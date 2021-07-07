疫情下的韓國詐騙亂象，想必台灣讀者都有滿滿的「既視感」

於台灣爆發本土案例期間，其實很多國家的「前車之鑑」經驗，如疫苗添購、普篩問題、防疫手段與減災政策等等，都是值得我們回顧學習，好避免在下半場防疫之路，多走許多冤枉路。

然而，就這一個半月以來台灣人民自主性「類封城」三級警戒階段，不容小覷的，還有頻傳的「詐騙事件」。

若我們先從已經爆發疫情的韓國看起，其實早在去（2020）年1月，韓國當地也爆發不少「詐騙」事件，小從去年3月，韓國某藥局明明有著將近5000張口罩販售，卻是對外跟消費者說，已經販賣完畢，輾轉把這救人的口罩，以高價在網路上販售，賺取暴利之舉。

抑或據台灣報導，當時也有不肖韓國通路商董事，宣稱有管道能從當時的防疫優等生、口罩大國的台灣，直接進口大量口罩為由，進而向經銷商收取高額九億韓圜（折合新台幣約2570萬元）簽約金；然而，事後人去樓空，沒有盡負屢約責任，慘遭四家廠商提告「詐欺」。

甚至，大則如同台灣近日吵得沸沸揚揚的私營企業（如台積電、永齡基金會等）或民間慈善團體，透過管道替台灣人民添購疫苗善舉，讓政府擔心是否會因品質問題有所疑慮新聞。但此質疑就我看來，乃是有憑有據，因為我們雖一方面認可以上抱持善心、急於讓台灣人民有疫苗可打的出錢出力民間人士之舉，但相較於疫苗數多於台灣，且普遍施打率高於我們的韓國當地，在公部門添購疫苗時，也曾遭遇到「詐騙」事件。

韓國大邱市長權泳臻（권영진）於6月初言及，大邱市循民間管道，向某間德國貿易商洽購3000萬劑輝瑞BNT疫苗，然而卻被韓國中央政府與輝瑞原廠，質疑他所採購的疫苗來路不明，且質疑疫苗效用，疑似大邱政府遭到「詐騙」，進而導致權泳臻8日召開記者會，深深鞠躬為這場疫苗風波公開道歉。

由此看來，連同具有公權力單位，都有可能在此疫情遭騙受害，更別提一般老百姓了；甚則，我們在底下將要對比的台灣「投資」詐騙案件，也曾發生在韓國當地，即韓國民眾誤信詐騙集團行銷宣傳，指示大小投資者只要在一年內繳交300萬韓圜（折合新台幣約8萬5000元），就可以購買位於鬧區為數不少的LED看板，進而推銷自家商品與業績。但怎麼知道，等人們投入資金後，詐騙成員早已消失無蹤，徒讓血本無歸的投資者上網爆料。

Photo Credit: AP / 達志影像

反觀，上述所言的韓國詐騙亂象，想必許多台灣讀者都有滿滿的「既視感」，就我自身看來，人們在面對世紀病毒COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）多少都會心慌氣急，恐懼之心倍增，如同請大家回想一下，當5月17日台灣爆出本土案例（當日高達535位國民確診）、萬華阿公店事件、「人與人的連結」，再到彰化果農傳染風波等，每天平均激增300、400位案例，且死亡人數也一直徘徊在十位數左右，引起社會多麼大的恐慌。

那時很多台灣人民（包含筆者我自身），才驚覺我們終於與世界「接軌」，原來病毒如此地近，從「加零」的世界，剎那重視此病毒已經造成全球1.83億人口感染的「現實世界」。

當然在台灣近兩個月的三級警戒下，全國上下一心抗疫下，疫情雖可見勢緩轉（如至本文截稿時間，7月3日確診病例為39例，死亡個案為2例），但面對不斷變種的病毒株入侵台灣，與國內疫苗稍顯不足，以及許多不守法的麻將鏈、兜風鏈等民眾群聚現況，我們還是得提醒自身先做好防疫措施，最為重要。

雖說如此，在此防疫期間，國內仍有不少不肖詐騙集團趁亂打劫，著實人神共怒，甚至筆者還贊成於此國難當前，還有人想動小聰明，發國難財詐騙他人等案件，得成立「吹哨者條款」，加強取締早日偵破，甚至加重其處罰刑責才行。

如五月下旬，台灣民間就風傳「110年2月1日起，由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣1萬元」等假訊息，試圖詐騙民眾上鉤詐騙事件頻傳；抑或詐騙成員傷天害理地，趁著（彰化）民眾急打疫苗的心態，謊稱人們只要花點小錢，就有有力人士可以幫忙安排打「殘劑」等社會事件，也是極度不可取之徑；甚至，還有人假借官方衛福部之名，透過電話語音，好心追蹤民眾健康資訊，試圖讓無辜國民依照指示按「0」，而轉接到內部電話，進而騙取個資等新聞傳出等，這些都是趁著疫情之亂，出現在我們四周之「惡」，在此得強力提醒大家注意。

就我最近觀察，因為台灣目前處於三級警戒，許多人都宅在家裡防疫，接觸電腦、影音娛樂平台時間拉長，不論是在各大影音平台所跳出來的「詐騙一頁式網頁」，或是更囂張至極的內容，諸如「買藥就送疫苗」等荒謬行銷，想必會讓許多心慌民眾誤入歧途，落入詐騙陷阱圈套。

甚則，許多投資朋友們，也可以觀察到近日來，許多影音平台大肆播放，諸如運彩、疫情下的投資網頁，「讓你週入1到2萬的收入」等噱頭廣告，十分興盛；這些詐騙手段多以放長線釣大魚方式，以小獲利吸引他人入群組，進而「養套殺」，好讓許多投資者血本無歸。

這些無良操盤手，大多鎖定於險峻疫情下宅在家的民眾，在此我們也要呼籲這些影音平台，得嚴格地審核這些投資廣告，更為重要的是，我們自身也得多多留意，免得人財兩失，於恐慌疫情下「再度」身心受創。

總歸一句，當台灣現今面對本土疫情已經爆發現況，我們對於過往「防疫優等生」的佳績，也不用過於吹捧誇讚或屢次懷念；當下之急，即是大家得一步一步謹慎地面對不分藍綠、南北、貧賤的疫情，不論是防堵疫情、減災、紓困，或疫苗配置等，人們都得心平氣和地看待，免得慌不擇路，誤入詐騙圈套。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航