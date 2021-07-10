《香藥草的自癒力》：迷迭香、鼠尾草及香蜂草是最有助記憶力的香草植物

文：郭姿均

經常服藥的失眠、焦慮者，到了中年常抱怨記憶力不好，多項研究發現常吃安眠藥不利認知及記憶力。

2014年英國醫學期刊（BMJ）發表加拿大與法國科學家，調查阿茲海默症和苯二氮平類藥物服用量的關係與藥物的潛在風險。他們分析加拿大魁北克省健康保險計劃資料庫，追蹤曾接受醫生開立苯二氮平安眠藥的老人發生阿茲海默症的機率。

結果發現，超過66歲的老人如果連續服用苯二氮平安眠藥超過三個月時，會增加發病風險，服用時間愈久，風險愈高。研究人員表示，服藥和發病間的因果關係不清楚，但他們觀察到吃藥時間愈長，風險愈高，服藥三到六個月上升32％，超過六個月更高達84％，但用藥時間低於三個月的風險並未上升。

迷迭香、鼠尾草及香蜂草是最有助記憶力的香草植物，國家地理雜誌曾研究發現地中海人瑞除愛用橄欖油外，最愛喝的飲品就是蒲公英、迷迭香及鼠尾草；英國新堡大學長時間研究植物與失智症關係的同時，發現香蜂草及鼠尾草萃取物的功效類似乙膽鹼酯酶抑制劑，作用在紋狀體（肢體協調性、睡眠）及海馬迴（情緒），不會作用於大腦皮脂，有助記憶力、情緒穩定及認知能力。同時還有其他研究也發現薄荷茶、洋甘菊茶、薰衣草茶對於情緒提升有助益，這些藥草植物都有抗發炎及抗自由基的效果。但想要守住記憶，可不是鮮採幾葉沖泡就有效果，要使用足夠用量才有效。

除此之外，很多精油也都有減緩失智症的焦慮及睡眠問題，如香蜂草與真正薰衣草精油一起使用一週後，失智症患者的溝通能力變好，同時促進記憶及減緩焦慮，香蜂草也能幫助消化不良及對抗疱疹病毒效果；薄荷最適合早上使用，可以促進食慾幫助消化，減少心不在焉的情形，並穩定神經系統。

科學研究嗅聞迷迭香可以提升記憶75％，對認知力、長期記憶力，警覺性及演算力都有幫助，例如記得服藥及數學計算能力；研究人員也抽血受試者發現，迷迭香精油裡桉油醇（1.8-cineole）與注意力專注有關，並能促進多巴胺的釋放，桉油醇的作用機轉類似「乙醯膽鹼酶抑制劑」，強化乙醯膽鹼的神經傳導作用；研究顯示桉油醇吸入量愈高者在完成「前瞻性記憶力」測試的表現較好，例如未來要做的事情如出門、關瓦斯、吃藥等。

守住記憶茶

準備材料

迷迭香1份 鼠尾草1份 洋甘菊1/2份 香蜂草1/2份

製作與使用方式

按比例混合成半磅用量，每次取2-3小匙與250ml熱開水沖泡，浸泡15分鐘後再飲用。如果是新鮮香草，必須取1/4杯新鮮香草混沖成1杯熱開水。

提升記憶力嗅聞精油

準備材料

迷迭香精油5ml 薰衣草精油10ml 香蜂草精油5ml 檸檬精油10ml（其他柑橘類精油亦可） 嗅聞棒或嗅聞貼片

製作與使用方式

混合所有精油，倒入30ml精油瓶。可以在嗅聞棒加入25滴，隨身攜帶使用。或是滴1滴在嗅聞貼片，適合生病臥床者無法自主嗅聞的患者。

這個配方適合面臨壓力的考生，對於慢性病、開刀後、癌症治療及末期患者也十分有助益，能夠緩和焦慮躁動不安及輔助睡眠。

書籍介紹

本文摘錄自《香藥草的自癒力》，天下雜誌出版

作者：郭姿均

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上述的症狀，也是作者郭姿均的切身之痛。在她擔任記者時，因為三餐不正常、又常外食，讓體重不到50公斤的她患有脂肪肝；攝取大量蔬果，卻因為便祕常常要在廁所蹲上一小時！邁入50歲的人生下半場，也因為更年期而造成血崩、喘不過氣等症狀⋯⋯。

郭姿均具有英美兩國專業芳療師執照，也是美國藥草師協會AHG第一位華人董事與註冊臨床藥草師。在開始學習藥草學與芳療後才發現，原來生活中的小毛病，都可以在香藥草裡找到修復的力量。

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航