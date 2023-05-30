總統府公布4位大法官被提名人：冤案律師尤伯祥入列，女性比例可望達歷年最高1/3
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本次提名大法官人選包括最高法院法官蔡彩貞、監察院祕書長朱富美、台大法律系教授陳忠五及律師尤伯祥，假設立法院通過，15位大法官都是蔡英文所提。
總統府今（30）日公布4位大法官被提名人，包括最高法院法官蔡彩貞、監察院祕書長朱富美、台大法律系教授陳忠五及律師尤伯祥。其中其中尤伯祥曾任促進轉型正義委員會委員，也曾是徐自強、蘇建和、邱和順等案的律師。立法院預計在6月召開臨時會處理此提名案，而國民黨立委已經先對此名單表達不滿。
現任大法官15人，其中2015年10月1日就任的4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益均於今年9月30日任期屆滿。對此，總統蔡英文3月核定成立「司法院大法官提名審薦小組」，並公開接受各界推（自）薦。法務部推司法官學院院長柯麗鈴，司法院推薦最高法院法官蔡彩貞、林恆吉及蘇素娥、何信慶，律師界推薦人選有尤伯祥、羅秉成等人。
立法院本會期將在5月31日結束，民進黨立法院黨團總召柯建銘29日指出，預計於6月14日至21日召開臨時會，處理大法官人事同意權案。
4位大法官被提名人背景為何？
被提名人蔡彩貞現年65歲，現任最高法院法官兼審判長。台灣大學法律學系學士、管理學院商學碩士。關注憲法保障人民生命、自由、財產等基本權，熟稔審判事務，精研刑事法律；在司法院刑事廳任職期間，穩健建置了「刑事審判量刑預測之資訊系統」，解決量刑歧異所造成裁判不公問題；是司法實務界學驗俱佳優秀人才。
被提名人朱富美現年65歲，現任監察院秘書長。中興大學法律學系法學士、台灣大學法律研究所法學碩士、美國印第安那大學法律碩士、台灣大學法學博士。曾任實任檢察官逾28年，專長刑事法制，檢察實務經驗豐富；歷練行政要職，涵養前瞻思維宏觀。
被提名人陳忠五現年59歲，現任台灣大學特聘教授。台灣大學法律學系法學士、法律學研究所法學碩士、法國巴黎第一大學法學博士。關注弱勢者保護，瞭解審判實務的現況與問題，主張以健全的法律制度，加強保護勞動者、消費者、被害人等弱勢者權益，改善其法律地位，建構以人性尊嚴為本的財產法秩序。
被提名人尤伯祥現年54歲，現任威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長。政治大學法律學系法學士、法律研究所法學碩士。另外尤伯祥也關注冤案平反，曾是徐自強、蘇炳坤、蘇建和等案的律師，也是史上關押最久死囚邱和順的律師，協助這些人聲請釋憲，去年也曾在呼籲總統回應特赦邱的訴求。
15位大法官皆由蔡英文提名，藍營批評親綠色彩過重
包括大法官並為院長的許宗力、許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元、呂太郎等11位大法官，都是蔡英文總統任內提名。加上今天提名的4位，15位大法官都將由蔡英文提名。
國民黨立委李德維直言，15名大法官若都是由蔡英文提名，這是台灣司法的悲哀；李德維說，4個人中，陳忠五和尤伯祥有特定的意識形態，朱富美則是民進黨一路拔擢。
他表示，中華民國的人民追求的是司法的獨立跟中立性，但蔡英文御用的大法官還是占大多數，這顯示政黨的手伸進司法體系，所以讓人民覺得對司法沒有信賴，這是台灣司法的悲哀。國民黨立委曾銘宗則表示，到時候在立法院他們一定會提出意見。
曾任促轉會委員的司改會常務執委尤伯祥，也是現任「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」董事長，在318運動時，擔任辯護律師，也在323攻占行政院的案件中，在法院外批評承審法官，又在法庭要求法官迴避。
台大教授陳忠五，曾在黨產會的研討會公開表示，黨產追討對於被追討的政黨及附隨組織，有助早日對財產重新規畫，恢復正常政黨競爭。另外陳還曾公開反對馬英九總統「兩岸服務貿易協議」、質疑管中閔當選台大校長後曾連署重啟校長遴選。
除此之外，外界關注大法官性別比例，今天林佳龍說明，歷屆提名均將此納入考量、逐步落實，這次再提2位女性大法官，若順利獲立院同意，未來將有5位女性大法官，女性大法官比例首次達到1/3，是歷年來最高的一次。
媒體今天也在記者會上詢問，藍營質疑現在4位被提名人都是與民進黨關係不錯才獲提名；對此，林佳龍回應，被提名人是被提名，依照《憲法》條文規定外，由審薦小組提出意見後，總統依照憲法行使提名權，依據現在大法官的組成背景，也涉及到各項分布，除性別之外，在大法官款別專長都呈現多元平衡分布，除了法官、檢察官、教授，還涉及到政治經驗、律師背景等，審薦之後提交給總統。
民間監督司法院大法官人選聯盟則透過聲明表示，大法官同意權不是政黨角力，倉促行使將損及司法公信力，立法院可能於6月14日至21日間行使同意權，此一時程過於急迫。為使各黨團有時間彙整問題及請求補充資料，以供後續公聽會、全院委員會審查的參考；並考量於公聽會上發表意見的專家亦需時間收集資料、準備意見。建議臨時會的召開最快不宜早於6月底。
另外聯盟也表示，他們已洽詢審、檢、辯、學等法律專業人士，另籌設獨立、公正之「評鑑委員會」，並將盡速公布評鑑結果，以供社會大眾及立法院參照。
針對總統提名尤伯祥律師為大法官，本聯盟共同召集人林俊宏律師因其所屬同一律師事務所，故將請辭共同召集人；本聯盟後續會議將由台灣勞工陣線孫友聯秘書長召集。因尤伯祥律師為前任台灣刑事辯護律師協會理事長、現任民間司法改革基金會常務董事，為求謹慎，刑辯協會將退出聯盟運作；民間司改會因考量仍對其他被提名人有監督之責，故不退出聯盟，但就尤伯祥律師相關之討論及表決均予迴避。
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核稿編輯：翁世航
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電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
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位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
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地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
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地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
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地址：南投縣埔里鎮自強路188號
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10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
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