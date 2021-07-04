國內新增39例再創新低！各地人潮「關」不住，指揮中心公布5點夜市指引

國內COVID-19疫情再趨平緩，升三級以來單日新增病例首次低於50例。中央流行疫情指揮中心今（4）日公布，國內新增39例確診病例，分別為37例本土、2例境外移入，另確診個案中新增2例死亡，解隔離人數達確診人數79.3%。

今日新增之37例本土病例，個案分布以台北市18例最多，其次為新北市11例、桃園市及彰化縣各3例、宜蘭縣2例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、18例調查中。

陳時中表示，近日個案數持續再降低，市場專案第一市場篩檢5109人、第二市場2658人、環南市場3572人，指揮中心也公布，3個市場的檢驗結果，三大市場至今確診數累計237人。

陳時中表示，市場專案目前正在外圍篩檢，效率也比想像來得好，現在找出來的個案，可望把傳播練阻斷。至於環南市場接觸個案，目前匡列到187人，居家隔離182人，昨天已驗了環南市場787人，有3人陽性，也開始做疫調，環南篩檢站明日也會繼續開設，期待篩出周邊病例。

整體疫情而言，陳時中說，市場周邊篩檢陽性個案並沒有暴增的情況，研判在可控制的範圍，但整體來說仍有潛伏期，對於週遭造成的影響，還要看匡列的範圍夠不夠大，隔離是否確實，還是要靠持續篩檢，才可以看出疫情有沒有被控制，但目前可以看出，「沒有失控」。

夜市出現人潮，指揮中心公布5點指引

另外適逢假日，各地夜市、景點開始出現人潮，指揮中心表示，本周人流與車流比起上周有稍微增加3% - 5%，一兩個市場增加比較多，約7% - 8%，但「還沒有到失控的地步」。

Photo Credit: 中央社 台北市寧夏夜市「微解封」，採自主分流營業，提供外帶服務，2日傍晚湧現採買人潮。

陳時中也提到，在三級警戒內，指揮中心只規定禁止餐飲內用、試吃、邊走邊吃，並沒有禁止整個夜市要歇業，此次重啟依然維持相同規定，不過會強烈要求每人至少維持1.5公尺社交距離，計算總人數管制2.25平方公尺面積中容1人，並應貼上膠條拉出社交距離，強制人車分流，民眾到夜市也要一次買足。

陳時中說，未來會以面積來計算容留總數，不是禁止大家去，本來就可以去，但是地方政府因應疫情必要而關閉市場，現在開放也不是完全開，還是要遵守相關規定。

針對外界關心，何時能復工？復工的條件和要求為何？指揮中心沒有明說，但證實今日台北市長柯文哲和前進指揮所指揮官王必勝開會，也會討論復工管理的事宜。

虎林專案傳出造冊不清楚，陳時中表示，此專案宣布得相對倉促，沒有造到冊的人就不知道要篩檢，指揮中心呼籲，這個區域裡覺得自己有症狀的人，趕快去篩，可以現場用身分證報到，就免掉造冊的方式。

台北市政府今天啟動「虎林專案」，在信義區永吉國小設置篩檢站，開放永春市場、虎林街市場攤商自行前往篩檢，周邊永春、四維、長春、富台、四育、永吉、五常、五全8個里，則先由里長造冊後依指定時段前往篩檢。

Photo Credit: 台北市政府

桃園機場入境今日達高峰，陳時中說作業還算順暢，有特別尖峰的情況，也準備了5個採檢站，這禮拜要增加8 - 13個採檢站。內政部次長陳宗彥表示，會在前一天看預報航班數，及載客數，做機動的人力調整，今天上午有比較多歐美航班回來，第一航廈配置3個護理師4個協勤人員，第二航廈配置10名護理師和7名協勤人員。

至於外傳上海復星為了應對台積電、永齡和慈濟，成立專案小組，為此指揮中心低調回應，有結果會跟大家報告。

而郭台銘則於今日上山祭拜胞弟郭台成，發了書面聲明報告疫情購買進度表示：「若年輕記者朋友們或大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體受不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導、反而可能妨害台灣取得疫苗的時程，大家別上當了。」

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範