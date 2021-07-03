日本靜岡土石流2人死、20人失聯，熱海市全域進入最高等級警戒

日本靜岡縣熱海市伊豆山區今（3）日上午發生大規模土石流，從伊豆山神社朝東南方往下流，最遠達到約600公尺外的海岸線。目前已知2人無呼吸心跳，受傷民眾已送往就近的醫院治療。警方表示，土石流造成至少10棟民宅遭沖毀，約20人下落不明。

神奈川縣箱根町及靜岡縣御殿場市48小時累積雨量，已超過往年7月全月平均雨量。神奈川縣平塚市研判流經市區的金目川等河川水位上漲有致災之虞，今天上午發布防災最高等級的5級警戒「緊急安全確保」。

熱海市發布最高等級警戒，事前掌握相關前兆很重要

（中央社東京3日綜合外電報導）日本靜岡縣熱海市伊豆山區今天發生大規模土石流，約有20人遭到波及下落不明，有兩人被發現已無呼吸心跳。土石流在發生前其實有跡可循，掌握前兆迅速避難才能確保安全。

土石流發生的前兆

日本氣象新聞公司《weathernews》報導，要避開土石流災情，事前掌握相關前兆很重要。

土石流是山中土石、木頭及河床石砂堆積在河川上游處，當降下大雨時一口氣往下游沖的災害，其前兆有以下幾種：

河川裡混雜漂流木。 雖然下雨，但河川水位卻快速下降，這代表上游的河水被堵住。 河水突然變得混濁。

如果在白天發現土石流前兆，盡可能在天亮的時候立即離家前往親人或友人家中避難。

如果是晚上，因為在大雨中很難分辨水路及道路，有被河水沖走的可能，所以應立即打電話給消防單位或地方政府尋求協助。

日本電視台報導，土石流流速約每秒4公尺到14公尺，人想要跑得比土石流快是不可能的；但因為土石流不會突然轉向，所以往橫向跑是有可能逃離土石流。

熱海市土石流發生時間與地點

《日本放送協會》（NHK）報導，靜岡縣政府表示，土石流發生在日本時間今天上午10時30分左右，地點位於熱海市伊豆山地區的伊豆山神社附近。

土石流波及範圍

土石流從伊豆山神社朝東南方往下流，最遠達到約600公尺外的海岸線。

已知傷亡與物損

靜岡縣知事川勝平太說，目前接獲報告指出兩人無呼吸心跳，「2人是由海上保安廳在海上所發現」。一名住在土石流現場附近的15歲男童自行脫困，被消防人員救起，緊急送醫治療，沒有生命危險。

另外，有2名可能遭受土石流波及受傷的民眾，已被救護車送往附近的「熱海所紀念醫院」治療。

警方表示，土石流造成至少10棟民宅遭沖毀，約20人下落不明，警消及自衛隊正全力救災。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為靜岡縣熱海市伊豆山區藍染川（Aizome river）遭土石流覆蓋之畫面。

熱海市全域進入最高警戒

熱海市政府認為轄內全域都很可能發生土石災情，已針對全市2萬957個家戶的3萬5602人，發布最高等級的5級警戒「緊急安全確保」。

該地區有土石流危險溪流

靜岡地方氣象台表示，根據土石流現場約10公里外的觀測站所觀測，該地區6月30日晚間6時開始降雨，到今天中午為止降雨累計389毫米，大幅超過往年7月全月平均雨量的242.5毫米。

根據日本國土交通省所公布的災害地圖（Hazard map），研判這次發生的土石流地區跟「土石流危險溪流」重疊有關。土石流危險溪流意即有發生土石流之虞、可能為民宅等帶來災害的溪流，由各都道府縣政府指定。

雨停後仍可能發生土石流

日本鹿兒島縣出水市針原地區，1997年時發生造成21死的大規模土石流，就是在雨停後約4小時後突然發生。

當時不少民眾是降雨時離家避難，等雨停後就返回自家而罹難。

另外，日本鹿兒島縣垂水市深港川，2015年在兩個月斷續降雨下，共發生5次土石流，顯示土石流可能重複發生。因此，就算雨勢變弱甚至雨停後也不能大意，在地方政府發布避難警戒期間，仍應持續避難。

東海與關東地方降下破紀錄大雨，48小時累積雨量超過往年7月全月

日本部分地區受鋒面滯留影響降下大雨，神奈川縣箱根町及靜岡縣御殿場市48小時累積雨量，已超過往年7月全月平均雨量；神奈川縣平塚市針對近20萬民眾發布最高等級防災警戒。

日本經濟新聞報導，受到梅雨鋒面滯留影響，日本東海地方與關東地方降下破紀錄大雨。日本氣象廳呼籲，民眾須嚴防土石災害及低窪地區可能發生淹水及河川氾濫等情況。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為車輛駛過神奈川縣伊勢原市道路，道路因為連日降雨的關係呈現汪洋一片。

神奈川縣平塚市研判流經市區的金目川等河川水位上漲有致災之虞，今天上午發布防災最高等級的5級警戒「緊急安全確保」。

日本內閣府表示，這是今年修正災害對策基本法後，首度發布的「緊急安全確保」。

平塚市政府在發布5級警戒後，呼籲市內約8萬9000 個家戶、總計約19萬8000人，在建築物內儘量往高處移動。

氣象廳表示，神奈川縣箱根町到今天上午9時20分為止的24小時降雨量多達540毫米，靜岡縣御殿場市也觀測到385毫米的雨量。

西日本及東日本靠日本海地區等地，4日到5日大氣狀態十分不穩定，部分地區可能降下大雨。

《TBS電視台》報導，「緊急安全確保」是5階段警戒中危險性最高的5級警戒，意指被發布地區已經發生或逼近發生淹水災情。

平塚市政府呼籲，住在河川流域附近居民如果尚未前往避難，在建物內應立即移往較高處。

《日本放送協會》（NHK）報導，根據當地民眾在推特上所發布的影片可以看到，在金目川支流河內川附近，已有道路被水淹沒，不少車輛泡在水中；從在停車場內行走的人來看，水位大概到人的膝蓋處。

截至今天上午10時的48小時降雨量，神奈川縣箱根町累績達680.5毫米，靜岡縣御殿場市也有492.5毫米，雙雙超過當地往年7月平均整個月的累積雨量。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範