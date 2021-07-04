反思原住民寄宿學校不光彩歷史，加拿大多個城市取消7/1國慶活動

每年的7月1日，是加拿大的國慶日，但因為該國原住民天主教寄宿學校今年發現數百具兒童遺骸，引發該國民眾反思殖民歷史，多個城市都取消了慶祝活動，也有數以千計的民眾不身象徵加拿大國旗的紅白色，改穿橘色衣服，紀念早期寄宿學校受害者和倖存者。

（中央社）加拿大有幾所原住民學校遺址近日發現無名塚，埋有數百名兒童遺骸，引發民眾憤怒。抗議人士國慶日當天在加拿大城市溫尼伯將英國女王維多利亞和伊麗莎白二世的雕像推倒洩憤。

《路透社》報導，一群人高喊「種族滅絕不值得驕傲」（no pride in genocide）口號，隨後將維多利亞女王（Queen Victoria）和伊麗莎白二世女王（Queen Elizabeth II）的雕像拉倒。

LOOK: Protesters tore down a statue of Queen Victoria on #CanadaDay following the discovery of the remains of hundreds of children at former indigenous boarding schools pic.twitter.com/6kol4EHyUD — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 3, 2021

7月1日是加拿大國慶日「加拿大日」（Canada Day），傳統上全國各地有許多慶祝活動。但今年加拿大許多城市取消國慶日活動，因為近期爆發的原住民兒童醜聞令加拿大人必須面對過往殖民歷史。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，這天將是「反省時刻」。

加拿大卑詩省（British Columbia）和薩克其萬省（Saskatchewan）的原住民寄宿學校遺址共發現近1000個無名塚，這些學校主要由天主教會運作，資金則來自政府。這類寄宿學校在長達165年間拆散原住民兒童和他們的家庭，並讓他們蒙受營養不良及身體和性虐待，甚至直到1996年才結束。加拿大真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission）於2015年稱呼這是「文化種族滅絕」（cultural genocide）。

在曼尼托巴省（Manitoba）省會溫尼伯（Winnipeg），位在省議會外一座維多利亞女王雕像被拉倒，引發民眾歡呼。附近一座伊麗莎白女王雕像也被拉倒。

Statue of Queen Elizabeth II adjacent to Government House has also been brought down. pic.twitter.com/UCFZYYPKjy — Renée Rodgers (@ReneeRodgersCTV) July 1, 2021

伊麗莎白二世是現任加拿大國家元首。維多利亞則在1837至1901年統治加拿大，當時加拿大屬於大英帝國一部分。

在加拿大金融重鎮多倫多，也出現支持原住民兒童的示威活動。首都渥太華則有數千人參加「取消加拿大日」（#CancelCanadaDay）遊行，表達對原住民寄宿學校受害者和倖存者的支持。

加拿大其他各地也有相關守夜和集會活動，許多參加者身著已成為這場運動象徵的橘色衣服。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 被推倒的維多利亞女王雕像前，身著橘色衣物的民眾。

為了紀念加拿大原住民寄宿學校中被迫與家人分離的孩子，加拿大在2013年以來，每年都會在9月30日舉辦橘色襯衫日（Orange Shirt Day），而這個節日也在今年被指定為「國家真相與和解日」，並提升為加拿大的法定假日。

為什麼是橘色？

橘色襯衫的起源，是 一名原住名小女孩韋布斯塔（Phyllis Webstad）的故事，她在1973年時進入寄宿學校，在第一天上學時，韋布斯塔穿著奶奶買給她 一件閃亮的橘色襯衫，但她進入學校後，身上所有的都被校方拿走：

他們剝光了我的衣服，拿走了我的衣服，包括那件橘色襯衫。 我再也沒有穿過它。 我不明白他們為什麼不把它還給我，這是我的！自此之後，橘 色一直提醒著我， 沒有人關心我的感受，我覺得自己一文不值。我們所有的孩子都在哭泣，沒有人關心。

The “orange shirt” refers to the new shirt that 6-year-old Phyllis Webstad was given to her by her grandmother and taken away on her first day at residential school. pic.twitter.com/FfIeQFpzDv — Doug Lester (@d_h_lester) July 1, 2021

加拿大一直到1996年才關閉最後一間寄宿學校，在1830年代至1990年代之間，加拿大有超過15萬名原住民兒童被強行從父母身邊帶走， 根據加拿大國家真相與和解中心（ NCTR）報告，至少有4000多名兒童的死亡與寄宿學校有關，但由於 記錄不完整，與學校有關的死亡人數仍然未知， 可能還有更多的屍體有待發現。

在今年 總計發現了近千具孩童遺駭，包括了在薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）原址為瑪莉瓦爾印地安寄宿學校（Marieval Indian Residential School）發現了761具孩童遺骸，6月30日在卑詩省（British Columbia）另一所學校又挖出182具，震驚加拿大全國。

Here’s what we know about the Marieval Indian Residential School https://t.co/PiOxE2ttSt — Toronto Star (@TorontoStar) June 26, 2021

遺體的發現以及6月份加拿大 安大略省（Ontario）發生一起仇恨攻擊事件 - 一名男子被控駕駛卡車輾死穆斯林一家4口，加拿大官方已把該次襲擊定性為恐怖襲擊，這都讓 加拿大開始反思該國引以為傲的寬容風氣。

Four members of a Muslim family in Ontario, Canada, were killed on Sunday night when a terrorist, named Nathaniel Veltman, drove his car into them. Only a 9-year-old child survived.



This is a horrific, Islamophobic crime 💔 RIP to their innocent souls. pic.twitter.com/zCIXybLMVs — Quds News Network (@QudsNen) June 8, 2021

加拿大總理杜魯道在聲明中表示，對於某些人來說，7月1日「不是慶祝的日子」。

「在哥倫比亞和薩斯喀徹溫省的前寄宿學校遺址，發現了數百名兒童遺骸，這樣的可怕發現迫使我們反思我們國家失敗的歷史，以及對原住民和許多身在加拿大的人來說，仍然存在著不公。」杜魯道說。「作為加拿大人，我們必須誠實的面對自己的過去。」

而 在英國， 首相官方 發言人說：「我們譴責任何對女王雕像的污損。在這些悲慘的發現之後，我們的心與加拿大的原住民社群同在。」

This Canada Day, Indigenous groups invite Quebecers to stand in solidarity, join protests | CBC News https://t.co/FDiStIeN0o — Kristy Snell CBC (@Snellk) July 1, 2021

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航