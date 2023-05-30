台中黎明重劃弊案二審：前立委楊文欣判4年10月，9000多坪精華地被沒收

台中市黎明自辦市地重劃弊案，台中地方法院於2021年10月，認定前立委楊文欣（曾為國民黨籍、後為無黨籍）等12人，虛增467名人頭地主，每人持有土地僅約一張A4紙張面積，藉此取得重劃會主導權，再虛增工程等費用13億多元，詐取1萬2814坪、市價逾60億元抵費地。

法院一審依背信等罪名，判決楊文欣徒刑5年6月，並宣告沒收富有土地開發公司名下位於精華地段的土地9150坪，高等法院台中分院二審今（30）日判決，楊文欣部分駁回，部分改判，判刑4年10月、6月，可上訴三審。

透過人頭買地，主導重劃案

依據檢方的起訴書指出，楊文欣曾擔任台灣省議員、立委、長億實業股份有限公司副董事長。自2006年4月起至2007年11月，擔任富有土地開發股份有限公司董事長，隨後擔任富有公司總顧問，參與台中市黎明重劃會經營決策。另外由富有公司董事長傅宗道出任黎明重劃會理事長、林世民為富有公司總經理。

林世民為讓富有公司及黎明重劃籌備會取得重劃主導權，由公司出資在2006年間購買重劃區內土地，分別以買賣名義登記在467名人頭下，每人持有面積約A4紙張大小。當時重劃區內所有權人共2619人，467人已占18%，使富有公司取得主導權。

富有公司開始透過人頭虛增拆遷補償費，共虛增拆遷補償費新台幣2億3116萬餘元，再虛增公共設施工程費用10億9976萬餘元，總計虛增重劃經費達13億3092萬餘元，依重劃會評定地價每平方公尺3萬1419元，取得約4萬2360平方公尺（約1萬2814坪）抵費地不法利益。

全案經台中地檢署偵辦後，於2019年3月間依背信、偽造文書、違反公司法等罪嫌，將楊文欣等10多人起訴。

經台中地方法院審理，一審判決指出，傅宗道曾任台灣省政府住宅及都市發展局規畫師，結識當時擔任省議員楊文欣，傅具都市計畫專業，在楊文欣邀請下，投資富有土地開發公司，引進長億集團資金及人力，成立富有公司經營決策會。

判決也說，當時黎明重劃區內所有權人共2619人，而這467個「人頭」占所有權人比率18%，左右會員大會決議事項。被告等人要求不知情員工尋求親友出具不實領據，虛增共2.3億元地上物拆遷補償費，又利用不知情建築師事務所3次虛增公共設施工程預算10.9億元，共計虛增重劃經費高達13.3億元。再檢送不知情台中市政府核定，據以計算重劃後土地分配結果，富有公司取得1.2萬坪抵費地，嚴重損害重劃區會員財產利益。

一審在2021年10月宣判，依背信、偽造文書罪判楊5年6月徒刑，沒收犯罪所得土地9000餘坪。其餘11名被告判刑5年6月至5月不等。法官認定第三人富有土地開發公司所取得土地9150坪為犯罪所得，沒收土地位於中市精華區，2021年時，每坪市價超過50萬元，總市值近50億元，歷來罕見。

全案上訴二審後，歷經1年多今天宣判。法官表示，楊文欣、傅宗道、林世民、紀玉枝4人乃富有公司經營決策會成員，自始至終參與並主導本案，統籌、下達命令，居於核心領導角色；其中又以楊文欣主導工程，且為最終獲利者，惡性最重。

富有公司：悲憤委屈，會繼續上訴

富有公司今天也透過發聲明稿表示，針對今日判決，深感悲憤與委屈，富有公司出資承辦單元二重劃區，完成該重劃區後，依法取得抵費地，卻被一審法官以「獵地」惡名重判，完全無視公司已完成超過98%地主委任合約，依約配回原地主50%土地。

富有公司指出，二審審理期間，忽略公司提出具體確實證據，仍判決富有公司一干人等有罪，還將富有公司抵費地沒收，完全不論該沒收是否合憲？該沒收後續之行政處分如何處置？

富有公司強調，此案無虛增工程費用，也完成98%的地主依約交地後，卻在極少數地主的杯葛興訟，及現行自辦重劃法規的不完善之下，被一審法官宣告沒收犯罪所得，以「獵地」之惡名稱呼本案，讓富有公司長期背負此汙名。

富有公司表示，公司前顧問楊文欣等人，法官依違反偽造文書等罪，判刑4年6個月到4年10個月不等，也都表達遺憾。此案未來將繼續上訴，希望相關政府單位能正視自辦重劃辦法之不足與疏漏，修法讓後繼自辦重劃者，能有更清楚遵循法令，冀其他業者未來不會再遭遇此等不公平待遇。

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核稿編輯：翁世航