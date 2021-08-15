靈骨塔騙局：往生者的一方天地，卻成為家屬被詐騙的商品

文：漂浮的刑警背心

幾十年來，華人社會的往生者遺體處理方式，塔葬逐漸取代了傳統土葬，而塔葬也成為目前最廣為國人所接受並實施的喪葬方式。然而，有些人看準了傳統華人的尊崇孝道的特點，研擬出一整套從生到死，斂財斂到對方幾乎散盡家財，這是什麼情況？

我曾經在這篇文章裡談遺體解剖流程，也粗略提及華人社會對於解剖死者遺體的強烈排斥，不外是因為華人長期接受儒學思想浸淫，孝道與禮教的約束根深蒂固，於是「死得其所」、「死有全屍」是華人社會普遍的生命觀念。

最近，我又想到了因為罹患COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）而死亡的往生者，只能依循國家訂定的傳染病往生者的遺體處理流程，由相關機關單位協助入殮與火化，而非由家屬依習俗治喪。家屬既無法見到往生者最後一面，又不能為往生者舉辦一場葬禮送行，令人哀慟不已。因此，火化後的骨灰成了家屬唯一的憑弔之物，靈骨塔則是安置骨灰罈的當然之處。

無論是靈骨塔還是骨灰罐，說白了就是一種商品

既是商品，便有利可圖，而在重視殯葬禮儀的華人社會，這筆利益遠非一般人能夠想像，自然也引起某些人在這些「生命商品」的利益版圖上占得一席之地，跟著分一杯羹。早期協助喪家辦理治喪事宜的，一般稱作「葬儀社」；而今生命事業型態轉變，名稱也多半改為現今更常見的「生命禮儀公司」或「生命事業公司」。

並非我想要一竿子打翻一船人，事實就是在生命事業這個利潤頗豐的產業中，沒有一些勢力背景是很難生存的，大餅終究是是越少人分食，吃到的餅餡就越多對吧，更何況是動輒數萬到數十萬起跳的獲益？

我能肯定有對生命極其尊敬、對生命事業有正向使命感的事業家存在。相反的，不以生命善終而以金錢利益為目的的人，高掛著生命事業、生命禮儀的招牌，背地裡幹的淨是詐欺斂財的勾當，令人髮指。

補齊一套，可以賣更好的價格？

這些人通常組成集團，有首腦、幹部等階級制度，以殯葬商品買賣作為詐欺手段，而所謂殯葬商品，指的是生前契約、塔位、骨灰罈（罐）、骨灰罐內膽等。

靈骨塔雖然只是擺放骨灰罈的地方（說穿了就是一個個的格子），但格子也有風水優劣之分，價格高低差異很大。通常而言，最底層與最高層的塔位價格最低，越接近中間、尤其是與人站立時齊高的位置最貴。因此既重視殯葬文化也重視風水的華人，常常預先把位置相對好的塔位買下來，甚至也會購買骨灰罐存放。

先前說過，生命事業都是有相當勢力背景的人經營的，無論是公營或私營的靈骨塔，都有管道可以取得塔位的購買者資料，詐財，就從這些人（以下稱被害人）下手。他們會有「業務」逐一打電話給被害人，透過良好的話術推銷殯葬商品，甚至為了取信於人，多半都會親自登門，處理包含推銷、簽約、付錢等事務，偶爾還會送送小禮打好關係，同時也趁機打探被害人所擁有的殯葬商品，為下一階段的詐財做準備。

之後，「業務」就會開始利用人性貪婪的弱點，謊稱有某買家想要跟被害人購買塔位，價錢通常高出被害人最初所購買的金額不少，但條件是除了塔位之外，還需要額外一套完整的殯葬商品，才願意一併收購。為了賺取眼前的高額利益，被害人多半會選擇付錢給業務，補足所謂的買家所需要的殯葬商品。

舉例來說：某甲原本已有塔位契約一份，還有骨灰罐一罐，但業務聲稱某買家希望某甲補足完整一套殯葬商品（包含生前契約、骨灰罐、內膽），才願意一次性全部收購。於是某甲就必須付錢補足生前契約和內膽，這時某甲就已經掉入詐財陷阱中。

有的業務發現被害人很有錢，幾次小小的試探之後，便獅子大張口，直接說買家想要一次購買五套（或更多），開的價格更是高到不行，通常這時候被害人已經花了不少錢，更累積了為數不少的殯葬商品，為了快速脫手回本，還是會選擇相信，繼續掉進詐騙集團的圈套。

這場騙局的結束，一個是被害人（或家人）主動察覺不對勁，阻止被害人繼續付錢；另一個是詐騙集團發現被害人已經被榨乾，直接失聯不再往來。

「那個少年仔很親切，哪有可能騙我？」

塔位依照位置好壞，價格在幾萬到十幾萬之間；骨灰罐與內膽則根據材質，幾千元到上萬元的都有；生前契約的價格通常幾十萬跑不掉。粗略的算一算，被害人被騙個幾十萬實屬正常，被騙幾百萬的更不在少數。

讓人哭笑不得的是，在收網捉捕這些詐騙集團時，常常在清查被害人的過程當中，發現被害人根本不覺得自己被騙，反倒覺得我們刑警擾民、別有用心。我想這或許是人心的一種防衛機轉吧，為了應付突如其來的詐騙噩耗，以防衛、抵禦的機制，適應內心產生的過度情緒波動，這也是可以理解的。

這些被害人幾乎是50歲以上的伯伯或阿姨，在明白了我們所跟他陳述的事實之後，無一不忿忿不平，說什麼「我看那個少年仔很有禮貌、很親切，他怎麼可以騙我」之類的，我只想說：想騙你的錢，不會寫在他的臉上啊。

對了，這些被騙的伯伯阿姨們還有一個共通點：對購買殯葬商品這件事守口如瓶，連家人都被蒙在鼓裡。身邊的配偶或子女，幾乎都是刑警登門時，才知道被騙了那麼多錢，這時再多的責備也無濟於事了。

如果你想問：這些被害人的錢能不能夠要得回來？答案恐怕令人失望。跟其他類型的經濟犯罪一樣，犯罪者不會讓自己沾到犯罪所得，名下也不會有什麼財產值得被假扣押，如果在收網的過程中，查扣到有價物品（比如進口名車），會在案件結束後進行拍賣，拍賣所得再依照比例，攤還給每一位被害人。這些還回來的錢跟被騙走的比起來，根本不值一提。

坦白說，我不明白花大把的錢在一個擺放往生者骨灰的小格子，對於追思、懷念有什麼實質的意義。我國經過了幾十年的時間，從傳統墓葬文化演變到現今的火葬，又何妨再經歷一些時間，讓環保自然葬能夠被大多數人所接受。不過，華人對於往生者之禮，都抱持著可減不可少的態度，至於要多「減」，恐怕又是另一番辯證了。因為多元文化的洗禮，生命課題在年輕世代中相當開放，覺得死後塵歸塵、土歸土，才是生命最完美的終點，這或許是舊世代與新世代的觀念歧異最大之處，不過這只是因為思維不同產生的鴻溝，而非對或錯的界線。生命課題複雜難解，便不再多費唇舌，讓自己騎虎難下了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航