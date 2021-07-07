《BTS THE REVIEW當我們討論BTS》：走出不同的K-pop樣貌，BTS如何吸引美國「A.R.M.Y」們的堅定支持？

文：金榮大（김영대）

談論A.R.M.Y引領的新K-pop

「BTS流行樂」的含義和K-pop樂迷的分化局面

代表「嘻哈偶像」和「敘事真實性」的BTS，其「脫離K-pop」的方法論，是從現有偶像產業目標，針對無國籍或多國籍的國際商品，所產生的重要進化。

這與YouTube和社群媒體等新媒體的特點相吻合，創造出史無前例的國際「現象」，但BTS現象在人氣強度和本質上，與其他偶像具有根本性的差異，最重要的是這個現象不是以「病毒式傳播」，而是堅固的粉絲群為基礎，另外，從不同於以往「韓流」的層級，大規模吸取新聽眾的結果來看，也有必要與K-pop的人氣分開思考。

BTS是K-pop圈造就的組合，基本上也是倚靠K-pop樂迷成長的團體這點毋庸置疑，但在BTS首次於美國亮相的2014年後情況驟變，BTS超越K-pop樂迷，吸收了廣泛的音樂粉絲是明顯的事實，而如此凝聚的粉絲們，透過線上和線下將自己定義為BTS的粉絲而非K-pop樂迷，這是非常有趣的變化，最重要的是，這股趨勢是以美國市場為中心形成的。

透過BTS在美國市場的發展和粉絲成長的歷史，可以更加理解這個背景。如同先前提到，BTS在2014年以新人團體的身分，參加了KCON，從粉絲見面會活動和表演中，獲得意想不到的好評，以KCON舞臺為導火線的BTS人氣，經過隔年展開的全美巡迴演唱會，在美國國內廣泛擴大。

《花樣年華》作為中小型經紀公司所製作的專輯，首次登上《告示牌》排行榜，從這個時期開始，完全在美國當地媒體的實際關注和支援下大步邁進。一年後，在2017年舉行的BBMAs獲獎，並受全美音樂獎American Music Awards（簡稱AMAs）邀請演出。美國主流音樂產業接連示好，帶有美國比韓國更早認定BTS現象的重要涵義，且某種意義上暗示其所有權在美國。

此外，隨著BTS於2018年再次受到BBMAs欽點為獲獎者，開始漸漸出現分析，認為他們在美國當地的知名度，已超越K-pop這個類型所能解釋的範疇。

為了解BTS取得「源自美國」成功的本質與其獨特性，就要關注2017年《LOVE YOURSELF 承'HER'》專輯前後，在美國K-pop社群內發生的一場爭論，也就是「BTS是不是K-pop」的爭論。

所謂「粉絲戰爭fan war」中，關於「誰更好」的舌戰，不僅在韓國，也經常在美國K-pop社群中發生，與其說有什麼特別的契機或原因，不如說是當時最有人氣的團體們，還有最大的粉絲群之間，以網路進行交流的混亂中，時而良好時而氣勢嚴峻地擴大戰線，但圍繞BTS的爭論從幾個方向來看，局面都非常獨特。

首先，該爭論並不是始於特定粉絲間的競爭，而是以K-pop論壇和推特為主，在K-pop樂迷和BTS粉絲間形成的戰線，雖然無法掌握確切的時間，但可以推測BTS在美國取得成功的前後，K-pop樂迷中，BTS的存在感開始提升，以社群媒體等為中心，他們和現有K-pop樂迷之間，就BTS音樂的本質差異展開舌戰。

當然這局面不單只是出自於樂迷間音樂喜好的差異，引發這場爭論最根本的原因，是BTS的成功怎麼看都是極其意外的，例如儘管不是瞄準美國而準備的組合，最終卻成為美國最成功的團體；並非「三大」大型經紀公司的團體，卻登上《告示牌》排行榜，由此可推測，這全靠粉絲們的力量。

《WINGS》專輯以專輯榜第二十六名的紀錄重新書寫K-pop歷史的巨大成功，接著於2017年BBMAs中獲獎、AMAs的邀請演出，全都是BTS創下「特殊性」成就的案例。而且以這時期為中心，原本在K-pop樂迷中，用於類似玩笑或嘲弄的詞彙「BTS流行樂BTS-pop」，擁有了全新、正面的意義，A.R.M.Y的BTS流行樂宣言，在社群媒體和新聞網站Reddit、K-pop入口網站allkpop等傳播下，經常擴大為深入的音樂討論，隨著時間推移，性質也轉變為試圖將BTS與現有K-pop分開理解。

從一般人的觀點來看，可能會視為K-pop樂迷間常見的心理戰，當然，並不是所有歌手的粉絲都喜歡這種新分類或爭論，但這個現象暗示了在此前普遍被稱為「韓流粉絲」或「K-pop樂迷」的美國K-pop樂迷，產生了變化，這點非常有趣。

回顧一下K-pop正式圖謀世界市場的兩千年代中期後的情況，碰巧遇到各種K-pop部落格及線上雜誌如雨後春筍一般登場，還有透過社群媒體服務，而聲勢爆發性茁壯的美國K-pop粉絲團，他們在網路上經常被稱為「KPOPPER」的「多團粉絲」（指對k-pop有興趣，不單純只喜歡一個偶像團體的群眾）是主要特徵，廣義來看，他們可以視為「韓流粉絲」的一種，基本上擁有追電視劇、電影、音樂等韓國大眾文化的強烈喜好。

在音樂方面，則有持續支持自己「最愛成員bias」所在的團體，及其所屬經紀公司音樂的傾向。美國K-pop樂迷的「多團粉絲」傾向，是過去十多年來，一直在美國介紹包含K-pop等韓國大眾文化的Koreaboo、Soompi、allkpop等有力媒體的特性，也是經營K-pop的Reddit等一般社群留言板上常見的文化。

美國K-pop樂迷具有的「多團粉絲」傾向，不論在BTS登場前或後，都是支撐整個產業的主力，最容易理解的，就是在美國舉行的韓流慶典「KCON」的成長。

PSY〈江南Style〉掀起熱潮的2012年，網路韓流媒體Koreaboo和CJ首次策劃了這場活動，之後每年都創下顯著的成長，直到2018年光在洛杉磯就動員將近十萬名觀眾，形成名副其實的韓流慶典。這場活動包含住宿費、機票在內，每人支出超過兩百萬韓圜（約新台幣五萬多元），僅此一項飛躍性的成長，就足以確認全K-pop樂迷依舊如故的存在感，然而在這樣的情勢下，也能覺察到變化的細微徵兆，就是BTS現象和粉絲A.R.M.Y的出現。

儘管前面已提到BTS的成功具有特殊性，不過也感受到他們的粉絲A.R.M.Y超越現有的K-pop樂迷，走向新的粉絲型態，例如2016年KCON的現場氛圍，即使有眾多其他知名歌手團體出演，也彷彿是BTS的單獨演唱會般，尤其當時BTS尚未正式躋身明星行列，可以預想那時在美國，已經形成力量不輸現有K-pop樂迷的BTS粉絲團。

此後隨著BBMAs和AMAs等K-pop無法征服的舞臺，BTS的獨奏體制變得更加堅實，這樣的趨勢不只反映在現場人氣或排行榜的結果上，還表現在Google搜尋趨勢等大數據上，自2016年起，美國關於BTS的搜尋量開始超越「K-pop」這個關鍵字的搜尋量，而後出現高達六倍的差距，與同時期其他K-pop藝人相比，也能看出差距；另外，不僅K-pop，其他團體的搜尋量也同樣提升，可以看出兩種趨勢不一定會排他，一定程度上是各別存在的。

雖然最終BTS在美國市場的活躍度和粉絲群的擴大，與K-pop成長軌跡相似，但應該視他們為在獨特的「多團粉絲」文化間騰出空隙，開始走出自己的路線，同時也代表之前使用「韓流」這個關鍵字所解釋的K-pop研究，需要全新的觀點。

再回到必然的提問，BTS是如何吸引美國「A.R.M.Y」們的堅定支持？粉絲經常提出主張BTS「不同」的根據，就是音樂的獨創性，BTS的音樂顯然以美國流行音樂為基礎，卻在他們接觸的美國流行音樂，與現有K-pop間走出了不同的樣貌，其中也有人主張BTS的音樂相對帶有較濃烈的韓國色彩，或指出他們音樂中有K-pop偶像音樂中很難發現的「忿恨」和「悲傷」情緒、對「青春」的談論，甚至是對社會和世態的批判，還有則是歌詞和態度的真實性。

美國BTS粉絲描繪BTS音樂時，喜歡使用「genuine（真誠的）」、「authentic（具有真實性）」、「raw（未加工）」等辭彙，他們一致認為這是與現有K-pop偶像音樂的重要區別。對音樂的判斷當然是主觀的，很難只透過作品就能確認藝術家的真心，但只要是仔細聆聽他們的音樂和歌詞，便能認同這些想法，他們主張BTS的區別不是從音樂這個結果，而是可以在過程和態度中尋得。

前面多次提及，BTS是K-pop偶像團體中，極少數能積極反映成員們個人觀點的組合，他們一起參與作曲工作，將自身感受到的生活如實寫入歌詞等態度，滿足了嘻哈或放克等流行音樂，在藝術家本質必備的要件「真實性」。現有K-pop偶像音樂主要以多

種類型作曲家們的音樂創作營方式製作，反之，BTS的音樂由Big Hit製作人團隊，和BTS成員們同甘共苦緊密創作。BTS身為非主流，既不是K-pop產業的主流，也不是出身於所謂三大經紀公司，這點也是賦予他們音樂意義與差異化的間接因素。

在主流K-pop的權力下，BTS是相對未能受到矚目的非主流樂團，這個獨特位置如實反映在音樂上，對於尤其執著於音樂訊息和真實性的美國大眾來說，BTS提供了K-pop偶像意想不到的一面，為粉絲們帶來一種自豪感，這樣的自豪感成為粉絲自發活動的重要動機。

主張或同意BTS流行音樂和K-pop不同的一部分人，開始逐漸有意識地將自己劃分成非K-pop樂迷，他們對K-pop尤其是對整個偶像音樂毫無興趣、有時還表現出否定態度。

自從2014年BTS於美國登場後，在各種K-pop相關的慶典或表演中，與BTS粉絲們見面交談時，經常聽到的反應之一是「雖然喜歡BTS，但未曾喜歡過其他K-pop偶像音樂」，這對一直將以「多團粉絲」為主的韓流粉絲，和K-pop粉絲劃上等號的我而言，不得不說是個相當震驚的變化。

事實上我之所以更留心這種變化趨勢，是因為抱持著一個疑問，不知道這是否能代表美國K-pop粉絲的變化。

目前為止的K-pop全球化與在地化，一直將「韓流」假定為大架構，並將K-pop的人氣視為子概念，新聞界和學術界也抱持這個共同觀點，在相當程度上仍是有效的分析架構，這樣的分析之所以無法避免，是因為基本上韓國文化的消費，在美國僅占非常微小的比例，是針對所謂的「狂熱」粉絲而非一般大眾，但BTS的成功超越了K-pop這類型的影響力，隨著他們一起擴張的粉絲活躍的影響力，也說明了必須重新調整現今對於K-pop的觀點。

在此將全球K-pop粉絲的歷史縮小至北美市場。在K-pop正式登陸美國之前，也就是到兩千年初期為止，K-pop粉絲主要是以拖網式與韓裔或亞裔美國群體建立連結，大部分都具有極度狂熱的傾向，其中還有許多從J-pop移轉而來的白人粉絲，他們是主要沉醉於亞洲文化或語言等所謂亞洲文化的「狂熱分子」。

但2005年YouTube成立後，K-pop粉絲跨越亞洲或部分狂熱白人，結合黑人、拉丁美洲人等人種全方位迅速擴大，這之中有不少人對K-pop毫不關心，或是不熟悉韓國文化，對他們來說，其本意並不是以K-pop的類型消費BTS，而是能夠與他們所喜歡的本國流行巨星亞莉安娜・格蘭德（Ariana Grande）、小賈斯汀（Justin Bieber）、和1世代（One Direction）等並列的另一名流行巨星。

如果摒除K-pop一詞帶來的錯覺、韓國音樂家此一範疇給人的既定印象，就可以明白這之間存在著兩種完全不同的走向。

BTS的登場與成功是K-pop粉絲分化的重要催化劑，從這點來看是另一次革命。長期以來看成同一類型的K-pop偶像粉絲，透過BTS現象所引發市場的擴大、人種的多元化、在主流市場的成功等，首次出現具有意義的分化局面，依此請求對K-pop粉絲概念的界定，進行根本性修改的可能性逐漸提高。

雖然形成K-pop圈，但BTS並未遵循此公式的成功，以及從K-pop「多團粉絲」中獨立出BTS流行樂的新方向性，日後分析K-pop產業策略將需要新的觀點。最終，BTS現象似乎也暗示了K-pop的未來，有機會轉變為不拘泥於K-pop這一範疇的「個體化」，和「脫離韓國」的徵兆。

相關書摘 ▶《BTS THE REVIEW當我們討論BTS》：「最佳社群媒體藝人」BTS，重新定義了美國流行音樂界的「人氣」

書籍介紹

本文摘錄自《BTS THE REVIEW當我們討論BTS： 在嘻哈歌手與IDOL之間的音樂世界，專輯評論╳音樂市場分析╳跨領域專家對談，深度剖析防彈少年團》，堡壘文化出版

作者：金榮大（김영대）

譯者：曹雅晴

BTS防彈少年團世界唯一的強力後援軍─A.R.M.Y

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☆ Yes24 9.8/10、Aladin 9/10、Kyobo 9.8/10 ☆

在這個所有人都只朝向某處大聲疾呼自己想說的話的世代，

如今已變質又令人感到厭惡的「溝通」，

其中重要的價值正透過BTS具深度的音樂與美麗的表演，走向新的意義。

希望閱讀這本書的各位，可以拿出心愛的音響或是耳機，隨著我準備的文字一同閱讀，再次品味BTS的音樂，回顧他們的發展之路。

BTS的成功並非一蹴而得，也不是誰召喚魔法的功勞，他們的成功融合了出道至今的所有過程。在本書中我將以多種角度提出從2014年起，BTS以美國市場為中心展開的活躍，還有他們與粉絲一同創造的BTS現象的各種含義。最後當蓋上這本書時，期待各位能對於BTS的本質和成功秘訣得到滿意的答案。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航