「子宮內膜增生」的成因與治療，中醫觀點來看是「氣滯血瘀」的表現

這位30出頭、體態豐腴的圓滿美女，大約是在108年初來到本院。

她當時因為反覆的「非經期子宮出血」、「月經爆量且總是超過十幾天滴答不停」等狀況，就在某醫學中心經過「子宮內膜刮搔術」檢查後，被醫師診斷出是「複雜性子宮內膜增生」，並且已經斷斷續續服用黃體素治療已經將近一年，而且也同時在其他中醫院所灌水藥調理了一整年。

但是，就在她後來決定到本院初診的二週前，這位美女回到醫學中心複診時，發現原本的「複雜性子宮內膜增生」竟然已經進展成了更麻煩且更容易癌變的「複雜性非典型子宮內膜增生」。

「你需要開始固定服用高劑量黃體素，如果再追蹤三到六個月仍然沒有改善，為避免惡化成子宮內膜癌，我建議子宮全切除手術」婦產科醫師跟她這麼說。

對於這樣的結果，想當然會讓眼前這位全心全意想要弄出人命的美女少婦異常憂慮，也因此她才會透過朋友的轉介紹，在通過敝院勘比天下第一武道會的重重篩選關卡，而順利預約全自費門診來尋求專業協助。

閱讀到這邊，相信已經有一大堆人對於上述的「複雜性」、「非典型」等辭彙感到心灰意冷、了無生趣，因此筆者就先來開個小篇幅來好好解說一下，到底什麼是「子宮內膜增生 （Endometrial hyperplasia）」？

子宮內膜增厚 ≠ 子宮內膜增生

子宮內膜增生主要症狀是「非經期的異常出血」（包括月經滴滴答答不停止、停經後的子宮出血等），但你必須要知道的是「子宮內膜增厚，不等於子宮內膜增生」。

子宮內膜增厚，是超音波影像檢查時所見到的一種「現象」或「描述」，並不是一個疾病的診斷結果。

子宮內膜會隨著每次月經來潮，因應 FSH、LH、Estrogen 等賀爾蒙的協同、消長作用，而出現週期性的增厚、剝落變薄等情況。 雖然有時會在超音波下看到月經結束後，仍有內膜偏厚的現象，但如果再次經歷一個月經週期時，這個增厚現象就可以消退，那麼我們其實不用擔心，可將其視為賀爾蒙的短期失調狀態即可。

然而，「子宮內膜增生」就沒這麼簡單，這可是一種有機會進展為子宮內膜癌、或是與子宮內膜癌同時並存的「疾病」。 而診斷準則是「在顯微鏡觀察中，單位面積的子宮內膜細胞數量增多、密度增加，甚至出現外觀型態上的變異」，因此單純憑藉著超音波影像是無法完全判斷出「子宮內膜增生」的。

子宮內膜增生該如何診斷？

因為無法單靠超音波確認是否有子宮內膜增生現象，因此傳統做法是進行「子宮內膜搔刮術」，這個方式是將大部分的子宮內膜刮下來化驗，雖然對內膜影響較大，但是準確度也自然相對較高。

而目前比較有效率的常用方式，是用「子宮鏡」直接進到子宮去觀察內膜，看看是否出現「局部內膜增厚」、「內膜變得緻密、擁擠」、「腺體結構（大小、型態）發生改變」等情況，但如果當下觀察到的病灶很明顯，那麼直接做子宮鏡下切片也可立即進行化驗。

然而，如果是「看起來疑似病變，但目視無法確認」的區域，就得另外麻醉進行「子宮鏡手術」，切除所有可能的病灶再送病理檢查。

現代如果真的很怕麻醉、動手術，目前也有「冷刀式子宮鏡手術」可供選擇，其目標是希望能在降低對內膜傷害的情況下，將疑似病灶切除並取得組織切片。

子宮內膜增生的分類

目前國際較常用的分類法，是依照世界衛生組織（WHO）在 1994年公佈的標準（雖然 2003年、2014年 WHO曾經公布修正版本，但因為國際臨床上仍然習慣使用 1994年的版本，因此也請讀者們先按照 1994年的這個版本去理解就好），將這個疾病分為四種形態：

單純性增生（Simple hyperplasia）： 子宮內膜的腺體數量增加，但是正常的結構尚未受到影響，癌症進展率為 1％。 複雜性增生（Complex hyperplasia）： 子宮內膜腺體變得更擁擠及不規則，癌症進展率為 3％。 單純性非典型增生（Simple hyperplasia with atypia）： 單純性增生，伴隨有腺上皮細胞核的非典型特徵，包括細胞核出現形狀及大小的顯著變化，以及細胞核的突出現象，癌症進展率為 8％。 複雜性非典型增生（Complex hyperplasia with atypia）： 複雜性增生，伴隨有腺上皮細胞核的非典型特徵，包括細胞核出現形狀及大小的顯著變化，以及細胞核的突出現象，癌症進展率為 29％。

為什麼會形成子宮內膜增生？

子宮內膜增生，絕大多數是由於子宮內膜長久的接受雌激素（estrogen）的刺激，缺乏黃體素的週期性保護所造成。

10大子宮內膜增生的危險因子

高油脂或高熱量飲食、肥胖。 遺傳。 糖尿病。 無排卵週期（如多囊性卵巢症候群、更年期） 卵巢腫瘤，如顆粒性細胞瘤。 單純使用雌激素（即使是低劑量）的賀爾蒙替代療法會引起子宮內膜增生，是仍有子宮的婦女使用上的禁忌。 某些含有高量雌激素的成藥或草藥。 免疫抑制（接受腎臟移植者）與感染也可能與子宮內膜增生相關。 遺傳性非息肉型結腸直腸癌或 Lynch 症候群，罹患此二種疾病的婦女會大幅增加子宮內膜增生的風險。 環境賀爾蒙的刺激。

子宮內膜增生的治療方式

對於有生育需求的女性，婦產科醫師目前首選的治療方式是以「口服高劑量黃體素」為主。

根據國內外的文獻資料，有部分患者在使用「高劑量黃體素」治療的三個月後，就可能出現明顯的療效（由「單純性子宮內膜增生」回復到正常內膜，或由「複雜性增生」回復到「單純性增生」等等）。

如果是已停經、無生育需求的女性，而且口服高劑量黃體素的效果不佳時，醫師為了避免子宮內膜增生進展為子宮內膜癌，通常會建議進行子宮全切除，藉此達到根治目的。

如果仍有生育需求，但服用高劑量黃體素之後仍然不斷出血、療效不佳、病程也持續進展的患者，又該怎麼辦？

今天文章中這位苦主就是這種典型的例子，美女少婦已經斷斷續續服用了快一年的高劑量黃體素，卻依然從原本的「複雜性增生」進展到「複雜性非典型增生」。

由於每個人子宮、乳房…等部位的賀爾蒙受器數量不同、對於賀爾蒙的敏感度不同、對於相關賀爾蒙製劑的吸收力與代謝力也都不同，若再加上每個人自幼的生活環境、飲食習慣等經年累月慢性因子的加總，都有可能會劇烈影響疾病的輕重表現與後續藥物介入時的療效。

以我個人處理「子宮內膜增生程度不一」的中西醫合併治療臨床經驗來說，有的患者從婦產科醫師那兒得到的專業建議是：「先持續追蹤檢查、暫不使用藥物」，而這個「暫不使用藥物」類型的患者在經過中藥調理、積極改善生活型態之後，往往能在數個月後就有所明顯改善，還算是相對好處理的療程。

但，也有其他患者跟這位苦主一樣，婦產科醫師在患者確診初期，便很慎重地開始投以高劑量黃體素，而這個階段我在處理中西藥合併治療時的中藥開方考量，也確實要思考到更多的層面，包括要更拿捏中藥處方在降低發炎、改善循環以及緩解黃體素副作用的比例⋯⋯等等。

雖然國內外的文獻資料裡，「黃體素療法」目前暫時沒有統一的治療劑量、方式、治療時程，但我仍認為這畢竟是現代西醫學在此時此刻所能為「希望保留生育能力」的患者所做出的最好選擇。

而且，我個人認為有許多複雜的、心理及生理失衡共構的疾病，例如風濕免疫疾病、癌症、腦部退化病變⋯⋯等，確實是必須同步仰賴中、西醫學的合併治療，缺一不可。

所以，我雖然只是個有一點點藥學背景、只是個不大不小的中醫師，但也不會因此就對這位美女少婦的西藥處方作出任何評論。

「每位專業醫師都會有自己的各種考量，在尊重各醫師專科領域的大前提下，我不便發表意見。」



「但，在中醫藥的部分，我會盡量幫你處理好我所能處理的問題。」我輕鬆口吻地告訴她。

當我開始仔細為美女少婦進行診察時，發現她有明顯「氣虛夾痰濕」的體質，而這五個字看起來又開始像康斯坦汀的抽象表現了，對吧？

氣虛

這看似虛無縹緲的「氣」，可以想像成推動全身器官活動的能量，並且部分對應到「心臟pump血液供給全身使用」的強度與能力。

痰濕

為了讓患者更容易理解「水、濕、痰」的級別差異，我會這樣跟患者解釋：「人的身體原本就有百分之六七十都是水份，會分佈在細胞裡、在組織中、在血管裡...等等，藉此維持正常的生理運作，因此你可以把這些身體需要利用的水份視為『澄澈、乾淨』的『水』，這些水的存在是必須的」。

而大家常常在喊的「我濕氣重」的「濕」，則可以用「分佈位置不正確的水（例如：肢體末梢的水腫）」、「不太乾淨或混濁的水（例如：高血糖、高血脂、高尿酸等現象）」去比喻，這些滯留在錯誤位置的液體，以及變得混濁，濃度變高、流速變慢的液體，因為會引起許多生理問題，因此應該要被排除。

若是順著以上概念繼續往下延伸，當身體裡的某些液體變得更加濃稠、含水量更少、流動性更差的時候，就會來到「痰」的這個層級。 因此，你感冒時從支氣管咳出來的黏液是痰、從鼻腔分泌的鼻涕也是痰，而且「脂肪」也是痰，因此我們中醫學裡頭說的「肥人多痰，瘦人多火」就是這個意思。

氣虛夾痰濕

可解釋為近似「心臟無力、體液分佈不均、血液循環不良」的狀況。

就因為是這樣的體質，眼前這位美女少婦即便在沒有使用黃體素的情況下，也有著很明顯的容易疲倦、頭暈、頭重、頭痛，爬樓梯就喘、下肢容易水腫、蕁麻疹反覆發作、一遇溫差或濕度變化就容易打噴嚏、流鼻水等過敏症頭，更不用說當開始服用黃體素這種可能會產生體液滯留現象的賀爾蒙了。

若再加上以中醫觀點而論，子宮內膜增生這個疾病是「氣滯血瘀」的表現，因此她所需要的調理方向不言而喻，就是調氣行血、化濕去瘀。

本文經心容中醫授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航