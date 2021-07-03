5G開台週年普及率卻僅1成多，業者分析：用戶爆發仰賴殺手級應用及親民資費

台灣5G開台滿週年用戶數約276萬、普及率11.8%，均不及當年4G開台滿週年成績。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，今、明兩年5G建設補助金額達155億元，希望加快5G基地台建設。

另外，瞄準企業端的5G專頻專網管理辦法預計年底前出爐。NCC表示，將採逐案審核制，「沒有執照張數上限的問題」，有望讓更多產業新玩家投入5G創新研發。

電信業者：5G用戶爆發關鍵，需仰賴殺手級應用及親民資費

（中央社）台灣5G開台滿週年，盤點一年成果，5G用戶數約276萬、普及率11.8%，均不及當年4G開台滿週年成績；NCC表示，政府補助款近期將核准，有望加速普及。業者則認為，關鍵在於殺手級應用與更親民價格。

不過盤點5G開台滿週年成果，5G用戶數到今年5月為止，用戶數為276萬2854戶，普及率為11.8%，對比4G滿週年的648萬5911戶與普及率27.6%，顯然5G成績仍有待改進。

目前各家電信業者積極建置5G基地台，盼望藉此吸引民眾轉用5G。此外，五大電信喊出今年底5G用戶數目標，中華電200萬戶、遠傳160萬戶、台灣大130萬戶以上、台灣之星50萬戶、亞太電信40萬戶，初估將有580萬戶，也就是近600萬戶的水準，代表半年內，5G用戶數將挑戰翻倍。

NCC表示，今、明兩年5G建設補助金額達155億元，希望加快5G基地台建設，有望2年半達成電波人口涵蓋率85%。今年首波5G建設補助在5月底截止，電信業者都有遞件申請，目前仍在審核中，近期核准補助後，基地台加量，也有機會帶動5G涵蓋率與垂直場域應用發展。

根據資策會科技法律研究所法律研究員陳芊儒撰文，垂直場域應用又被稱為企業專網（private network），係指為了特定用途，企業或組織自行付費建置限定區域內之行動網路基礎設施，且該網路僅特定用戶得以使用。企業之所以願投入龐大成本自行建置網路基礎設施，是因垂直場域應用所具備的網路涵蓋密集、網路延遲低、網路容量大、網路安全高，以及得以自主控管網路之5大特性。

業界認為，台灣當時轉換到4G技術時，技術、設備發展階段都較為成熟，目前5G技術仍在積極發展階段，加上先前4G吃到飽資費便宜，的確會影響民眾轉換意願，後續5G用戶爆發關鍵，仍需要仰賴殺手級應用，以及更為親民的資費。

值得注意的是，NCC審定通過的5G手機，從去年開台時的9款已增加到82款。其中，前三多分別為OPPO的18款、三星17款、vivo有9款，台灣的華碩有6款、宏達電2款。

業界分析，不少民眾4G合約陸續到期，但是不少人換了5G手機仍繼續使用4G服務，也就是說，5G手機滲透率應該高於門號數。因此，一旦資費調降，不僅有望催化商機，更可以加速普及。

台灣5G開台前後，一度造成行動通訊申訴案增加，2020年第3季整體行動通訊申訴量較第2季增加約16%。業者曾說明，5G共構基地台啟用前會短暫影響4G收訊，會提前通知也盡量在離峰時間進行，NCC則表示會不定期查核以確保品質。今年前4月消費申訴總量已經略為下滑，跟去年同期（5G開台前）水準接近。

在5G網速部分，國際調研機構Opensignal在4月公布今年首季「全球5G用戶體驗報告」，台灣「5G下載網速」以平均309.9Mbps登上全球第二。NCC表示，今年會先以實驗性質做5G網速量測，預計明年5G涵蓋率到一定程度後，才會公布5G網速測速結果。

宏達電、廣達等已申請5G垂直場域實驗，應用在智慧工廠、新創實驗

（中央社）5G開台滿週年，除了消費端應用，瞄準企業端的5G專頻專網管理辦法預計年底前出爐，NCC表示，將採逐案審核制，「沒有執照張數上限的問題」，有望讓更多產業新玩家投入5G創新研發。

五大電信業者去年以來緊鑼密鼓佈建5G基地台，5G 開台後，除了消費者最有感的網速之外，5G具備高頻寬、低延遲、大連結的特性，更適合企業端拓展創新應用服務。

國家通訊傳播委員會（NCC）希望加速5G垂直場域實驗研發與創新應用，2019年公告管理辦法，提供業界申請場域實驗，目前已有10件概念性驗證（PoC）申請案。包括中華電信、宏達電、台灣松下、廣達等業者，都已申請在4.8到4.9GHz頻段進行PoC，應用在智慧工廠與新創實驗等。

例如，中華電信攜手經濟部中小企業處，去年底在林口新創園區建置全國第一座5G獨立組網的新創實證場域；宏達電也已經跟高雄市政府在高雄設置5G獨立組網專網，發展開放性無線接取網路（open radio access network，ORAN）領域。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，行政院已經指配4.8到4.9GHz頻段的100MHz頻寬作為5G專網頻譜，「行動寬頻專用電信網路設置使用管理辦法」預計年底前出爐，等委員會通過、政院核定後就能釋照，符合資格的業者就可以遞件申請。

翁柏宗指出，管理辦法架構涵蓋申請資格、場域範圍、頻寬限制、使用管理、執照年限、資通安全等面向，以利未來執照申請與管理，讓企業可以依照自身需求選擇適合方式、發展5G垂直場域應用。

翁柏宗指出，5G專頻專網不會像先前5G頻譜做全區拍賣競標，因為業者也只會申請在特定小範圍場域使用，預計採逐案審查制，「沒有執照張數上限的問題」，同時收取頻率使用費。

至於外界關注的頻率使用費議題，NCC在公開說明會提到，可能參考電信業者每年應繳3.5GHz頻段的行動通信頻譜使用成本（包含3.5GHz得標金及行動通信頻率使用費），再把場域型態、運用面積等參考係數納入考量，但仍待最後拍板定案。

NCC也參考國際與台灣專用電信的規定，初步規劃5G專頻專網的執照期限，如果是提供公共服務網路用途設置，期限最長為10年；如果是供企業自用網路用途設置，最長為5年，到期後可以再申請換照。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範