2021/07/11,
藝文

攝影鏡頭不只有廣角、微距：揭秘《北非諜影》等經典電影愛用的三種特殊鏡頭

攝影鏡頭不只有廣角、微距：揭秘《北非諜影》等經典電影愛用的三種特殊鏡頭
Photo Credit: 《北非諜影》

我們想讓你知道的是

本文將介紹三種常見的特殊鏡頭，並解析它們的成像原理及影像意涵——柔焦鏡頭、移軸鏡頭、裂焦鏡頭。

文：邱昶維（DCFS編輯部）

除了大家所熟知的廣角鏡頭、微距鏡頭及變形鏡頭等之外，攝影鏡頭其實還有非常多種類，並且被廣泛運用在影視拍攝之中，帶來特殊、迷人的視覺效果，讓創作者能以更多元的手法，呈現自己想要捕捉的畫面。本文將介紹三種常見的特殊鏡頭，並解析它們的成像原理及影像意涵。

柔焦鏡頭：捕捉唯美朦朧的影像，塑造夢幻氛圍

「柔焦鏡頭」（Soft Focus Lens）起源於1910年代的好萊塢，透過球面像差的光學現象，該鏡頭會使入射光無法完全聚焦，導致畫面焦點呈現柔和、朦朧的狀態，常被用來拍攝人像、逆光場景等，藉此產生類似光暈的效果。

有鑑於該鏡頭能夠減少光線、色調及陰影的銳利感，甚至能夠消除細微的人像瑕疵，營造特殊柔和感。許多電影會以此描繪女性、幻覺或閃回片段等，讓畫面顯得夢幻與浪漫，如《北非諜影》、《魔女嘉莉》等。

只要使用柔焦鏡頭或濾鏡，就能輕鬆拍出柔焦畫面。但若無法取得鏡頭，也可以將一般鏡頭套上絲襪，或者在一般濾鏡上塗抹凡士林，利用模糊畫面的效果，模擬柔焦的質感。唯獨在對焦時，因為畫面呈現柔焦狀態，攝影師需要以不同焦距測試，才能找到正確的對焦位置。

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Photo Credit: 《北非諜影》

移軸鏡頭：不安恍惚的詭譎畫面，改變聚焦位置

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Photo Credit: 《社群網戰》

「移軸鏡頭」（Tilt-Shift Lens）是一種特殊攝影鏡頭，透過調整鏡頭側邊旋鈕，在不需移動相機機體的情況下，該鏡頭能透過T（Tilt）旋鈕平移拍攝視角，也能透過S（Shift）旋鈕改變聚焦面。

該鏡頭適合拍攝建築物、風景等主題，由於能消除透視扭曲，可以避免前者出現「下大上小」的狀態，校正變形影像，又因為能改變聚焦面，可以製造後者類似「微縮模型」的視覺感，像是《社群網戰》的划船比賽過程。

以移軸鏡頭拍攝電影時，大多創作者會改變聚焦面，利用影像部分失焦，帶給觀眾不安、恍惚的感受，或者平移拍攝視角，令正面拍攝鏡中影像時，不會看到相機本體，省去後製消除的環節。

裂焦鏡頭：暗藏危機的視覺引導，打破肉眼習慣

「裂焦鏡頭」（Split Focus Diopter）是一種古老的攝影技巧，透過加裝半葉形凸透濾鏡（half convex glass），該鏡頭能夠令前景跟背景同時變得清晰，呈現不符合人眼習慣的視覺感，常被用來描繪不安情景，或呈現兩個主體的關係。

由於該鏡頭的拍攝原理，勢必會導致前景跟背景之間，出現一段失焦的過渡地帶，造成景深不連續，所以若要解決此問題，建議採用定鏡拍攝，並不斷調整構圖方式，直到失焦部分變得不明顯，過程相對考驗攝影師的技術。

儘管「裂焦鏡頭」流行於70年代電影，但它獨特的詭異視覺感，至今仍被廣泛運用。例如《玩具總動員4》裡，當Gabby向Forky提問時，導演即利用「裂焦鏡頭」，令觀眾察覺潛伏的危機感。

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Photo Credit: 《玩具總動4》

來源：masterclass, blog.pond5, studiobinder, nofilmschool

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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