻率介在百分之一到十分之一之間）的不良反應則是接種部位紅斑、尋麻疹跟泛紅。

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新聞來源：新增80例COVID-19確定病例，分別為76例本土及4例境外移入（指揮中心新聞稿）

核稿編輯：楊士範