從歐國盃12碼大戰看投資：守門員與投資人或許「什麼都不做」，反而能提高成功率

文:投資飛翔日誌

近期歐國盃的足球賽事正如火如荼的進行當中,上周二世界盃冠軍隊法國對上瑞士的比賽讓全世界的球迷高潮迭起,直到最後一刻12碼罰球PK大戰才由瑞士守門員揚・索莫(Yann Sommer)漂亮擋下法國天才前鋒姆巴佩(Kylian Mbappé)的球,正規賽3:3,12碼PK戰4:5,瑞士爆冷淘汰法國。瑞士睽違83年再次晉級歐國盃八強,瑞士守門員揚・索莫一夕成為瑞士人民的英雄,堪稱今年賽事最大驚奇!

12碼罰球非常刺激,由於距離近、職業球員腳力又大、反應時間非常短,守門員通常要在很短的時間做出判斷,觀察法國 vs. 瑞士這場比賽,你會發現最後十顆(兩邊各五顆),12碼罰球兩位守門員都選擇事先猜測並撲向某一邊,而不是站在球門中間不動。

幸運的是,瑞士守門員在最後一次猜對了,順利擋下法國隊進攻,但客觀的事實是前九次撲球兩位守門員都沒能順利擋下,十次罰球內守門員僅順利擋下一球,成功擋下射門的機率大約只有10%左右!

大家有沒有想過罰球大賽時踢球者往左邊、中間、右邊踢的機率大概是多少呢?進攻者一定會往左或往右攻擊嗎?守門員有沒有提高擋球成功率的方法呢?

其實對於守門員來說,「什麼都不做,選擇留在中間」就是個提升擋球成功率的好方法,你可能以為我在開玩笑,但我們可以來看看以下客觀的研究數據。

多年來,以色列的研究人員研究了近300次各種足球賽事的12碼罰球,希望透過研究能了解守門員和前鋒的策略(如圖一)。有趣的是,他們發現前鋒將球踢往左邊、中間、右邊的機率其實是差不多,各方向接近三分之一(32.2%、28.7%、39.2%),但他們發現守門員有近94%(49.3%+44.4%=93.7%) 的時間會選擇往右或往左進行預判撲救,這意味著只有近6%的時間他們會選擇留在中間、什麼都不做。

從踢球的分佈可以看出,前鋒選擇踢中路的比例(28.7%)遠遠高於守門員選擇站在中間的比例(6.3 %)。

以上研究數據可以發現,前鋒選擇踢中間的比例是守門員選擇站在中間的比例的四倍之多(28.7%/6.3%),因此研究人員認為,如果守門員願意什麼都不做,不任意撲向任何一邊,將留在中間的比例提高至三成,就大有機會可以提升擋門成功的機率!

這些數據相信專業的球團都可以拿到,但為什麼守門員選擇留在中間的比例這麼低呢?

主要是心理壓力與現場情緒因素。有守門員受訪時承認,如果他們選擇留在中間結果有一顆球踢到右邊或左邊,他們會感覺很糟,並且必須承受被龐大球迷責怪與對手嘲笑的情緒壓力;但如果他們撲向左邊或右邊,結果球踢到中間,儘管結果不佳,但至少說明了他們已經採取行動、盡了努力,心情上比較好受,球迷們也比較容易接受。

在生活與經驗上,遇到任何問題與困難,採取行動(Do something)往往是較好的選擇,心情上也好受一些,越努力往往就能獲得越多的回報,事實上絕大多數的領域這樣的想法都是正確的,不採取行動(Do nothing) 往往只會讓事情更糟。

但這個經驗法則不適用於金融市場。在投資領域,你努力得越多,結果不一定越好;相反地,什麼都不做反而更能在投資績效上帶來意想不到的改善。

投資重要的是待在市場的時間(Time in the market),而不是挑選市場時機(Timing the market)。