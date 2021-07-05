本土新增28例、死亡1例，陳時中：環南市場復市有6大條件，疫苗預約系統細節明早公布

中央流行疫情指揮中心今（5）日下午召開記者會，公布國內新增31例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為28例本土及3例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮官陳時中表示，目前個案數整體來看持續下降。針對疫苗，明早將公布疫苗預約系統的細節，而針對台北三市場中環南市場的復市，陳時中也公布復市6大條件。

新增28例本土病例、1例死亡

指揮中心表示，今日新增之28例本土病例，其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月19日至7月4日。個案分布以臺北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案12752），為70多歲女性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於6月11日出現發燒、呼吸困難症狀，同日就醫採檢並住院治療，6月12日確診，7月3日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月3日累計公布1萬3792位確診個案中，已有1萬1008人解除隔離，解隔離人數達確診人數79.8%。

陳時中表示，個案數整體來看持續下降，而今日確診病例數在這波疫情來看也相對較少。

莫德納疫苗地方政府分配以長者人口數核估，疫苗預約系統細節將於明早公布

陳時中表示，第一階段7月1日已撥配各地方政府64萬3020劑莫德納疫苗。而第二階段各地方政府分配數量，將以65-74歲長者20%人口數所需疫苗數量核估，併同第一階段第二批疫苗。而7月5日將配發89萬3900劑給各地方政府，同樣以65-74歲長者20%人口數核估。

而關於行政院政務委員唐鳳規畫的疫苗預約系統，陳時中表示，目前會先進行意願登記。而登記與預約流程，預計將於明天上午由指揮中心召開記者會說明。陳時中也提及，唐鳳今日已與金門、澎湖與連江縣進行相關討論，而鑑於此三地規模相對較小，也考慮於此三地做醫院登記的試辦。

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環南市場今日新增1例，指揮中心宣布台北三市場措施與復市6大條件

陳時中表示，關於台北市三大批發市場，新的確診個案數集中在環南市場，今日新增1例。

陳時中指出，目前接觸者匡列數總計284名，已區隔人數共259名，而相關接觸者也在持續匡列中。

而關於針對台北三市場的措施，陳時中表示，除了針對各市場入場證明資訊化作業外，也預定7月8日進行環南市場全員第二次PCR篩檢，估計檢驗2800人，而7月9日則為北農一市熱區人員篩檢，估計檢驗1300人，並依據最新確診者疫調與場勘資料，增加封攤67攤，並且增加匡列隔離72人。

而針對環南市場明日復市6大條件，則包含：進場查驗PCR陰性證明、固定工作人員必須配戴口罩與面罩、降載人流至原先50%、進行各樓層動線分流、各攤位工作者實名登錄以及落實工作人員健康檢測。

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關於屏東Delta印度變異株群聚，陳時中表示，集中檢疫所有新增一例（案15163）。案15163在7/3發病，先前就被匡列，居家隔離前是陰性。

陳時中表示，案15163染疫途徑可能有二，第一是6月21日搭乘案14298的計程車，第二是轉移到集中檢疫所時，與案14905乘同一車。然而陳時中也表示，因為 前往集中檢疫所前都已經檢驗陰性，因而對社區影響相對小。另外與案15163同車裡的人，隔離將延長至7月10日。

對於7日下午華航將送來的自購AZ疫苗數量，陳時中提及，確定的數目待疫苗進來就會跟大家報告，「大概也很近了」。

有媒體提問，台北市有意願開放七家醫院開放PCR檢測，會建議符合什麼資格的民眾可以主動去篩檢。對此陳時中表示，原本就有疑似病例與擴大篩檢，只要醫師覺得有必要，經過判定就可以做公費PCR的採檢。

陳時中表示，關於12日是否分區解封，他認為台灣是一致的生活圈，因而解封方案將以全國一致作為主要方向。

而近日媒體報導「疾病管制署造冊人數，超過編制內人數」一事，中央流行疫情指揮中心今日表示，為維持防疫體系運作，相關防疫人員與醫護人員均列為COVID-19公費疫苗接種的優先施打對象。指揮中心也說明，人員皆符合規定以利防疫運作。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航