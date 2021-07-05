全球晶片短缺，遊戲機缺貨到明年，業者抽籤預約、漲價緩解需求

受惠於宅經濟，全球遊戲機需求爆炸，以今（2021）年5月日本來說，任天堂Switch系列機種，和去年同月相比大增4成，已連續第39個月稱霸日本遊戲機市場。日本娛樂業霸主Sony，新款PlayStation 5遊戲機自去（2020）年11月上市以來已累計售出780萬台，超過了前款機型上市同等期間的銷量。遊戲機業者表示，缺貨問題將會持續，先以抽籤預約等方式緩解需求，而這樣供不應求的狀況，恐到明（2022）年都無法解決。

遊戲機需求火爆 抽籤排隊、漲價樣樣來

日前，日本遊戲總合情報媒體Famitsu公布統計數據指出，任天堂Switch系列機種，在日本地區銷售火爆。今年5月份期間日本銷售量為50萬1705台，較前一個月份相比成長16%；和去年同月相比大增4成，已連續第39個月稱霸日本遊戲機市場。

全球在疫情影響下，宅經濟成常態，帶動兼具健身、娛樂、社交等屬性的Switch大賣，也是任天堂歷來最熱賣的遊戲機。日本地區月銷售量連11個月超過30萬台。

不過，據傳日後Switch Pro的定價可能將高於標準版的299美元，藉此反映零組件缺貨漲價的因素。

另一方面，《華爾街日報》報導，日本娛樂業霸主Sony，受惠居家防疫，財報年淨利潤創歷史新高。新款PlayStation 5遊戲機自去年11月上市以來已累計售出780萬台，超過了前款機型上市同等期間的銷量。

如果不是半導體短缺，導致供應受限，PS5的銷量可能還會更高。上個季度Sony遊戲部門營業利潤同比下降29%，歸因於推出PS5所衍生的營銷費用。

遊戲機線材廠鎰勝坦言，第三季遊戲機相關需求明確，又以遊戲機PS5需求最明確，確定會從本季底至第三季進入傳統旺季，不過缺料與觀望氣氛，動能還不明確。不過在遊戲機進入全年最高峰下，預期營收仍有傳統旺季可期，第三季會優於第二季。

《關鍵評論網》採訪遊戲機零售業者表示，目前遊戲機都是全台缺貨，公司傾向用抽籤的方式讓民眾搶購，網站上也常有塞爆的問題，而這樣的情況恐怕到明年都不會解決。

他指出，主要是供貨端的問題，再加上確實PS5買氣很旺，供貨不及又加上需求上升，整個都很「卡」。詢問業者未來價格會不會調整，業者語帶保留表示：「很有可能，還是要看情況」。

晶片短缺 遊戲機缺貨到2022年

晶片短缺已經不是新聞，但根據日媒報導全球晶片短缺的影響已開始擴及家用遊戲機以及導航系統等產業。晶片短缺已讓遊戲機銷售開始出現停歇跡象。

任天堂社長古川俊太郎曾指出，生產計畫未明朗，Sony副社長兼最高財務負責人十時裕樹也表示，於去年開賣的PS5產量已經陷入停滯。

十時裕樹於4月28日舉行的法說會上表示，預估晶片短缺導致零件供應不足的情況，當前將持續。

《關鍵評論網》採訪遊戲機供應鏈業者指出，目前業界已經開始增加產能，但是並無法緩解缺料問題。尤其現在蓋半導體廠，供應晶圓起碼要5年左右，還要投入數千億億元。

十時裕樹說，最少在2021年PS5需求不會趨緩，而即便在2022年進行增產，確保相當的數量，可能也無法趕上需求。他繼續表示，需花費數年時間整備供應鏈。

國際半導體製造設備材料協會（SEMI）表示，許多半導體製造商明確計劃，將在全就各地，且於2022年前，建設29個新的生產基地。

遊戲機供應鏈業者強調，若再加上人才、有技術，良率等問題，時間可能再拉長到8年，所以現在許多產品就是面臨這樣的缺貨潮，不是短期可以能解決。

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核稿編輯：翁世航