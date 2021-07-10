當COVID-19疫情告一段落，世界會如百年前的西班牙流感後，迎來「咆哮的20年代」嗎？

編譯：Yi-ching Kuai

被遺忘的流感大流行

社交媒體上和口罩之下的談話間，不少美國人都在討論著即將到來的疫後之夏——充滿罪惡、金錢消費和社交活動，一個屬於我們這個世代的「咆哮的2020年」。乍看之下，時下的情勢與一世紀以前的美國相似之處比比皆是：在極端社會不平等和本土主義的時代，社會從災難性的流行病中復甦，狂歡隨之而來。

但歷史學家說，1920年代的狀況無法輕易解讀。「1920年代的經歷是不平等的，」史密森尼美國國家歷史博物館（Smithsonian’s National Museum of American History）名譽館長彼得・利伯霍爾德（Peter Liebhold）說。「如果一概而論，那你就大錯特錯了。」

誤名為「西班牙流感」的1918年流感大流行，導致大約67萬5000名美國人死亡。這種疾病在年輕人身上尤其嚴重，受害者的平均年齡為28歲。死亡人數使第一次世界大戰期間美國戰鬥死亡人數（5萬3402人，另有約4萬5000名士兵死於流感或肺炎）相形見絀。儘管差距甚遠，但主流歷史更傾向戰爭主導的歷史敘事，而對流感大流行的影響置之不理。

「我猜，疫情真實面和美國人在公眾面前講的個人故事有出入，這不是他們想在五年級美國歷史教科書中寫的故事，美國人想要的歷史故事，是我們生來完美並且總是在進步。」著有《美國疫情：1918年流感流行的失落世界》的普吉特海灣大學歷史系主任南希・布里斯托（Nancy Bristow）說。

美國人相信自己「就快能讓感染疾病永遠消失」，但事與願違，「我們對此無能為力。」事實上，在多年大流行期間擔任美國總統的威爾遜（Woodrow Wilson），從未在他的公開發言中提到過疫情。但沒有見報、拍攝和紀錄，不代表疫情沒有在美國人的心裡留下陰影。美國每150人裡就有1人死於疫情；一位紐約人回憶，鄰居「死得多如落葉飄零。」

不是每個人的黃金歲月

《大亨小傳》作者史考特・費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）曾將1920年代描述為「歷史上最昂貴的狂歡」。

「我怪費茲傑羅讓大家對這十年的時間有所誤解。」歷史學家林恩・杜梅尼爾（Lynn Dumenil）表示，費茲傑羅的描述和《大亨小傳》這樣經典的作品，大大影響了現代人對於咆哮的20年的印象，巴茲・魯曼的改編電影中紙醉金迷的派對場景就是最好的例子。

布里斯托補充說：「人們認為20年代是一個狂野時期，每個人都在搶奪他們所能得到的一切。」20年代的光鮮亮麗裡有幾分真實，但主要是對比較有錢的那些美國人而言。

「1920年代確實是一個社會動蕩的時期。」紐約州立大學奧斯威戈分校的經濟歷史學家蘭吉特・迪赫（Ranjit Dighe）說。女性角色、休閒時間、消費和流行娛樂的轉變是20年代的特徵。這10年的浮誇主要是對於白人和上層及中產階級而言，並非對所有人都是如此。

「要到（在1920年代）基督新教的職業道德和克己、節儉的舊價值觀，才開始轉變成對消費、休閒和自我實現的著迷，這是現代美國文化的精髓，」在杜梅尼爾（ Lynn Dumenil），大衛・布羅迪（David Brody）和詹姆斯・亨瑞塔（James A Henretta）合著的《美國簡史》寫道。

值得注意的是，這些變化已醞釀多年，讓歷史學家們認為「咆哮的20年代」的聲譽與流感大流行之間，沒有明顯的聯繫。

酒精消費在20年代有所下降。在農村地區，重振旗鼓的三K黨自發地執行「伏爾斯泰德法」（Volstead Act，即全國禁酒法），懷著反移民的敵意行動。歷史學家麗莎・麥吉爾（Lisa McGirr）認為，禁酒令幫助啟動了監禁國家（penal state）以及對有色人種和移民的不成比例的監禁。

禁酒令的陰暗面，凸顯了整個20年代本土主義和種族主義的暗流。這璀璨10年的受害者是農民，有史以來第一次，美國城市的人口多於鄉村。三K黨的成員激增，目標是非裔美國人、移民、猶太人和天主教徒——任何不符合「真正美國人」定義的人。

1921年，美國發生了最嚴重的種族暴力事件——土爾沙種族大屠殺，奧克拉荷馬州的白人謀殺了數百名他們的黑人鄰居。三年後，1924年頒布的移民法國家配額（national quotas）制度，限制了來自亞洲和東歐的移民，美國大門不再敞開。至於紐約哈林區的那些地下酒吧、合唱女郎表演、浴缸琴酒（bathtub gin，為了躲避查緝而以劣質酒精添加辛香料，掩蓋難以入口的口感的廉價烈酒），白人顧客只是到那裡去「貧民窟觀光」。

簡而言之，1920年代並沒有世人推崇得那麼好。「我們今天在美國，繁榮和蕭條緊緊相依，」民權活動家W.E.B.杜波依斯（Du Bois）於1926年寫道。

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遠看相似，近看不同

我們很容易能看出現代與1920年代之間的許多共通點：種族不平等、經濟不平等、劇烈的技術變革。

各家對於華爾街的預測大不相同。聯合國上個月將2021年全球經濟增長預測上調至5.4％。雖然許多分析師預測，未來幾個月和幾年的步伐會加快，但顧問公司埃文赫斯特 （Avonhurst）全球政治戰略主管蒂娜・福特漢姆（Tina Fordham）預測，解封後只有少數人會感覺像「了不起的蓋茨比」（《大亨小傳》人物之一）。

耶魯大學社會學家和醫生尼古拉斯・克里斯塔基斯（Nicholas Christakis）假設，1918年的大流行病屬於一種古老的大流行模式，我們現在的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）也可能走上這種模式。在他2020年出版的《阿波羅之箭：冠狀病毒對我們生活方式的深遠影響》一書中，提及日益增加的宗教信仰、風險規避和財務儲蓄，是疾病大流行時期的特徵。

克里斯塔基斯預計，COVID-19危機將在病例數以及社會和經濟影響方面產生長遠效應。但，一旦這種疾病在美國的衝擊減弱（他預測2024年），所有趨勢都會逆轉。「宗教信仰會下降……人們將不遺餘力地在夜總會、餐館、酒吧、體育賽事、音樂會和政治集會中尋求社會互動。我們可能會看到一些性方面的放縱。」

像1920年代一樣，克里斯塔基斯還預測，持久的社會和技術創新將成為這十年的特徵——想想遠距工作和mRNA疫苗會怎麼永遠地改變世界。

「大家會想弄明白發生的事，」他說，並假設大流行後「我們可能會看到藝術的繁榮。」這並不是在說疫情後現實會一片光明。「我們會生活在一個改變的世界中，」克里斯塔基斯說，其中包括失去的生命（在美國大約為600分之一）造成的經濟破壞、教育短缺以及因COVID-19而致殘的人。

不會有好萊塢式結局

「大多數流行病在結束時都很混亂模糊，」不列顛哥倫比亞大學溫哥華教授、2019年《流行病心理學》的作者史蒂文・泰勒（Steven Taylor）說。「你不會某一天早上醒來，發現陽光明媚，冠狀病毒突然消失無蹤。」如果把COVID-19所處的2020年代，與1918年流感大流行的1920年代重疊，乍看之下明顯相似，但仔細觀察，這種比較就顯得扭曲牽強。

歷史記錄告訴我們：雖當時美國約有67萬5000人死於流感，「人們只是自顧自地繼續生活。」歷史學家、密西根大學數位流感百科全書共同編輯亞歷山大・納瓦羅（Alexander Navarro）說。截至今（2021）年6月，全美估計有60萬人死於COVID-19。美國人將如何記住——或選擇忘記——這次流行病仍然不得而知。

「在大流行期間，年輕人為老一輩做出了很多犧牲，」《隨心所欲：咆哮的20年代傳記》的作者露西・摩爾（Lucy Moore）說。「在戰爭（第一次世界大戰）和西班牙流感之後，很多人有這種感覺。戰爭是很多年輕人被老一輩命令去送死，年輕人被教導要信任老一輩，但後來感到非常失望。」

在這次大流行之後是否會發生同樣的反應值得關注。克里斯塔基斯警告，危機遠未結束。但綜觀歷史，克里斯塔基斯看到了長期災難的常見模式。瘟疫之後是繁榮時期。黑死病之後是封建主義的侵蝕。

「咆哮的20年代只是一個比喻，在瘟疫肆虐的時候，街頭瀰漫著悲傷；所以當這段失落時期過去時，人們理所當然地會感到寬慰。」克里斯塔基斯說。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航