藍綠白黃立委候選人「案底」出爐，藍營10人有刑事前科，藍綠都涉違建、竊佔國土
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目前國會4大政黨提名、推薦或者禮讓的候選人共有273位，有刑事紀錄、論文、性平、國安、違建、黑金、財務糾紛爭議的候選人多達49位，佔所有候選人的17.9%。
時代力量今（1）日公開一份「選舉公報」，揭露國民黨、民進黨、民眾黨和時代力量4大政黨共273名立委候選人，其中49人具刑事前科或性平、國安、論文抄襲等爭議，又以國民黨爭議人選佔比最高（25.9%），多人曾被判刑入獄。時代力量呼籲，選舉公報應納入候選人的刑事前科紀錄，透過資訊透明剷除黑金政治。
刑事犯罪以詐領助理費最多，貪污賄選的候選人脫黨繼續選
根據時代力量的調查整理，4大黨候選人具有刑事前科的共有14人，犯行嚴重程度不一，原因各異，其中詐領助理費的有4人佔最多，行賄與收賄的2人。民進黨立委候選人王世堅前科累累，但多數是誹謗、妨害公務等輕罪；無黨籍立委候選人王醒之，則在參與健保改革遊行時毀損公務機關大門，被判毀損罪。
時代力量立委邱顯智特別提到，國民黨籍的顏寬恒涉詐領助理費、傅崐萁因炒股罪入獄，本次都在提名名單中。前議員李全教在台南市議員、議長選舉都賄選，遭判刑入獄並解職、苗栗縣立委陳超明因「SOGO案」收賄，一審更被重判7年。兩人雖然都遭國民黨停權，但此次以無黨籍參選，國民黨也直接予以禮讓合作。
邱顯智說，這些人犯行嚴重、前科累累，卻長年在政壇上佔有一席之地，國民黨提名這些「黑金代表」，讓黨主席朱立倫「反黑金」的訴求淪為笑話。
此外，部分立委候選人曾因違反《公務員懲戒法》遭監察院糾正、彈劾。國民黨不分區立委候選人陳永康，就因為「獵雷艦案」遭彈劾；民眾黨不分區立委候選人洪毓祥則因長期兼職未申報，被撤銷資策會主管職。
性騷加害人獲提名、藍綠候選人都涉及違建、論文抄襲
時代力量立委候選人王寶萱指出，今年台灣政治圈出現#MeToo風暴，許多政治人物遭控性騷擾，卻打壓受害者、吃案。社會輿論壓力下，各黨相繼宣示「性騷零容忍」，現在仍有曾被控性騷者名列立委候選人。像是國民黨立委陳雪生，騷擾民進黨立委范雲，已是罪證確鑿；傅崐萁騷擾作家董成瑜也遭人指證。國民黨提名性騷加害人參選，對受害者是二度傷害，也是性平教育的最壞示範。
前苗栗縣議員宋國鼎則提到，「居住正義」是各政黨選舉口號，許多政治人物卻被揭露家中有違建，甚至涉嫌竊佔國土，且藍綠均榜上有名，包括國民黨顏寬恒、張智倫、廖先翔和民進黨沈發惠、陳冠廷、陳俊宇。長期為居住正義發聲的民眾黨不分區立委候選人黃國昌，也被揭露家有違建、竊佔國土。
宋國鼎說，守法是民意代表候選人的基本要求，但藍綠都有人曾濫用公權力施壓、關說。顏寬恒被踢爆濫用立委職權，透過質詢、預算提案，為家族取得台中港105號碼頭經營權。身兼立法院副院長的蔡其昌，其國會辦公室卻發文給法務部，特別關切貪汙法官胡景彬的假釋申請。
宋國鼎指出，除了立委職權關切私人利益，也參選立委的現任議員涉及不當關說，如國民黨的台北市議員徐巧芯、民進黨的台中市議員江肇國，都曾為交通違規施壓基層員警。
近年備受重視的國安爭議，時代力量這次也有整理。王寶萱指出，國民黨提名多位具統戰色彩的候選人，包括涉嫌洩密的馬文君、接受中國招待的林國慶、家人長期任中國統戰職務的洪孟楷、公開發表支持統一言論的陳克威和李霞。
近年政壇頻傳的論文抄襲、學位撤銷爭議，國民黨、民進黨、民眾黨都照提名不誤，例如國民黨立委候選人李眉蓁、民眾黨立委候選人蔡壁如，民進黨也有2位候選人正在接受調查。時代力量表示，日前美麗島民調結果顯示，過半民眾認為若候選人被證實違法抄襲論文，就該撤換，呼籲各黨應盡到把關候選人誠信的基本責任。
綜合爭議立委名單，目前國會4大政黨提名、推薦或者禮讓的候選人共有273位，有刑事紀錄、論文、性平、國安、違建、黑金、財務糾紛爭議的候選人多達49位，佔所有候選人的17.9%。其中國民黨爭議立委候選人人數最多，總共108位候選人中，有28人有爭議，佔了國民黨提名人數的25.9%；民進黨提名含禮讓的108位候選人，14人有爭議，佔了13%；民眾黨提名包含禮讓的47位候選人當中有6位有爭議，佔比12.8%。
時力呼籲：選舉公報應納入前科
時代力量表示，黑金政治一直是台灣民主政治最大的挑戰。唯有提高資訊透明、降低資訊落差，才能讓選民基於更明確的資訊，做出投票選擇，建立剷除黑金政治、打造清廉政治環境的前提。除了學經歷與政見外，選舉公報應納入候選人的刑事前科紀錄，時代力量將再次提案修法。
立法院日前修正通過《公職人員選舉罷免法》候選人的消極資格，「黑、金、槍、毒」者不得登記為候選人，民進黨立委林楚茵日前提案修正《選罷法》，要求「公職候選人公開前科紀錄」，包括選舉公報、中選會都要提供專區、載明紀錄；不過，草案恐來不及在本屆國會修法完成。
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核稿編輯：邱宜君
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
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11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）