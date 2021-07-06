「南僑機工」為助中國抗日遠赴滇緬戰場，重返南洋後卻被官方建國敘事遺忘
我們想讓你知道的是
南僑機工是1930、40年代，回中國抗日的南洋華僑，儘管他們當時的國族認同是中國人，當在滇緬戰場的付出也對二戰的結束有所貢獻，然後在英國殖民政府重返馬來亞、對馬共的忌諱下，南僑機工的事蹟漸被後人遺忘。
文：劉道南、盧觀英
編按：本文為馬來西亞隆雪中華大會堂主辦的「南僑機工紀念碑七七公祭典禮」，所發布的文章。「南僑機工紀念碑七七公祭典禮」主題為「反法西斯戰爭，謀求世界和平」，公祭典禮於2021年7月7日（星期三）上午10時線上舉行。
作者劉道南、盧觀英夫婦，是馬來西亞的華文教育與歷史工作者，長年在東南亞、中國大陸、台灣蒐集馬來亞抗日戰爭、南僑機工的史料，以及相關的口述歷史工作。 劉道南先生於2019年8月28日逝世，盧觀英女士仍居住於馬來西亞怡保市。
1938年底南洋僑領陳嘉庚發出第6號通知，號召南洋各國華族青年回國參加抗戰。義憤填膺的愛國青年踴躍報名參加南洋華僑機工服務團。 1939年2月18日第1批「80先鋒」開始，先後共有9批南僑機工3000餘人，遠赴雲南，經潘家灣訓練所受訓後，被分發到滇緬公路上的各大隊當駕駛兵或修車兵，運載軍事物資前往抗戰前線。
當年，由陳嘉庚創辦在新加坡出版的《南洋商報》，整年都在報導著各地籌賑會支援祖國難民的新聞。此外也相當詳細的報導各地機工報名、歡送、出發的盛事。新加坡與馬來亞掀起一陣愛國熱潮，華社民眾視回國抗戰是一件極為光榮的事。
1942年5月初惠通橋被炸斷後，南僑機工經歷了坎坷艱辛的歲月，熬過種種苦難，抗戰終於勝利了。然而3000多位機工，卻有三分之一犧牲在滇緬公路上，把生命獻給了祖國，永遠回不了南洋的家鄉。而滯留在雲南各地的機工，與當地的姑娘成了家，生兒育女，沒有返回僑居地。解放後，由於50年代的政治運動，60年代的文化革命，這些留在中國的機工，都與南洋的親人斷了聯繫，半個世紀以來無法聯絡見面。而南洋的家人，幾乎完全沒有兒子、丈夫、父親、親人的音訊。生死未卜，雙方都承受痛苦的煎熬。
這一段悲壯卻被遺忘的歷史，空白了超過半個世紀，直至中國1979年的改革開放政策，方被重新肯定。南僑機工才被定位為英雄。隨後，史料的挖掘、蒐集、整理、書寫、研究的活動，才陸續的開展進行。健在機工的赤子功勳，才被中國重視，獲得生活津貼，並獲頒獎章。而其遺孀也獲得津貼。文章、書刊、紀錄片也跟著刊行或製作。
1946年開始復員回到南洋各國的機工，在僑居地往往也是重回老本行：開車、修車或維修機械，默默地生活幾十年。沒有人記下他們的血淚生涯、英勇事蹟、奮戰經歷與赤子功勳的那一段光榮歷史。
如果說中國的南僑機工歷史空白，是由於國共內戰、50年代的政治運動，以及文革的浩劫所致，那麼南洋地區，特別是馬來西亞與新加坡有關南僑機工的歷史空白，主要就是與戰後殖民主義政府的政策密切有關，是當年的政治局勢所致。
英政府一貫反華反共的政策
英殖民政府統治馬來亞幾百年，所執行的是高壓政策。除了採用分而治之的手法，在馬來族、華族及印度族三 大民族之間，製造猜忌和敵視，以分化民族間共同的反殖力量外，還特別對有著反抗傳統的華族，進行打壓與為難。華人社會建立起來的華文教育與華文學校，一直以來都在英政府的政策下掙扎生存。
英殖民政府認為，在辛亥革命及五四運動之後紛紛建立起來的華校，是反殖思潮的溫床，是左翼力量的大本營。因此，除了一貫以來打壓華校發展之外，也經常對付以致監視、扣留華小師生，甚至驅逐出境。
馬來亞的英政府這一個反共的政權，認為反日、反英，都具有反抗外來統治的意識。即使在1941年底日軍入侵馬來亞，到1945年8月施行黑暗統治的3年零8個月時期，英政府與由馬來亞共產黨領導的「馬來亞人民抗日軍」，進行了類似中國的「國共合作」，指示其成立的「136部隊」，與抗日軍共同攜手對抗日寇。英政府始終提防抗日力量在抗戰結束後，會轉化為抗英的力量，驅逐殖民主義的統治。
換句話說，英政府對南僑機工回國抗戰的行動，始終是耿耿於懷的。在英政府看來，機工的愛國抗日行動，有朝一日也會轉化為抗英行動。有鑑於此，對1000餘名復員機工，英政府是採取監視的態度。
這種局勢，造成複員機工回到僑居地之後，散居於各地。初期，居住在一些較大的城鎮的機工 ，還有互助會的組織，協助復員機工尋找職業，解決生活，照顧福利等活動。但是他們一般保持低調姿態，不張揚他們在滇緬公路上的事蹟。他們往往幹回老本行，默默地工作，結婚生子，成家立業，過著平靜的家庭生活。
緊急法令的實施壓制了機工的歷史地位
英政府與馬共的「國共合作」對抗日軍，在戰爭結束後，就馬上撕破其猙獰面目，轉過來對付要爭取國家獨立的馬來亞共產黨及其武裝力量。
英政府在1948年6月頒布緊急法令，全國實施緊急狀態，大事逮捕馬共成員、退伍的抗日軍兵員、馬來民族主義運動者、左翼工團、進步師生等。此外，全國宵禁，把散居在郊區的華族村落居民，驅趕集中在所謂「新村」居住（其實是變相的集中營）。每天早上6點方可出村子，到橡膠園割膠，或到田地耕作，或到錫礦場勞作。傍晚6點以前必須回村，否則格殺不論。出村回村都得經過搜身，以避免攜帶食品、藥物、情報進出。在如此形勢地下，馬來亞共產黨遂率領人員退入森林，開展為期41年的武裝鬥爭（直至1989年雙方簽署和平協議，結束武裝鬥爭）。
從50年代到70年代的30多年武裝對峙時期，進步的左翼運動、反對政府施政行動，始終是敏感的問題。即便到馬來亞1957年獨立，1963年馬來西亞成立，國家統治政權仍舊延續英政府的反共政策。
在這樣的白色恐怖局勢下，復員回來的機工，更是諱莫如深，不要講述他們在滇緬公路上的經歷。記者不敢訪問報導，文人也不想寫文章敘述。即使是對自己家人，大部分複員機工都三緘其口，不願多談他們的抗戰事蹟。而機工本身多半文化水平不高，不善於書寫文章記下經歷，因此也就沒有留下文稿。一些機工甚至到去世前夕，其子女方曉得父親的機工身份。
這就是馬來西亞和新加坡的南僑機工歷史空白的主要原因。在這期間，在華文報章寫一些史話點滴的吳志超老先生，偶爾也寫過零星的文章談及南僑機工的事蹟，但從未引起注意。南僑機工歷史在馬來西亞就如此被遺忘了60餘年。隨著老機工一個一個逝世離開人間，老一輩的華人也逐漸忘卻，年輕一代更是一無所知。 「南僑機工」變成一個幾乎完全陌生的名詞。
南僑機工歷史也是馬來西亞華族歷史的一部分
如果說南僑機工的歷史，在馬來西亞空白了半個世紀，主要原因是當年的白色恐怖局勢之外，那麼，次要原因就是華社對這段歷史的認識偏差。
南僑機工的時代背景是30年代末至40年代中。那時寄居南洋的華人都是僑民。他們仍舊視中國是自己的祖國。當1931年日軍侵略東三省時，華僑就深感祖國被蹂躪分割，莫不痛心悲憤。及至1937年「七七事變」，日本軍國主義大舉進攻神州大地，南京大屠殺的殘酷事實，華僑義憤填膺，深感「國家興亡，匹夫有責」。在響應南洋籌賑難民會的號召，熱心捐款，賑救祖國的行動之餘，1939年的「武漢合唱團」與「新中國合唱團」的義演，更激發華社民眾的憤慨。滿腔熱血的青年更是恨不得馬上回國奔赴抗戰前線。
當年華僑的祖國當然是中國。而機工奔赴的戰場主要在雲南的滇緬公路。當時的口號是「回國抗戰」。因此在潛意識裡，在觀念上，南僑機工就是為中國抗戰。有鑑於此，南僑機工的歷史，也自然被看成是中國抗戰歷史的一部分。
正是因為這種看法，後來馬來西亞華社普遍上，不認為機工史是馬來西亞華族歷史的一環。華社沒有將中國抗戰，看成是世界反法西斯戰爭的一個組成部分。沒有將中國抗戰與世界反法西斯戰爭結合起來。其實，南僑機工在滇緬公路上運載軍事物資支援中國抗戰前線，其實同樣也在牽制著日軍在東南亞的戰場，支援著馬來亞人民的抗日戰爭。
我們建議，馬來西亞華文中學的歷史教科書必須重新重視南僑機工歷史的書寫，必須主動意識到將南僑機工歷史列入馬來西亞華族史，而進行史料蒐集與研究。
後記：
2007年，廈門華僑博物院陳毅明教授率領研究團隊到訪西馬來西亞，帶動馬來西亞搜尋南僑機工史料。我們受此感召，從那一年開始便專注於這悲壯的歷史考察與蒐集。
2010年，「追憶歷史，珍愛和平」訪問團到馬來西亞慰問健在老機工和機工後人。臨走時，團長湯曉梅女士委託我們為《南僑機工抗戰紀實（新馬篇）》一書收集馬來西亞尚健在的高齡機工的經歷及故事。於是我們夫婦倆就開始尋找機工或其後代並蒐集口述歷史。
這10年間。我們也多次到雲南考察歷史現場，到印尼及緬甸尋找機工的史蹟。在準備將多年的史料整理並編輯成系列書籍出版之際，劉道南老師卻在2019年因病離世，心願未了。
悲痛之馀，我開始把所有蒐集到的機工資料重新整理，在華研中心主任詹緣端先生及大將出版社的協助下，計劃將史料編輯成一套《道南文集》，在未來陸續出版，以實現我倆的共同願望。 ——盧觀英記
本文獲馬來西亞隆雪華堂授權轉載，原標題為 《不讓馬來西亞南僑機工歷史留白文》
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：吳象元