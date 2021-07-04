長輩不願意打AZ疫苗該怎麼勸？醫師破除五大常見迷思

文：胡殿詮（城林小兒科醫師）

關於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，最近發現一個令筆者驚訝的事情：資訊完全不對等！有些在醫界早已變成常識的事情，結果民眾完全不清楚，仍然被錯誤的媒體資訊帶著跑。結果接種率越來越低，這實在不是件好事。因此，筆者決定，來寫一篇簡單的澄清文，破除常見迷思。

長輩迷思1：好怕AZ疫苗副作用，想等莫德納或BNT疫苗

事實上，AZ疫苗副作用絕對小於莫德納或BNT，而且小超多！

Photo Credit: 胡殿詮醫師 圖一。

圖一選自中央流行疫情指揮中心二月份的公告，資料來源也列在圖下方，這可是來自世界衛生組織（WHO）的鐵證。基本上，那些疫苗可能造成的嚴重副作用，如：血栓、心肌炎⋯⋯等等，長輩通通不用擔心，因為這些嚴重副作用，幾乎僅發生在年輕人身上。

那麼，這張圖最重要的資訊是什麼呢？

長輩如果有慢性病，施打疫苗後造成的免疫反應（如：發燒）可能會造成心肺代謝的負荷忽然升高，進而產生慢性病惡化的疑慮。然而，根據世界各國先前施打的經驗，其實已經有清楚事證可供參考，如下：

老人發燒機會比年輕人低 注射AZ疫苗後的發燒機率，是BNT或莫德納的一半

一半！一半！一半！

所以，要是筆者家的長輩，筆者寧可儘快幫他們注射AZ疫苗。因為效果比年輕人好、副作用又比其他牌小，畢竟世界各國也都是這麼建議的：讓老人優先打AZ疫苗。

至於，那些「打完疫苗猝死」的新聞呢？好像很可怕耶？嗯，相信長輩們這麼熟知世故，應該不會輕易被媒體騙了。目前做了26例解剖，沒有一例證實相關，就是巧合而已。難道，打完疫苗吃東西嗆到，也要怪在疫苗頭上？

長輩迷思2：AZ疫苗效果很差耶，莫德納和BNT比較好啦

事實上，這種說法應該是錯的。已經有資料證實，AZ疫苗的效果跟BNT一樣好。且若在疫苗不足、僅能先施打一劑的情形下，AZ疫苗的效果可能還比BNT更好！

Photo Credit: 胡殿詮醫師 圖二。

圖二選自Nature Medicine今年6月的研究論文。議題背景的起源，是因為目前缺乏對於各家疫苗的統合研究。各家疫苗進行三期實驗，時間、地點、遇到的變種病毒都不一樣，若直接把這些實驗結果拿來比較，真的沒問題嗎？想想看，夏天實驗可以跟冬天比嗎？原種病毒可以跟變種病毒比較嗎？

於是，英國做了一個前所未見的研究。這個研究具有舉足輕重的重要發現，在醫界也已經廣為流傳，但普羅大眾卻鮮為人知。在這個研究中，設定了「相同期間、相同地區、相同族群」的研究設計，並將受試者分成兩組：一組打AZ，一組打BNT。最後進行捉對比較，來看不同廠牌疫苗的效力。

在圖二中的每個綠圈裡有兩個黑點，上面的黑點代表的是施打AZ疫苗的受試者、下面的黑點代表的則是施打BNT疫苗的受試者。然後以施打後的不同時間點，進行疫苗效果的追蹤（黑點越左邊越好）。我們可以發現，在同一個綠匡中的黑點，並沒有太大的差別。

因此，結論就是：AZ疫苗跟BNT一樣有效！

若長輩們還不相信，下面引用自臨床筆記臉書專頁，是台大醫院記者會黃立民教授的發表：

如果只打一劑疫苗，保護效果多少？ 輝瑞/BNT一劑：52% 莫德納一劑：69.5% AZ一劑： 76%！

以現在台灣疫苗供貨情形，確定打得到第二劑？這樣的話，要不要搶一個「效果最好的第一劑」來用用？

長輩迷思3：我有慢性病、年紀又大、又不輕易出門，不會這麼倒霉得到新冠肺炎的

事實上，和COVID-19死亡率第一相關的，就是「年齡」。年齡越大，死亡率越高。此外，有慢性病的老人，死亡率就更高、也更該打疫苗。

疫苗對COVID-19的保護力，自然是不用說了。沒打疫苗，就是完全沒保護力，一旦不小心染上，長輩有極高機率發生重症、甚至不幸身故。目前台灣的COVID-19死亡率一直徘徊在4％左右，還未見下降趨勢。

就算僥倖逃過一劫，有件事情恐怕新聞都沒提——多少患者即使康復，仍被「終生吃不到食物味道」、「肺纖維化一直喘和胸痛」所困擾。想像一下，吃火鍋像喝水、吃鹹酥雞像嚼蠟，這種人生好過嗎？

打了疫苗，不能百分百保證絕不會得病，但至少罹患這些併發症、後遺症的機會，會大幅下降。

Photo Credit: 胡殿詮醫師 圖三。

圖三是各國最近的疫情死亡數目。令人吃驚的是：即使最近Delta（印度變種病毒）在各國肆虐，各國死亡數仍然一直靜悄悄、完全沒有巨幅上漲。再來看看主要施打AZ疫苗的英國，死亡數目的曲線被壓到多低。這暗示一件事：打疫苗後，就算不幸罹患COVID-19，大概也僅是感冒。

長輩迷思4：都不打可以嗎？我不要出門就好，全國繼續封鎖，我就安全啦

最近有個荒謬可笑的論調：「如果長輩都待在家、足不出戶、絕對不碰任何人，就可以免於COVID-19的威脅了」。

再怎麼嚴格的進行移動管制，總會有解除封鎖的時候，屆時長輩還是會有上街購物、外出移動的需求，而光是至超級市場或傳統市場將物，就絕對就可能染疫風險。

此外，第二波疫情再起時，絕對比第一波更猛、更慘、更久。

Photo Credit: 胡殿詮醫師 圖四。

圖四就是香港的疫情曲線，第二波比第一波慘，第三波比第二波又更慘。香港後來怎麼避免第四波？答案跟你想的一樣——打疫苗。疫苗絕對是控制疫情的唯一解藥，在英國、法國、西班牙、新加坡、韓國，全部都是這樣，台灣沒有理由例外。

另外，12歲以下的兒童沒有任何疫苗通過許可（全世界都是這樣），他們是毫無保護力的一群。若長輩沒有接種疫苗，回家抱金孫時，就有可能把COVID-19傳播給金孫們。這絕非危言聳聽。目前已發生多起家庭群聚感染，皆有跡可循。

此外，因為「準封城」，相信許多長輩的同住家人，例如青壯年（尤其從事健身教練、餐廳老闆、領隊導遊、服務娛樂業），正面臨著極大的經濟壓力，渴求生活盡快正常，才能趕快恢復工作、才有錢養家、繳貸款。而學齡兒童也不能上課、不能上補習班，開學遙遙無期。他們唯一的出路是「解封」，而且解封唯一的出路就是「大家都打疫苗」，但若僅因長輩不想打、卡住接種率，就會讓年輕人、學齡兒童的事業、學業持續全面停擺，這樣真的好嗎？

長輩迷思5：聽說「混打」比較好耶？

「混打」是另外一個議題，且目前證據不足，也無法判定好或壞。

如果長輩真的考慮混打，那先打AZ疫苗絕對是長輩唯一的選項。因為若先施打了BNT或莫德納疫苗，之後不能混打其他廠牌。而也有其餘研究指出（尚待證實），若先打AZ疫苗，再補施打莫德納或BNT，效果會比兩劑同廠牌更佳。

那，請問⋯⋯您還在等什麼呢？

結論（感謝鄭傑文同學協助筆者整理）

目前研究，AZ疫苗副作用小於莫德納與BNT。 AZ疫苗效果跟BNT一樣好，而且若只打一劑，保護力可能更好！ 有慢性病的長輩死亡率就更高、更該打疫苗。（請與醫生討論目前慢性病控制情況。） 足不出戶不是解方。日常採購與同住的家人間的接觸也具有傳染風險，尤其家有12歲以下兒童無法接種疫苗，更需接種疫苗後的成人保護。 兩劑混打的研究尚不明朗，不過目前實務，都是第一劑AZ疫苗混第二劑BNT或莫德納。所以還是需要先打AZ疫苗。 有300億身家且罹患癌症的連戰都打了，你還怕什麼？

本文經Tien-Chuan Hu授權轉載，原文發表於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航