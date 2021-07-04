斬斷傳播鏈，柯文哲宣布：7/5起中正區進行普篩、1.8萬市場攤商開打疫苗

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布新增37例本土確診，其中以台北市18例最多，台北市長柯文哲下午召開記者會，表示每周確診案例來分析，發現台北市中正區本周確診數量較上周還多，下周將會去中正區比照虎林街模式，進行社區普篩，另外也宣布明（5）日起到7月11日將啟動「市場攤商疫苗接種專案」，以中正、萬華區以及曾有確診案例的市場優先，預計1萬8880人接種疫苗。

柯文哲說明，一開始北農一市、二市出現確診，後來到環南市場，接下來要看疫情會不會擴散到其他市場，因此在跟中央商量後，決定先將2萬751劑疫苗，給市場攤商施打。接種順序上，以疫情熱區的中正、萬華區優先，再來會以大型市場的先打，因為人多容易感染，比較小的市場、流動攤商排在後，下週會陸續造冊處理。

柯文哲也說，疫苗的量還是不夠，但會先匡列，讓能打的先打，預計從明天禮拜一開始到禮拜天，要把台北市的市場能夠打疫苗的人，「先打一輪」，讓有造冊的先打，未來不排除跟中央商量，能不能再多給一點疫苗，若不夠的就挪用北市原本配發的疫苗，優先給市場攤販施打。

Photo Credit: 台北市政府

柯文哲也於現場宣布，將制定環南市場停市3天的補償辦法，由北市先做規範，看看執行怎麼樣，再給中央參考。

為何1個月前不做PCR？台北市為什麼不做疫調？

立委林昶佐日前在環南市場記者會上，質問為什麼1個月前不做PCR？柯文哲今日表示，是因為當時台灣能力還不夠。柯文哲說，在5月15日之前，台灣很少做篩檢，到了確診案例爆發後，才開始採購檢驗機器，6月後台灣開始有大規模的PCR檢疫能力，北市醫院有98%當天就會有PCR檢驗結果，未來政府主辦的大規模篩檢都會用PCR，不會用抗原快篩，未來也會鼓勵家戶使用PCR。

而台大醫院婦產科主治醫師施景中昨天在臉書發文指北市府疫情爆發後，不疫調、不匡列，導致疫情持續延燒，並點名台北市長柯文哲稱不需要中央協助，「真的是荒腔走板，拿全台北市民做賭注了」。

柯文哲今日回應，以往媒體及名嘴政論節目說北市不疫調不匡列不隔離，他都想說算了，但昨連他最尊重的台大醫師施景中都被影響出來講話，他不得不慎重發聲明，並稱若未疫調，「那些關在防疫旅館的人是從哪裡來的？」

柯文哲說，6月28日忠孝醫院的醫務長有報告「虎林街怪怪的」，陸續出現案例，表示有個不明的感染源但有地緣關係，6月30日市府成立專案小組，也制訂計畫，7月2日對外宣布後，7月3日於現場準備，7月4日正式啟動，他說今日他也去現場視察，原則上虎林專案一天做3300人，今天先做第一輪，若想做的、不在名冊上，明天再拿號碼牌繼續做。

柯文哲說，公布足跡和做疫調是兩回事，台北市評估，如果一日上千人感染，公布足跡沒必要，加上當時都在做校正回歸，才決定不公布。

對於北市府的疫調再起爭議，疫情指揮中心指揮官陳時中今日於記者會上表示，「疫調大家可以上網去看，確實資料是不多」；前立委林靜儀也在臉書上公布，台北市從6/30至今公布的活動史，目前只有4筆。

新北市、台中市市場明日也開放市場攤販打疫苗

市場攤販原為第七類施打對象，不過為了避免市場及夜市又再出現隱形的傳染鏈，新北市市長侯友宜今日也公布，明（5）日起至7月15日，將針對新北168處列管的市場及夜市，開放施打疫苗，獲配總量約2萬劑，有在造冊名單上的攤商可以準時前往施打。

台中市市長盧秀燕今日也宣布，7月7日開始，包括70歲以上長者、60歲以上原住民，以及7大批發市場、公私立屠宰場、公私立托嬰中心、安親班老師、職員以及殯殮師等，都開放施打疫苗。

高雄果菜批發市場已經於6月，針對15家果菜、肉品批發市場，總計3000多名工作人員施打疫苗。

延伸閱讀：

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航