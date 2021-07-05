2021/07/05,
社會

陳家亮：天下無不散之筵席

陳家亮：天下無不散之筵席
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

多年戰友一旦離别，不禁心有戚戚焉，明白她的心情，亦知道留她不住，唯有祝她一路順風。

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

「陳教授，感謝您多年照顧，我要來向您道別了。」又一位與我並肩工作了27年的同事向我道别。

當年她大學畢業後便加入我們的科研團隊，由一名初出茅盧的護士，經過長年累月的磨練，終於成為獨當一面、統領多項國際多中心研究的科研總管。我們的腸胃科團隊過去發表了多項國際頂級研究成果，她實在功不可沒。

培訓這些臨床科研的專才一點也不容易，我花了十多年才成功栽培了一位如此出色的人才。為何這些專才如此難求？因為這類專才需要長年累月的實戰經驗，既要有穩固的醫學知識，又要懂得與病人溝通。從研究項目的設計、尋找合適參與者、數據分析等等，往往花上5至10年才完成一個項目。由於科研訓練過程艱巨，很多人都會半途而廢或學得「半桶水」便跳槽。難得這位同事堅持到底、衝破種種障礙才有今天的成就。所以這類專業人士不單在香港罕有，就連全球大學如新加坡、澳洲等也不斷挖角，搜羅這些臨床科研人才。我敢斷言，在臨床科研上擁有這類科研人才是成功的必要因素。

「妳去英國哪間大學工作？他們的待遇或其他條件真的十分優厚嗎？」我急不及待地追問這位多年拍檔。可是她只是搖搖頭，淡淡然道：「陳教授，我還沒有找到工作，我只想和家人到新環境生活。到那裏安頓好一切以後，才找工作吧。」

過去幾十年，我在這個地方見證過滄海桑田，人去人留原是平常心看待。雖說天下無不散之筵席，但多年戰友一旦離别，不禁心有戚戚焉，明白她的心情，亦知道留她不住，唯有祝她一路順風。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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