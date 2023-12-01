藍綠白黃立委候選人「案底」出爐，藍營10人有刑事前科，藍綠都涉違建、竊佔國土

時代力量今（1）日公開一份「選舉公報」，揭露國民黨、民進黨、民眾黨和時代力量4大政黨共273名立委候選人，其中49人具刑事前科或性平、國安、論文抄襲等爭議，又以國民黨爭議人選佔比最高（25.9%），多人曾被判刑入獄。時代力量呼籲，選舉公報應納入候選人的刑事前科紀錄，透過資訊透明剷除黑金政治。

刑事犯罪以詐領助理費最多，貪污賄選的候選人脫黨繼續選

根據時代力量的調查整理，4大黨候選人具有刑事前科的共有14人，犯行嚴重程度不一，原因各異，其中詐領助理費的有4人佔最多，行賄與收賄的2人。民進黨立委候選人王世堅前科累累，但多數是誹謗、妨害公務等輕罪；無黨籍立委候選人王醒之，則在參與健保改革遊行時毀損公務機關大門，被判毀損罪。

時代力量立委邱顯智特別提到，國民黨籍的顏寬恒涉詐領助理費、傅崐萁因炒股罪入獄，本次都在提名名單中。前議員李全教在台南市議員、議長選舉都賄選，遭判刑入獄並解職、苗栗縣立委陳超明因「SOGO案」收賄，一審更被重判7年。兩人雖然都遭國民黨停權，但此次以無黨籍參選，國民黨也直接予以禮讓合作。

邱顯智說，這些人犯行嚴重、前科累累，卻長年在政壇上佔有一席之地，國民黨提名這些「黑金代表」，讓黨主席朱立倫「反黑金」的訴求淪為笑話。

此外，部分立委候選人曾因違反《公務員懲戒法》遭監察院糾正、彈劾。國民黨不分區立委候選人陳永康，就因為「獵雷艦案」遭彈劾；民眾黨不分區立委候選人洪毓祥則因長期兼職未申報，被撤銷資策會主管職。

性騷加害人獲提名、藍綠候選人都涉及違建、論文抄襲

時代力量立委候選人王寶萱指出，今年台灣政治圈出現#MeToo風暴，許多政治人物遭控性騷擾，卻打壓受害者、吃案。社會輿論壓力下，各黨相繼宣示「性騷零容忍」，現在仍有曾被控性騷者名列立委候選人。像是國民黨立委陳雪生，騷擾民進黨立委范雲，已是罪證確鑿；傅崐萁騷擾作家董成瑜也遭人指證。國民黨提名性騷加害人參選，對受害者是二度傷害，也是性平教育的最壞示範。

前苗栗縣議員宋國鼎則提到，「居住正義」是各政黨選舉口號，許多政治人物卻被揭露家中有違建，甚至涉嫌竊佔國土，且藍綠均榜上有名，包括國民黨顏寬恒、張智倫、廖先翔和民進黨沈發惠、陳冠廷、陳俊宇。長期為居住正義發聲的民眾黨不分區立委候選人黃國昌，也被揭露家有違建、竊佔國土。

宋國鼎說，守法是民意代表候選人的基本要求，但藍綠都有人曾濫用公權力施壓、關說。顏寬恒被踢爆濫用立委職權，透過質詢、預算提案，為家族取得台中港105號碼頭經營權。身兼立法院副院長的蔡其昌，其國會辦公室卻發文給法務部，特別關切貪汙法官胡景彬的假釋申請。

宋國鼎指出，除了立委職權關切私人利益，也參選立委的現任議員涉及不當關說，如國民黨的台北市議員徐巧芯、民進黨的台中市議員江肇國，都曾為交通違規施壓基層員警。

近年備受重視的國安爭議，時代力量這次也有整理。王寶萱指出，國民黨提名多位具統戰色彩的候選人，包括涉嫌洩密的馬文君、接受中國招待的林國慶、家人長期任中國統戰職務的洪孟楷、公開發表支持統一言論的陳克威和李霞。

近年政壇頻傳的論文抄襲、學位撤銷爭議，國民黨、民進黨、民眾黨都照提名不誤，例如國民黨立委候選人李眉蓁、民眾黨立委候選人蔡壁如，民進黨也有2位候選人正在接受調查。時代力量表示，日前美麗島民調結果顯示，過半民眾認為若候選人被證實違法抄襲論文，就該撤換，呼籲各黨應盡到把關候選人誠信的基本責任。

綜合爭議立委名單，目前國會4大政黨提名、推薦或者禮讓的候選人共有273位，有刑事紀錄、論文、性平、國安、違建、黑金、財務糾紛爭議的候選人多達49位，佔所有候選人的17.9%。其中國民黨爭議立委候選人人數最多，總共108位候選人中，有28人有爭議，佔了國民黨提名人數的25.9%；民進黨提名含禮讓的108位候選人，14人有爭議，佔了13%；民眾黨提名包含禮讓的47位候選人當中有6位有爭議，佔比12.8%。

時力呼籲：選舉公報應納入前科

時代力量表示，黑金政治一直是台灣民主政治最大的挑戰。唯有提高資訊透明、降低資訊落差，才能讓選民基於更明確的資訊，做出投票選擇，建立剷除黑金政治、打造清廉政治環境的前提。除了學經歷與政見外，選舉公報應納入候選人的刑事前科紀錄，時代力量將再次提案修法。

立法院日前修正通過《公職人員選舉罷免法》候選人的消極資格，「黑、金、槍、毒」者不得登記為候選人，民進黨立委林楚茵日前提案修正《選罷法》，要求「公職候選人公開前科紀錄」，包括選舉公報、中選會都要提供專區、載明紀錄；不過，草案恐來不及在本屆國會修法完成。

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核稿編輯：邱宜君