墨西哥灣海底天然氣管線外洩，海面湧現「火眼」狂燒5小時

「海洋失火了？！」墨西哥灣海面2日發生一起大火，海浪中出現旋轉的橘色火焰，宛如「火眼」，影片在網路上瘋傳，這一事件也引發了人們對海底天然氣管線風險的質疑。

（中央社）墨西哥石油公司（Pemex）表示，該公司在墨西哥灣的海底天然氣管道發生外洩，導致海面沸騰起火，駭人「火眼」畫面在網路瘋傳，火勢延燒逾5個小時後才被撲滅。

《路透社》與英國《衛報》（The Guardian）報導，這顆從海面湧現的亮橙色火球出現在尤加丹半島（Yucatan Peninsula）西側、鄰近墨西哥石油公司的一座鑽油平台。火球外觀看似不斷湧出的岩漿，且燃燒區域呈圓形，因此被社群媒體上的網友稱為「火眼」（eye of fire）。

🚨 Incendio registrado en aguas del Golfo de México



A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio



Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

起火原因不明，肇事公司已有工安前科

Pemex公司表示，當地時間2日早上5時15分左右，天然氣外洩導致起火，火勢至10時30分才完全撲滅。公司已關閉直徑12英寸的管道閥門，並將就事故原因展開調查，所幸並無人員傷亡，相關生產計畫也未受影響。

4名消息人士告訴《路透社》，發生外洩的管道與Pemex 旗下最重要的庫馬羅布札普（Ku Maloob Zaap）油田平台相連。這片油田地處墨西哥灣南部邊緣地帶，日產量近170萬桶，占公司總產量4成以上。

墨西哥安全、能源和環境署（ASEA）署長卡里薩雷斯（Angel Carrizales）在推特發文稱，這起事故「未造成任何外洩」。墨西哥石油公司則堪稱「前科累累」，旗下設施曾多次傳出重大事故。

《CBS》報導，墨西哥石油公司 有重大工業事故的黑歷史，包括了在今年4月， 在墨西哥 索托拉馬里納（Soto la Marina） 一口油井發生原油 洩漏。該公司表示將建造一座大壩以阻止水和土石流，並強調洩漏不會構成任何風險，因為該地區無人居住。

Una #fuga de crudo combinado con agua es atendida en los límites de Soto La marina y San Fernando en #Tamaulipas. El pozo de #Pemex estaba en desuso desde hace 30 años.

Aquí toda la información https://t.co/hrw7oPCban pic.twitter.com/R6sA4p2oFr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 16, 2021

《國會山報》則引述最新一份天然氣情報報告，指出墨西哥石油公司這幾年在環境污染的關鍵指標不斷增加，光是今年第一季，該公司消耗的天然氣就比去年同期多了50%。

環保團體將此歸咎於墨西哥總統羅培茲歐布拉多（ Andrés Manuel López Obrador），他將石油吹捧為「世界上最好的生意」， 押注於鑽更多井以及購買、建造煉油廠。

《華盛頓日報》報導，雖然墨西哥官方聲稱，墨西哥灣事故沒有造成任何外洩，但這種說法引起了一些懷疑，因為海洋表面必須存在水以外的物質才能點燃。而海上出現消防船滅火，也讓場景顯得更加超現實。

🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

根據《路透社》取得 一份內部事故報告，在事故之前，關鍵機械受到風暴和暴雨的侵襲。報告也指出 ，消防員使用了氮氣來協助滅火。

雖然事故原因不明，但海上失火的影片已經吸引了上萬民網友觀看，社群上也出現對此事件的擔憂：

「海洋失火了，沒錯，你正在輸入這樣的句子，但這仍然不可置信。」

「永遠不要忘記人類讓海洋著火，還試著用水將其撲滅。」

"The ocean is on fire” is one of those things that you can type and it’s true and yet it doesn’t feel believable https://t.co/EouJfQIbjq — Brian Kahn (@blkahn) July 2, 2021

「 當你看到墨西哥灣的海洋在燃燒時，是時候停止使用化石燃料了。」

When you see the ocean literally on fire in the Gulf of Mexico, it's s time to move on from fossil fuels. https://t.co/x5zAO3nIM2 — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) July 2, 2021

「在你的一生中，永遠不要忘記人類著火的海洋，然後試圖通過向其噴水將其撲滅。」

And what is this one doing? pic.twitter.com/wgtmY1ifyp — Bla B (@bmusonza) July 2, 2021

目前尚不清楚氣體洩漏和海洋著火對墨西哥灣周遭的環境造成了多大的破壞。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航