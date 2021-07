【音樂】從〈Monica〉到〈變裝皇后個人秀〉，陳昇筆下的香港沒有墓碑，但是值得思念

文:簡弘毅

對於許多關心香港、喜愛香港的人來說,過去這兩年,肯定是非常艱難的歲月。香港在20世紀是世界貿易的樞紐,亞洲最璀璨的都市之一。對台灣人來說,香港也是眾多明星、電影、流行文化的夢想之地,如果條件允許,搭一個多小時飛機就能抵達的香港,更是逛街購物跟品嚐美食的好去處,家中電影台永遠少不了的周星馳、劉德華和梅艷芳,陪伴無數人們成長的歲月。

這一切是在什麼時候改變的呢?或許我們都無法具體說出一個時間點,當然顯著的是2019年6月的「反送中大遊行」,台灣人眼睜睜看著香港上街爭取自己的權益,卻被一次又一次打成暴民,用催淚瓦斯和警棍摧毀了基本的香港信念。

然而更早的2014年「雨傘運動」,或者更早的「真普選運動」,也許我們會認知到,香港是在1997年「主權移交」之後,就早已種下了今天的種種命運吧。最終,在2020年「港版國安法」實施之後,香港精神正式走向終點。

以前的香港是什麼樣子呢?陳昇在1995年替劉若英製作的專輯《打了一把鑰匙給你》,有一首〈Monica〉,看似普通的旋律與歌詞,卻彷彿給當年的香港刻畫了鮮明繽紛的身影。

東方之珠每天在夢裡擁抱著我 夢見自己赤身裸體走在那皇后大道東

在那裡沒有什麼事情她不能夠去做

BECAUSE SHE CAN BE A SUPER SUPER STAR