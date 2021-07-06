國產疫苗保護力達92.28％，古巴的成功並不令人意外

文：Oliver Pieper

古巴疫苗「Abdala」或許很快就能在全球與輝瑞、阿斯利康、莫德納齊名。這個名字寓意深長，在古巴民族英雄何塞・馬蒂（José Martí）所創作的戲劇中，為保護國家而戰的年輕英雄就叫Abdala。Abdala象徵著慷慨激昂的愛國主義，無論對手多強大都一往無前。

在許多古巴人眼中，這是最適合這支拉丁美洲開發的第一款新冠疫苗的完美名稱。它背後象徵的是：擁有1100萬人口的古巴，再次向全球展示它擁有傑出的科研人員，無論致命病毒或美國60年的經濟封鎖都無法將其擊垮。

科學家成為全民英雄

Abdala疫苗是由位於哈瓦那的基因工程和生物技術中心（CIGB）生產，其醫學研究部主任吉倫（Gerardo Guillén）主導研發了這款疫苗。

古巴電視台在上週日父親節當天播出了一支廣告，在戲劇性配樂的襯托下，開場畫面是吉倫坐在辦公室中，鏡頭後他的兒子講述著父親如何不懈地為了家庭和工作全力付出。

這名備受贊譽的科學家表示：「自疫情爆發以來我們不斷努力，每個週六、週日，從清晨到深夜，一刻都沒有鬆懈。而我們欣喜非常，因為結果超乎我們預期。我們知道這支疫苗非常好，但即便是我也沒有料到這個結果。」

古巴一如既往走自己的路

古巴國有生物科技公司Biocubafarma評估，Abdala疫苗的保護力高達92.28％，其效力可以媲美BioNTech／輝瑞以及莫德納疫苗。當這個夢幻般的消息週一（6月28日）在CIGB的禮堂裡發布後，科學家和工作人員報以熱烈掌聲。

自此之後，吉倫接到各種採訪邀約，全世界都想知道Abdala疫苗的成功秘訣。因為這支古巴疫苗既不是載體疫苗，也不使用mRNA技術，而是所謂的蛋白質疫苗，它與病毒本身的突刺蛋白對接，從而激發免疫反應。古巴科學家利用酵母細胞進行研究。

古巴自5月中旬開始疫苗接種，政府稱之為「衛生干預」。使用的疫苗除了Abdala外，還有另一款古巴自主研發的「主權2」（Soberana 2），兩款疫苗都在第三期臨床試驗結束前獲得緊急使用授權。這是古巴第一批投入使用的新冠疫苗，該國此前拒絕進口俄羅斯或中國疫苗，也沒有加入Covax疫苗計劃。

今年3月，Abdala展開第三期臨床試驗，4萬8000名志願者接種該疫苗。

「我們知道最終還是必須靠自己，依靠自己的力量和能力」，吉倫話裡暗指美國禁運造成的政治孤立。「結果是我們擁有一個集中管理的免費醫療衛生系統，而且不斷完善快速應變災害的能力，無論是臨床研究、疫苗接種或疫苗生產皆然。」

加快疫苗接種抗擊疫情

吉倫驕傲地表示，迄今已有220萬古巴民眾接種第一劑疫苗，170萬人接種了第二劑，90萬人施打了第三劑疫苗。Abdala疫苗需接種三劑，每次間隔兩週。根據古巴政府雄心勃勃的計劃，截至8月，70％的古巴民眾都能接種到疫苗。

這是一場與時間的賽跑，因為古巴的新冠新增感染人數持續上升，每日新增病例超過2000例，累計近1200人死於新冠肺炎。吉倫寄希望於疫苗接種計劃，也認為古巴在全球抗擊疫情的過程中擁有優勢。

「古巴民眾對於醫療衛生系統的信任度前所未見。例如我們在尋找臨床試驗的志願者時從未遇到過問題。古巴人接種疫苗的意願很高。沒有人會想著不接種，因為所有人都知道其重要性。」

哈瓦那的一個獨立小組將對Abdala疫苗進行審查，預計在未來兩週內能獲得官方緊急批准。接著古巴便能向世界衛生組織（WHO）申請批准Abdala疫苗的國際使用。玻利維亞、牙買加、委內瑞拉、阿根廷和墨西哥都已對古巴疫苗表示出興趣。

衛生組織表示樂觀

但Abdala疫苗的保護力真的如此神奇？秘魯醫生莫亞（José Moya）或許是最適合對此進行評估的人士。莫亞30多年前在秘魯阿亞庫喬開始擔任流行病學家，此後作為無國界醫生前往瓜地馬拉、莫三比克和奈及利亞。

兩年前開始，莫亞出任泛美衛生組織（PAHO）駐古巴代表。該組織是WHO的區域性組織，設有27個國家辦事處。莫亞表示：「GIGB研究中心擁有30年的疫苗研究經驗。我相信發表的結果。這些都是嚴肅的研究，由致力於科學的研究人員和機構參與。」

他認為，古巴八成疫苗都是國內自產就是最好的證明。莫亞對於Abdala的高保護力並不感到特別驚訝，在該國醫療系統穩定運行數十年後，這是合理結果。「科研人員前期發表的報告就顯示，在產生抗體方面數據良好。」

但除了疫苗的科學評估外，古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Díaz-Canel）更想借此契機進行政治攻擊：「這份成就必須與我們的巨大犧牲相提並論。它是一個驕傲的例子，顯示出這個自1962年遭到美國經濟禁運的國家是如何發展它的製藥業。」

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責任編輯：羅元祺

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