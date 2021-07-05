李家超稱悼念刺警男或違國安法，警先後拘3人涉「煽惑罪」

（中央社）香港七一刺警案餘波未平，警方先後拘捕3人，並指控他們美化暴力及煽暴；而捲入這一漩渦的維他奶集團，股價今天重挫11.7%。

7月1日香港主權轉移24週年，當天有民眾在銅鑼灣等地聚集，而警方也派遣大批警員在場戒備。

當晚接近10時，在銅鑼灣崇光百貨大樓外，一名男子持刀刺傷一名警員，這名男子其後自刺身亡。警方調查，行兇者是現年50歲的梁健輝，在維他奶擔任採購主任。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

據報導，警方發現梁健輝的電腦及剪報中有不少涉及「反送中」運動的內容，據信他是閱讀了有關資料後部署施襲。警方也在死者身上找到一張記憶卡，裡面有遺書交代行凶原因，內文帶有批評警方的字句，以及質疑港區國安法實施後影響市民自由的看法。

事發後，有人在網上留言，稱梁健輝為「烈士」或「英雄」，有人甚至鼓勵其他人學習梁健輝犯案，並找較弱的女警下手。

警方其後指，留意到網上有人悼念企圖謀殺警察並自殘身亡的男子，並稱該男子為「烈士」、「勇者」。警方表示，網上的這些言行，是「公然支持明目張膽的嚴重暴力違法行為，同時企圖浪漫化及英雄化兇徒泯滅人性的冷血行徑，並從中煽動仇恨。」 刺警案事發隔日開始，有個別人士到肇事現場送上白色鮮花，悼念死者，但遭警方阻止及盤查。警方也在事後展開「高姿態巡邏」，在案發地點周邊嚴格盤查，迄今已有數人被捕，並有多名悼念市民被開「限聚令」的罰單。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

連日來，香港特區行政長官林鄭月娥、政務司長李家超及保安局長鄧炳強先後強烈譴責有關留言，聲稱有人嘗試美化及英雄化這些行為。

李家超3日發表升任政務司長後的第一篇網誌，題為「政府全力打擊本土恐怖主義」。他指調查顯示這是一次「孤狼式的恐怖襲擊」，又指本土恐怖主義產生，往往是因為有人煽動仇恨，挑撥分化，並美化或正義化這些恐怖主義行為。 李家超稱，他看到有人在網上鼓吹支持涉嫌企圖謀殺警員的兇手，用不同的方式美化，認同甚至鼓勵這些恐怖行為，包括所謂悼念、獻花等。他警告，任何人鼓吹或煽動恐怖活動，更可能觸犯「香港國安法」恐怖活動罪，是極嚴重罪行。

警方連日來追查案件背後是否有其他組織關聯，先後拘捕了3人，指他們在網上留言，煽惑他人犯意圖傷人罪，包括提及「殺警」和「在警察建築物縱火」等。

香港七一刺警案全案除由警方國安處接手調查外，警方昨日逮捕一名20歲女子及一名26歲男子，指控兩人2日在不同的網路社交平台上，分別發表「煽惑他人殺害警員」及「在警方建築物縱火」的言論，行為已涉嫌「煽惑他人謀殺、縱火」及觸犯「煽動意圖罪」。警方指，目前沒有跡象顯示這兩人之間有直接關聯，仍處於調查階段。但聲稱「不便透露涉案的社交網絡平台，以及相關言論的具體字眼」，僅指相關言論是「非常嚴重罪行」。 而警方今日再拘捕一名34歲男子，涉嫌干犯煽惑他人意圖傷人罪，他涉嫌7月2日在一個網上討論平台發布言論，當中涉及有關「斬警察」的字眼，以及設定一些日子表示屬「斬警察」的日子。

維他奶捲入政治風波

至於維他奶，在梁健輝死亡後，網上流傳一則維他奶的內部通告，內文提及梁健輝「於銅鑼灣的事件中不幸離世」，並向其家人致以深切慰問。

這封通告觸怒了部份港人及中國大陸消費者，他們批評通知不但沒有道出梁健輝行凶一事，反而有追念及「美化」暴力之意。

儘管維他奶已發表聲明，強調相關通告未經公司批准，是由一名員工私下撰寫並在內部轉發，但仍有中國網民提出把維他奶產品下架的要求。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

受到事件影響，維他奶今天在港股暴跌11.7%，收港幣25.95元，帳面損失逾30億元。

與此同時，維他奶今天收到「炸彈」恐嚇，經調查後證實事件屬虛報；另據《香港01》報導，維他奶的人力資源部主管已請辭，但公司方面未證實此事。

有報導指出，維他奶超過6成收入來自中國大陸，事件對公司帶來頗大壓力。

維他奶是香港歷史悠久的知名品牌，銷售豆奶等飲料。事件發展至今，部分媒體形容維他奶正面臨一場公關災難。

不過，北京或港府方面至今沒有針對維他奶發表任何聲明，港府官員也沒有點名維他奶。

新聞來源：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex