上天給的神秘小禮物：兒童「多生牙」會影響口腔發展嗎？

文：黃莞婷醫師（品粹牙醫口腔顎面外科專科）

有一天看診，有一個八歲的小弟弟被媽媽帶來檢查，媽媽問我說：「別人家的小孩門牙都正正的出來，唯獨弟弟是大門牙往旁邊歪，是不是那裡有問題？」

經過X光片檢查，果然發現兩個大門牙之間多了一個新朋友，就是所謂的多生牙。

以下文內有實際口腔手術照片

什麼是多生牙？

Photo Credit: 品粹牙醫咖啡館 （黃莞婷醫師提供） 經由X光片可以看到兩顆門牙中間有一顆多生牙

多生牙（supernumerary tooth）是指在正常齒列外多出的牙齒。好發於上顎前牙區，而位於兩個正中門齒附近的多生牙又特別稱為正中贅齒（mesiodens）。形狀也不同於正常牙齒的外型。據統計，亞洲人種發生正中贅齒的比例較高，約有3-5％，目前成因還沒有定論。

會發現孩子多生牙的狀況，通常是因為家長發現恆門牙延遲萌發或排列不整齊的問題前往牙科求診，才在X光檢查後發現。

多生牙會影響小朋友口腔發展嗎？

此外，少數多生牙也可能出現在上下顎的小臼齒區附近，多數也都是因為牙齒排列不整齊才意外的發現。

多生牙有可能會造成不對稱牙齒萌發順序，即一側正中門牙旋出，但是另一側的門牙沒有萌發。這可能會導致：乳牙不脫落、門牙正中線偏移，也可能產生大牙縫在正中門牙之間。

兒童多生牙需要動手術嗎？

Photo Credit: 品粹牙醫咖啡館（黃莞婷醫師提供）

Photo Credit: 品粹牙醫咖啡館（黃菀婷醫師提供） 取出後的多生牙。

如果多生牙維持穩定，沒有干擾牙齒萌發或是導致排列不正，也沒有產生囊腫等病變，可以先不移除並維持門診例行檢查即可。

但如果多生牙有導致牙齒排列不正或是囊腫等病變，還是建議要儘早手術介入移除。同時，移除多生牙之後，需定期追蹤其他牙齒狀態，評估是否需要牙科矯正的介入治療。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航