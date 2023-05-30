台中黎明重劃弊案二審：前立委楊文欣判4年10月，9000多坪精華地被沒收
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當時黎明重劃區內所有權人共2619人，而這467個「人頭」占所有權人比率18%，左右會員大會決議事項。被告等人要求不知情員工尋求親友出具不實領據，虛增共2.3億元地上物拆遷補償費，又利用不知情建築師事務所3次虛增公共設施工程預算10.9億元。
台中市黎明自辦市地重劃弊案，台中地方法院於2021年10月，認定前立委楊文欣（曾為國民黨籍、後為無黨籍）等12人，虛增467名人頭地主，每人持有土地僅約一張A4紙張面積，藉此取得重劃會主導權，再虛增工程等費用13億多元，詐取1萬2814坪、市價逾60億元抵費地。
法院一審依背信等罪名，判決楊文欣徒刑5年6月，並宣告沒收富有土地開發公司名下位於精華地段的土地9150坪，高等法院台中分院二審今（30）日判決，楊文欣部分駁回，部分改判，判刑4年10月、6月，可上訴三審。
透過人頭買地，主導重劃案
依據檢方的起訴書指出，楊文欣曾擔任台灣省議員、立委、長億實業股份有限公司副董事長。自2006年4月起至2007年11月，擔任富有土地開發股份有限公司董事長，隨後擔任富有公司總顧問，參與台中市黎明重劃會經營決策。另外由富有公司董事長傅宗道出任黎明重劃會理事長、林世民為富有公司總經理。
林世民為讓富有公司及黎明重劃籌備會取得重劃主導權，由公司出資在2006年間購買重劃區內土地，分別以買賣名義登記在467名人頭下，每人持有面積約A4紙張大小。當時重劃區內所有權人共2619人，467人已占18%，使富有公司取得主導權。
富有公司開始透過人頭虛增拆遷補償費，共虛增拆遷補償費新台幣2億3116萬餘元，再虛增公共設施工程費用10億9976萬餘元，總計虛增重劃經費達13億3092萬餘元，依重劃會評定地價每平方公尺3萬1419元，取得約4萬2360平方公尺（約1萬2814坪）抵費地不法利益。
全案經台中地檢署偵辦後，於2019年3月間依背信、偽造文書、違反公司法等罪嫌，將楊文欣等10多人起訴。
經台中地方法院審理，一審判決指出，傅宗道曾任台灣省政府住宅及都市發展局規畫師，結識當時擔任省議員楊文欣，傅具都市計畫專業，在楊文欣邀請下，投資富有土地開發公司，引進長億集團資金及人力，成立富有公司經營決策會。
判決也說，當時黎明重劃區內所有權人共2619人，而這467個「人頭」占所有權人比率18%，左右會員大會決議事項。被告等人要求不知情員工尋求親友出具不實領據，虛增共2.3億元地上物拆遷補償費，又利用不知情建築師事務所3次虛增公共設施工程預算10.9億元，共計虛增重劃經費高達13.3億元。再檢送不知情台中市政府核定，據以計算重劃後土地分配結果，富有公司取得1.2萬坪抵費地，嚴重損害重劃區會員財產利益。
一審在2021年10月宣判，依背信、偽造文書罪判楊5年6月徒刑，沒收犯罪所得土地9000餘坪。其餘11名被告判刑5年6月至5月不等。法官認定第三人富有土地開發公司所取得土地9150坪為犯罪所得，沒收土地位於中市精華區，2021年時，每坪市價超過50萬元，總市值近50億元，歷來罕見。
全案上訴二審後，歷經1年多今天宣判。法官表示，楊文欣、傅宗道、林世民、紀玉枝4人乃富有公司經營決策會成員，自始至終參與並主導本案，統籌、下達命令，居於核心領導角色；其中又以楊文欣主導工程，且為最終獲利者，惡性最重。
富有公司：悲憤委屈，會繼續上訴
富有公司今天也透過發聲明稿表示，針對今日判決，深感悲憤與委屈，富有公司出資承辦單元二重劃區，完成該重劃區後，依法取得抵費地，卻被一審法官以「獵地」惡名重判，完全無視公司已完成超過98%地主委任合約，依約配回原地主50%土地。
富有公司指出，二審審理期間，忽略公司提出具體確實證據，仍判決富有公司一干人等有罪，還將富有公司抵費地沒收，完全不論該沒收是否合憲？該沒收後續之行政處分如何處置？
富有公司強調，此案無虛增工程費用，也完成98%的地主依約交地後，卻在極少數地主的杯葛興訟，及現行自辦重劃法規的不完善之下，被一審法官宣告沒收犯罪所得，以「獵地」之惡名稱呼本案，讓富有公司長期背負此汙名。
富有公司表示，公司前顧問楊文欣等人，法官依違反偽造文書等罪，判刑4年6個月到4年10個月不等，也都表達遺憾。此案未來將繼續上訴，希望相關政府單位能正視自辦重劃辦法之不足與疏漏，修法讓後繼自辦重劃者，能有更清楚遵循法令，冀其他業者未來不會再遭遇此等不公平待遇。
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核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。