2021/07/06,
生活

【TNL沙龍本週議題】國內COVID-19疫情趨平緩，你認為下週是否能順利解封？

【TNL沙龍本週議題】國內COVID-19疫情趨平緩，你認為下週是否能順利解封？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

7/5下午公布國內新增病例28例，數字再創全國三級以來的新低，目前全國三級警戒預計實施至7/12，不過指揮中心仍未明確指示下一步的措施為何。在目前的狀況下，你認為全國能在下週（7/12）解除三級警戒嗎？

編按：

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本週熱議話題：國內COVID-19疫情趨平緩，你認為下週是否能順利解封？

7/5下午公布國內新增病例28例，數字再創全國三級以來的新低，目前全國三級警戒預計實施至7/12，不過指揮中心仍未明確指示下一步的措施為何。近日，Delta變種病毒入侵台灣，屏東枋山也出現了群聚感染事件，為疫情現況埋下一個不確定的因子。而COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的相關疫苗施打率，截自 2021/7/4 為止，全國至少施打一次疫苗的人次有251.9萬人，佔全國總人口10.71%。

即使如此，部分夜市也已經進行「微解封」，三級已經實施將近兩個月，人潮蠢蠢欲動，希望能盡快恢復正常生活。在目前的狀況下，你認為全國能在下週（7/12）解除三級警戒嗎？

以下哪一個觀點，比較接近你的想法呢？歡迎分享你的見解，在文章下方留言與大家討論：

  1. 目前確診人數穩定下降，已經可以看到大家共同努力的成果，對於目前疫情控制的狀況蠻樂觀的，7/12應該可以如期解封。
  2. 雖然確診數持續下降，代表疫情控制有方，不過因為疫苗的施打率仍只有10%上下，並未真的普及，更別說還有Delta變種病毒的不確定因素。若現在解封，疫情再度爆發的可能性還是很高，不認為會於7/12解封。
  3. 即使解封，可能也是漸進式地進行，否則疫情再爆發的可能性還是非常大，尤其現在Delta變種病毒還看不出來未來是否造成很嚴重的影響，風險很高，可能還是不會「完全解封」。

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核稿編輯：楊士範


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