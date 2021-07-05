國民黨提案年底公投「不在籍投票」，中選會：「移轉投票」最可行，但今年來不及

中選會決議828公投延期到12月18日舉行，包含國民黨、民眾黨及時代力量等在野黨立法院黨團，均表示應儘速制定不在籍投票的法源。國民黨更積極在今（5） 日一早拜會中選會，並表示下午就要提案召開臨時會，處理相關修法。不過自己的修法版本還在行政院審議未通過的中選會，主委李進勇坦言，目前「移轉投票」比較沒爭議，不過就算修法順利，需要訓練選務人員、建立移轉機制等，相關的作業準備也趕不上今年年底的公投。

在野黨提「不在籍投票」修法，盼臨時會審議討論年底公投上路

其實在第5屆立法院時，就有立委針對不在籍投票議題提案，歷屆也都有立委提案，本屆則包含國民黨立委葉洪孟楷、鄭麗文、鄭天財、孔文吉，以及民進黨立委張宏陸等各自分別提案修正《選罷法》及《公投法》，納入不在籍投票；而國民黨立委林為洲、溫玉霞更是提出《公民不在籍投票法》草案」，均經立院一讀待審。

林為洲所提《公民不在籍投票法》草案認為，因不在籍投票制度尚未普及，不宜推動通訊投票及電子（網路）投票，應以實體投票方式優先推動，包含移轉投票、特設投票所投票、提早投票等方式。申請時間為投票日起算前90天至投票日前60日之間，提出公民不在籍投票書面申請，以雙掛號郵寄送達戶籍所在地選委會。

溫玉霞所提《公民不在籍投票法》草案則將秘密通訊投票納入，對象為境外國民符合資格的選舉人或公民投票權人。申請時間為，選舉公告日起7天內，檢附身分證正反面影本，申請書及相關證明文件，以雙掛號送達戶籍所在地的選委會，申請不在籍投票。

張宏陸的《公職人員選舉罷免法》修法版本中則主張，投票當日，執行勤務之軍、 警人員及公務人員得在其執行公務地區之投票所投票。 另外一般人民，假如戶籍地與居住地在不同縣市，也可申請於「居住地」投票。

另外國民黨團也提出，除了應該速修不在籍投票並且補正《公投法》，黨團總召費鴻泰稱，純粹從法理角度，現在的《公投法》規定每2年舉行一次，在法源不足的情況下，碰到天災不可抗拒就勉強用《公職選罷法》調整；倘若12月18日疫情仍未歇怎麼辦？

事實上，針對不在籍投票，中選會去年4月曾召開公聽會，並於同年5月15日經委員會決議，通過「公民投票不在籍投票法」草案，函請行政院核轉立法院審議。

根據中選會當時所提草案，不在籍投票初步規劃採申請制，投票公告日起至投票日前60日止，向戶籍地選委會提出申請；有投票權人都納入適用。採跨縣市移轉投票，並放寬投票所工作人員可跨縣市申請工作地投票的規定。僅限於國內投票權人移轉到不同地點投票，並未包括海外投票。投票方式為，由投票權人本人親自在投票日當日前往投票所投票，以維護投票秘密。

當時負責審查的政務委員羅秉成表示，尊重中選會的政策設計與規劃，並未更動草案內容大方向，接下來將處理法制文字修正。不過目前行政院院會尚未拍板通過相關法案條文，所以目前立法院的眾多版本中，「政院版」還未加入。

國民黨拜會中選會，李進勇：「年底來不及」

國民黨立法院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍今天上午也前往中選會拜會主委李進勇，盼年底公投能實施不在籍投票。

鄭麗文表示，希望12月18日公投可以順利投票，這麼重大的全國性公投不能一延再延。《公投法》已明定可實施不在籍投票，但方式另以法律定之，中選會要趕快建立制度；要求立法院召開臨時會處理，因中選會版草案也已送到行政院，就不該再拖，趁這機會完備公投制度。

不過李進勇表示，以前經有草案送到立法院進行審查，因屆期不連續，各界意見太多需要進一步溝通。選務機關支持不在籍投票，但牽涉到方式有很多包括電子投票、提前投票、代理投票、通訊投票等，像去年美國總統大選也在討論這問題，要達到一致共識需要相當時間。

李進勇說，就選務機關立場，希望就比較成熟、沒爭議的部分先跨出這一步，《公投法》的不在籍投票，選擇大家接受度最高的「移轉投票」進行，避免人口在工作地及戶籍地之間流動，去年5月把草案送到行政院後正在進行審查，會再送到立法院。未來立法院如果通過，中選會就會根據立法院通過的法律來執行。

中選會副主委陳朝建過去也曾發表的文章〈我國實施不在籍投票的影響因素與挑戰—不在籍投票的政策可行性分析（二）〉，該文表示，

「我們現在有完整的戶政電腦資訊系統，只要再加一些欄位去勾稽，就可以立即處理」、「不採通訊投票的話，適用對象自不包括海外台商或公民，又可以增加政治可行性。同時，移轉投票亦可藉由本人、親自、在投票日當日投票的方式，克服技術可行性的問題。」

李進勇坦言，因為還有很多其他作業要進行，「老實講，今年（年底公投）一定來不及」。他並進一步解釋，立法時程未知外，中選會還要進行相關作業辦法、規定，整個作業機制建立至少要半年時間。另外將來除了紙本申請不在籍投票之外，還要建立線上申請系統、工作人員要訓練，如果立法進程順利的話，很希望下一次2023年公投時能實施，這是中選會要努力的方向。

對此國民黨在拜會後於中選會前受訪時則表示，他們不會放棄，今天下午會要求星期三召開為期10天的臨時會，討論相關修法。而民進黨立法院黨團指出，不該用政治算計向中選會下指導棋、做特定決定，甚至是跑到中選會去「踢館」，應尊重中選會的選務獨立性。若之後有黨團有遞案，立法院會按照召開程序來處理。

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核稿編輯：翁世航