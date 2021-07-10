張秀亞《愛琳的日記》：文藝工作者如何修養心智？多讀書、多體驗生活

文：張秀亞

談文藝創作

文藝是什麼呢，簡單的說來，文藝是生活的紀錄、人性的研究、世間的素描。它是自大千世界中林林總總的形象裡提取出來的精彩、動人的片段，同時，也是人類靈魂的聲響的錄音。

文藝的背景便是褐色的地球上一片古老的大地，這一片蒼茫，便是我們登場扮演人間悲喜劇的舞臺，一個作家，要面向著這舞臺面，拉開現實的幃幕，而以銳敏的透視力，穿過物象之表，看到其深邃幽微之處，用靈智之光，將之照明，而以神聖莊嚴的精神，來從事這神聖而莊嚴的工作。

要做一個文藝工作者，除了先天的秉賦以外，更得具備兩種修養：心性的修養與心智的修養。

我們要將自己的心靈，擴而大之，將天地萬物，都裝盛其中，包被一切，涵容一切；同時，更要將「自我」完全忘掉。藝術家的最大敵人，藝術創作的最大障礙，每每便是「自我」，因為有「我」便會有「偏私」，這便會使作品減少了崇高與博大，寫作的天地，乃變為逼窄狹小，所謂一個作者不應為自己而存在，乃是為了別人而存在，就是這一意義的延伸。

我們展紙搖筆，不是為了榮名虛利，而是為了全人類、全世界。同時，更應有溫熱的心腸，體察一切，同情一切，所謂「與花鳥共憂樂」就是這個意思。

一個作者如有惻隱之心，慈悲之心，才能以一雙悲憫的眼睛觀照世界，如此才能洞燭一切，了解一切，在作品上塗敷了色彩及光燦，一種自他靈魂發出的輝光，使他的作品具有了生命。往往有人認為文藝作家是最迂闊不解事情的，實際上，他卻是最通達物理人情的，一切動人的作品，來自他那透明的心胸。

記得悲多汶曾說過：「神啊，你在天上參透我的心，你認識它，你知道它對人類懷有熱愛，具有行善的意願。」只有發出這樣呼聲的悲多汶，才能譜出了扣人心弦的名曲。音樂家如此，文學家亦然。一個心地溫熱的作家，在篇章中才能強調宗教感、倫理感，發出了愛及正義的呼聲。

如果一個人只具備作家的才能而無那份卓越的精神，依然只是個膚淺平庸的作家，其作品談不到深度。文藝不過是對人生的解釋，而如這個解釋者自己沒有超越的觀點，他的一切說明也只是平常而乏味的，如何又能引導讀者的心靈，引渡讀者的心靈，使之超出於個人的領域與生活的水平線，如何又能開闢出一種新的境界、崇高的境界，任人類的心靈翱翔？

談到一個文藝工作者心智的修養，可以分做兩點來說，一是多讀書，一是多體驗生活，也就是多讀人生這本大書。

要讀些什麼書呢？我們的答覆很簡單：「要讀各種的書。」因為文藝是綜合性的藝術，欲在文藝上有造詣，須有各方面淵博的知識，文藝之路，原是與各種的學問相通的。

當然最要緊的還是多讀文藝的著作。我想我們應先讀一本精詳的中國文學史，然後再去讀西洋文學史及世界文學史，如此則對古今中外文體的演進，文藝思潮的變化起伏，各時代大作家的生平及著作，以及他們風格的特徵都可有一概念，如此再去選讀文藝著作，當可知道何者值得讀，何者不值得讀。

時代的篩子是無情的，但卻是公正的，它不對任何人偏袒，經過了若干年代播篩的結果，所留下來的必是人類精神庫藏中最有價值的明珠。近代的文藝作品我們要讀，古典名著更應多讀，掀開封面，一個廣大富麗的世界呈現於我們的面前了，一些第一流的天才和我們傾談、對語，這真是人生最大的享受！

我國的古代典籍，是每個從事文藝的人要詳加研讀的，一個不善駕御本國文字的作者，絕不會寫出優美的作品來的。學習古人運用文字的技巧，然後去創造自己新穎的作品風格，才是一條穩妥的路子，我們要埋頭讀書，到最根本的文學源頭去汲取清水，充滿了我們心智的瓶子。

我們要讀我國古代的文藝作品，讀古希臘羅馬的作品，像蜜蜂穿飛於花間，釀造自己的蜜汁。昔日我曾翻讀一個西洋名作家的傳記，其中有這樣的一段：

這個冬天，我完全研究戲劇，在其中看到許多新的事物，我讀了莎士比亞、歌德、莫利哀，我更要讀莎福克利和幼里披底斯的作品……，他們劇中的人物，一一在我們的心頭映現……。

當時，這位作家已是震動世界文壇的巨匠，且年紀已過了五十六歲，他尚且如此的在典籍中鑽研，我們豈可自恃天分，而不肯去接近書本嗎？

再說體驗生活——闔上了書本，我們更應該讀「人生」，人生是一本大書，是一本奇書。大地是它的篇頁，我們日常接觸到的一些人、物便是這本書上的插圖，一些大事小事，便是這書裡的情節。我們切不可厭棄這本書的內容瑣碎，它的富麗正寓在它的平凡瑣碎之中。在一篇文章裡，我曾提到過：

作品的高貴與卑微，絕不以所取的題材決定，而是以流溢其中的那股生活的精神來決定——就是spirit of life，這是最要緊的，無論多麼普通而卑微的生活，皆有其代表這種生活的特徵與精神的要素，能把握住社會上某一階層人物生活的精髓，而以生動之筆將之表現無遺，寫出在平凡狀態中的心地、靈魂與智慧，反映出普通的生活，塑造出一代表整個人類的型模，這是作家最高的技巧，也是文藝作品價值之所在。

在這段文字中，我們注重的是普通與平凡四個字，像希臘悲劇一般，專以帝王后妃為作品中抒寫對象的時代，已經過去了，我們要寫的是我們普通人的平凡生活，文學本就是反映平凡人生的，只寫那些變態的、不正常的生活中的意外事件（accident），並不是正常的寫法，人生並沒有那麼多特殊而荒誕不經的離奇事件，而一個作家的信條，應該是：

不寫不可信而可能的，

寧寫不可能而可信的。

這樣，透過了作者的筆端，才能顯示出人間生活，見出其偉大處及軟弱處、卓越處與荒謬處、可笑處與堪哀處，而引人深思，發人深省。日本作家橫光利一，曾寫過一篇小說題目是〈拿破崙與輪癬〉，所用的便是這樣一種筆法。

這位叱吒風雲不可一世的法國英雄，因為生了一種可怕的皮膚病「輪癬」，痛癢難熬，便常常去抓搔，有一天正在抓癬，突然被他的新后（奥國公主）看到了，他十分惶急羞愧，深恐他這種流行於平民中的皮膚病，會引起這位出身貴族皇室的新后對他的蔑視，他乃不顧大臣的勸阻與嚴寒天氣，出兵征俄，希望藉了赫赫的武功以挽回他在皇后前失去的面子，結果慘敗。

像橫光利一這種筆法，就是自平凡的角度觀察人生的一個實例，這種作品，看了會使每個讀者對自己做一番內省與檢討的功夫，而在這錯綜卻充滿了矛盾的世界中，尋到了精神上的平和、美的諧調，這是文藝作家的神聖職務之一，而要想達到這目的，必須先將人生這部大書讀熟。

文藝作品中所要表現的是什麼呢——自古今中外的文藝名著裡，我們尋到了這個問題的答案：人性。在前面，我們即曾說過，文藝作品必要放射出普遍的、共同的人性光輝——這原是作家們異中求同的結果，文藝及一切藝術品能達到為全人類普遍接受，共同欣賞的目的，其原因在此。

不論我國的、義大利的或希臘羅馬的作品，它能為世人所熱愛，在於它能突破了國界、種族的藩籬，而寫出人類所共有的特質——那深刻而單純的人性（human nature），所以能為一切人所了解，因為它內容表現的，可以說是一種共同的情操，這是一種最易了解的「世界語」，能夠做到這一步，作品才可以說是攀登到藝術的頂峰，而表現出一種最崇高的美，它說著一種無聲的語言，但比有聲的語言更能激動讀者的心靈。

所以，表現人性是一篇文藝作品中所不可缺少的，因為文藝作品的對象是人生，所寫的是人性，而絕不能是脫離了人間的一些毫無煙火氣的文字，相反的，它是充滿了煙火氣的——因為煙火氣正是人間「象」的主要「象」之一。

美國的紐曼曾說過：因為人是有過失的，所以，寫一種純淨無過惡痕跡的「文學作品」，在名詞上已犯了矛盾。我們寫出了可「善」可「惡」的人性，以及人心中的喜怒哀樂，才算是克盡了一個作家的任務。但要想做到這一步，一定要大睜著眼睛透視人生，看明白現實，且予以極精密的分析。

我們寫至此順便追詢一下，到底什麼是人生呢？人生是一片波翻浪湧的大海，而人類卻像是忽隱忽現，飄在海面上的泡沫，這些小小的泡沫，都受一種東西支配著，那種東西就是欲望。

王國維曾經說過：「生活之本質為何？欲而已矣。」他又說：「一欲既終，他欲隨之，故究竟之慰藉，終不可得也」、「欲望痛苦與生活三者一而已矣」。人生的本質、生活與欲望痛苦三者乃是一體，生活的欲望，使我們造成了種種過惡，而對此過惡，大自然的法則即以痛苦來懲處它（此乃宇宙的正義），因了感受到痛苦，乃生一種懺悔的情緒，在懺悔的心情下，人乃掙扎著力求解脫。

一切藝術的目的，就在於寫出這痛苦，而能示給人超脫的路子，像歌德的《浮士德》，自浮士德博士不耐書室的寂寞而油然生享受「人間歡樂」之後寫起，由於他心中世俗的欲念，而靈魂墮落，末了靠了女主角格瑞思的指引，得以懺悔，祓除了一切靈魂上的過咎，得到超脫；又像但丁的《神曲》，是自〈地獄篇〉寫起，末了寫到超升至美麗的天國樂園。這兩部作品並不是傳教的文字，而是說明人生自墮落到升騰的歷程，自這沉落到升騰之中，便有無限的掙扎、矛盾存在於中，文藝作家便是寫出人性中那向上的、美麗的、光明的一面，如何戰勝了墮落的、醜惡的、黑暗的一面，而自「邪惡中提取出了善；醜惡中掘出了美；虛偽中尋出了真」。

終於，善的、美的、真的憧憬，激發了人類向上的意志，而達到一理想的境界。一個偉大的文藝作家，不論他的筆法屬於那一個派別，而在心向上，他必定是個理想家，他生在平凡之中，卻不安於平凡，生於悲苦之中，而不甘於悲苦，永遠在追慕、在渴求、在企望、在讚揚，企圖脫離可悲的人類於痛苦的水火之中，而登之於平和愉悅的境界，向著這一片妙境，他彈奏著心靈的金琴，唱出了讚美之歌。

因為有了他們，人類的精神才能提高，生活才得以美化。他們不是宗教家，但藝術的極致與宗教的極致，是一個宗教的最高理想，是建天國於地上，文藝家的理想，也是以筆、以血、以淚重造一個充滿了愛與光的和煦人間，所以，一個真正文藝作家所追求的極致，不是藝術，而是生活——理想生活的最高境界，如此，他乃自藝術的範疇突破，而入於道德的範疇。

文藝作品的基調，是博愛，是同情——自古至今，不知有多少作品被寫出來了，被讀過了，又被忘卻了。時代是一面無情的篩子，有兩隻無情的冷眼，它曾目睹過多少歷史上的興亡，及各種藝術思潮的起伏，它的巨眼，更曾看見過一篇篇作品的發表、暢銷，末了交給塵土與蠹魚收拾了。

如今我們讀書，往往看到作者在字裡行間列舉出一些陌生的書名或人名，而這些名字，如不是末了由作者或譯者殷勤的加了一個注釋，說明「此乃某世紀很流行的一本書」或「此乃某個時代極負盛名的作家」，我們簡直不知道它的所指。

記得有一次我在一本畫報上看到一位法國露易絲・高萊女士的畫像，旁邊註著一行小字：「這像是庫柏所畫，畫中人是當時一位很時髦的女詩人！」呵，「當時一位很時髦的女詩人」！有多少諷刺、感慨、悲劇的意味，隱含在這幾個字的背後！當時如何如何，而今安在？使人不禁越想越恐怖。

我們真不應該只以做「當時的」、「時髦的」作家或詩人為滿足，只寫出當時流行的作品，我們的眼睛，實在應該再看得遠一點，我們該看到的是未來，注意的是永恆，追求的是不朽。我們實不該為了一時的名利沾沾自喜，或一時的失敗嗒然若喪。

如何才能使作品具有永恆的價值，獲得不朽的生命，而在未來的歲月中，依然對萬千讀者有深刻的影響呢？這便不得不檢查你自己內心的庫藏，看看其中儲存著對人類、對世界豐富深厚的愛與同情沒有？一篇有價值的作品，必是來自一個充滿了高貴情感的靈魂，一個人對一切懷著愛心，充滿了悲憫的人，才能寫出真正感人的作品，所以，我們說，文藝作品主要的基調當是博愛與同情。

書籍介紹

本文摘錄自《愛琳的日記（美好年代典藏版）》，三民出版

作者：張秀亞

【作者介紹】

張秀亞（1919年―2001年），河北滄縣人。筆名陳藍、張亞藍、心井。北平輔仁大學西洋語文學系、歷史研究所史學組畢業。曾任重慶《益世報》副刊主編，來臺後曾任靜宜英專（今靜宜大學）、輔仁大學中文系及研究所教授、輔仁大學英文系與德文系大學部教授，並曾在美國西東大學擔任講座。作品領域寬廣，涵蓋新詩、小說、散文、評論、翻譯、藝術史，曾獲婦聯會新詩首獎、中國文藝協會首屆散文獎章、中央婦工會首屆文藝金質獎章、中山文藝獎首屆散文獎。著有詩集《水上琴聲》，小說集《藝術與愛情》、《那飄去的雲》，散文集《北窗下》、《牧羊女》、《水仙辭》，評論集《寫作是藝術》等，共八十餘種。

【本書特色】

五本書的初版日期橫跨1958-1978年，見證張秀亞女士20年的創作生涯。

展讀張秀亞女士善感的靈魂與極致的微物書寫，發現平凡日常的美麗輪廓。

邀請于德蘭女士記敘母親的寫作情思，讓讀者更貼近一代美文大師。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航