胖男的陰莖真的比較短小嗎？

文：鳥科學先生──泌尿科顧芳瑜醫師

先講結論：「肥胖」和「陰莖」的長短，其實沒有關係！

那為什麼會有「胖男陰莖短小」的說法呢？大家認為，胖子陰莖比較短、小的原因，是因為胖子肚子上的脂肪，會淹沒掉一部分的陰莖，導致視覺上會顯得陰莖比較短、小。

然而，事實上，陰莖長度並非「眼見為憑」，這裡手把手教大家，正確測量陰莖長度的方式是什麼！

用手將陰莖旁的脂肪撥開，往陰莖的底部往下推! 會摸到硬硬的部分，那是您的恥骨 從恥骨的根部開始量起，才是陰莖真正的長度

過胖引起勃起困難，持續性行為不順利，恐引起心因性陽痿

肥胖雖然對長度不會有太大影響，但是，對於男性的勃起功能，卻有一定程度的影響喔！

怎麼說呢？因為肥胖，可能導致陰莖的充血能力不佳。勃起的機制，是由於血液灌流到陰莖的海綿體中，使海綿體充血膨脹。因此，若是血管的彈性度不佳，很有可能造成勃起功能不佳。

而肥胖的人，常常伴隨有三高：高血壓、高血脂及高血糖的健康問題，而三高也會導致人體血管的彈性變差。

此外，肥胖也容易讓人易感疲勞、體力不好。若性行為時，時常不順利，久而久之甚至會造成心因性陽痿。

也就造成了一個負向循環：肥胖的人可能在性行為過程中，一下子就覺得疲累、或因為姿勢不容易配合而造成性行為時的障礙，再加上充血不足導致勃起困難。長期下來，也有可能造成心理抗拒性行為，而有心因性陽痿的情形發生。

肥胖導致男性賀爾蒙分泌量下降，導致性致缺缺

另外，肥胖也可能造成男性賀爾蒙下降，當男性賀爾蒙分泌不足時，便會產生性冷感的症狀 。

而且肥胖也會使得男性睪固酮轉成女性荷爾蒙。這樣就會使得睪固酮分泌量減少。由於睪固酮有一項功用就是讓男性有性慾的產生，若分泌不足就有可能造成「性致缺缺」的狀況發生！

所以說，肥胖雖然不會真的造成陰莖變短，但是卻有可能間接性的讓男性的勃起功能變得不佳，影響性生活品質 。

鳥醫師建議大家除了飲食均衡之外，還是老話一句，多多運動！

本文經鳥科學先生──泌尿科顧芳瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航