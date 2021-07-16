公宅「睦鄰戶」有什麼居住正義的急迫性？北漂族不是台北戶籍所以好欺負？

上一篇〈柯文哲說公宅抽籤「要讓在地民眾有利可圖」：天下沒有白吃的午餐，我請客你買單〉中提到台北市府以加籤增加公宅周遭居民的中籤「機率」，那能夠抽的「目標戶數」有多少呢？

這個叫做「在地區里」的獨立抽卡匣保留總建案30%的戶數，是中華民國各縣市最高比率，眾聲唾罵檢討多年，市府至今堅持不降。

公宅的興建本來的政策目的就是以「供給」影響並端正民間居住市場，但是台北市卻選擇「敦親睦鄰」而犧牲了原本的政策目的，對民間租屋市場的撼動根本是零，無視於民間房東具有大量黑戶，略有少數才願意公證租約以及各種權力不對稱的現況。市場繼續失序，頂加、隔間、蝸居、忽然不租了等狀況時有所聞，而公權力卻仍坐壁上觀。

真的很想問柯文哲，人家就是住在對面，請問是有什麼居住正義的急迫性？

柯文哲以及護航者常說：「要是不這麼做，地方人士會撒冥紙。」但是實際上即便有加籤，還是照樣「阿北出事了」。例如2018年7月位於台北市南港路二段的東明公宅以及2019年4月萬華區青年公宅的日祥里，都在有加籤制度之下仍遭受到了地方居民祭出白布條抗議，故得證「加籤大法」根本無法神功護體刀槍不入，請抽菸根本白請了。

加籤圖利地方換來的，不是謝天謝地而是白布抗議

其實政治不難，腳踏實地而已。推動公宅應該要跟推行其他的公共政策一樣，事前多蒐集地方意見並事後踏實地辦理說明會、安排公開公展、傾聽地方才是正確的施政方式。但是台北市政府擁有龐大的民政局、都發局的轄下各處等龐大行政資源，卻不願意對地方說明、溝通，而是寧願迷信一個有利可圖的「我請客、你付錢」的新發明加上媒體戰就想打通關。

請教都發局，這個加籤的法源依據在哪裡？

這個不公平早先在2018年10月受到監察院調查，後來在2019年11月再由台北市議員點出不公平的問題，市府當年就在議會上說要檢討，但是實際上以拖待變，後來的公宅敦親睦鄰戶的高比例保留一直到2021年7月29抽籤的「中南公宅」敦親睦鄰戶「仍舊是」是全國縣市戶數比例最高百分之30。

從2018年監察委員的調查報告以來，包含台北市議員、立法委員同聲喊改，柯文哲假意答應，但實際行為卻從無間斷。連年仗著國民不瞭解，利用資訊落差把戶籍不在台北的人民當作次等公民。有趣的是，2020年的民眾黨還在其他縣市大有斬獲，最後居然還可以將五位立委送入國會。

中南及永平社會住宅聯合招租公文，預計2021年7月29日抽籤，仍然保有了三成戶數

歧視外縣市這些沒選票的人民惡例還有一筆，例如2021年5月台北市所管理的大學「台北市立大學」在中央政府建議不要移動的前提下卻還「不顧眾人反對」仍然把這些學生趕回家鄉。媒體拍下一張學生在驅離專車上「我不想離校」手舉牌的震撼照片，對比中國常見的順口溜「帶病回村、不肖子孫」相比充滿了撕裂性的反差。

我不想離校與「帶病回村不肖子孫」的強烈對比

那為何要把這些同學趕回去？難道不知會有極高的防疫風險嗎？

不是台北戶籍，所以不被重視

這就是台北中心主義的具體實踐，因為北漂子弟不是台北戶籍所以不被重視。在2020年的總統以及立法委員選舉中，在我國不分區立委拿下11.22%政黨票的民眾黨，在如此中央說不準移動，但地方卻仍執意實施防疫高風險的作為後，沒有任何一位民眾黨的黨籍立法委員出來說嘴。

2021年6月12日這天記者以高雄超前部署對台北市進行提問，柯文哲就酸回那是因為高雄市長陳其邁政治內線交易，提前獲得資訊。但柯文哲可能忘記自己的公宅跟疫苗才是充滿了滿滿的特權跟內線資訊，公宅的分戶密技以及千位志工偷打疫苗中菁英裙帶的「禮物關係學」，都是靠著關鍵的資訊在關鍵時候發揮作用，使得特定團體獲得利益。

在公宅分配的議題上，PTT也有一派言論表示：「可是南部人搶我們台北人的資源本來就不對啊？」

然而各位可不要誤會這些北漂族是高雄家中坐、公宅網上搶，事實上是這些符合資格的人都具有在台北就業就學的資格，並替設籍於台北的公司行號工作增加台北市稅收。這些北漂族在台北戀愛、吃飯、看電影、搭公車、走路、逛街、消費等等，但就是因為沒有北市的投票權而不被重視。

但如此具有資格才能抽籤的事實，在PTT上卻被側翼帶風向，打成「外縣市的人來搶北市公宅」來製造南北對立，殊不知徹底朝向在地里傾斜的政策，即便是台北市民也都搶輸住對面的里民。

台北租屋族也搶輸在地區里

這就是「台北之外皆鄉下」卻被洗成「視病如親醫天下」的公關密技，導致柯文哲在居住正義的社會評價仍高，謊言至今金身不破的原因。

在台北市租房子的你，應該持續遭遇過許多神奇的房東跟奇妙的房型，市場持續失序，而以上就是為何北市號稱蓋最多公宅，但對居住市場的公平正義卻起不了政策效果的真實原因。資訊的落差是政策工作者致力對抗的畢生志業，讓我們一起打破它。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航