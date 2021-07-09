加拿大西岸無法廢除惱人的「日光節約時間」，原因竟出在「統一時區」？

文：Angelia Lu

加拿大的春日傳統：日光節約時間

3月的第二個星期日凌晨，加拿大各地的時間在不知不覺間被調快了一小時。隔天早上，大家紛紛從牆上拿下時鐘，默默的調整上面的指針，迎接所謂「日光節約時間」（Daylight Saving Time）的到來。從出生到長大都在台灣這種已經沒實行日光節約時間的國家，雖然早有耳聞這項新奇的制度，但一開始確實很難習慣。

來到加拿大之後，發現不只是外國人，許多當地的加拿大人對日光節約時間也是怨聲載道。不過今年，在加拿大西岸的英屬哥倫比亞省內，大家卻多了那麼點複雜的心情。因為，許多當地居民原本滿心期待今年就能擺脫日光節約時間……。

Photo Credit: 英語島

當節約能源變成擾民亂源

日光節約時間，又稱為夏令時間，在加拿大實施的歷史已經很長。安大略省的亞瑟港（Port Arthur）於1908年夏天首度實施了夏令時間措施，是世界上第一個採用日光節約制度的城市。這項措施最初的目的簡單來說就是為了「延後日落時間」，進而有效節省用電及能源。

日光節約時間是我剛來加拿大時很難習慣的一點，不只是因為調整時鐘的步驟很麻煩，更因為這項制度讓當地的冬夏兩季變得相當極端。夏令時間於春天啟動之後，當地天氣也開始逐漸回暖。隨著夏天的到來，各城市會明顯感覺到日落時間的延後，一直到仲夏時節，太陽會一直到晚上9點過後才落下。

相反的，到了秋冬季，日照時間縮短，日落時間再度提早。11月的第一個星期日，夏令時間結束，大家卻又得把時鐘再往後調一個小時，導致在冬天時，太陽差不多4點就下山了，白天的時間顯得特別的短，搭配上寒冷的氣候，難免讓人有些陰鬱。

不只日照，日光節約時間也影響正常作息

除了兩極的日照時間之外，通常在時間變動的第一二天，也難免會出現一些小混亂。從生理時鐘錯亂、睡過頭導致上課或上班遲到，甚至搞錯開會時間的狀況都有。在這個科技進步的時代，即使手機和電腦已經能夠自動調整時間，但生活鬧烏龍的情況不時還是會出現。

近幾年來，這項已經實施數十年的制度漸漸引發越來越多的爭議。每年，日光節約時間不但難以達到節能的效果，更被許多人認為是擾亂正常生理時鐘、造成時間錯亂的亂源，不少加拿大人也逐漸覺得每年兩次調整時鐘的規定真的只是「純粹擾民」，並呼籲相關單位儘速廢除這項措施。

Photo Credit: 英語島

高達九成加拿大居民，期望廢除此傳統

和美國一樣，加拿大的各個省都有自己的地方省政府。除了聯邦政府之外，當地省政府在許多事務上也具有一定的地方自治權。2017年開始，美國西岸的加州、奧勒岡州及華盛頓州都陸續考慮廢除日光節約時間。之後，加拿大西岸的英屬哥倫比亞省也表達了跟進意願。

2018年，英屬哥倫比亞省進行了一場超大型民調，詢問居民是否該廢除夏令時間，當時共計有超過20萬名省民參與。其中，竟然有高達93%的人表示同意廢除日光節約時間的制度。2019年，位於加拿大西岸的英屬哥倫比亞省正式通過法案，同意廢除日光節約制度，全年採用統一時間。

但之後，大家卻意識到事情沒有想像中的簡單。

想廢卻廢不掉？原因竟出在「統一時區」

位於同一時區的加州、奧勒岡州及華盛頓州都有意廢除日光節約時間，但是之後卻遲遲沒有動作。2020年疫情爆發後，各地不得不暫緩關於日光節約時間的討論。這項計畫於是從去年一路被擱置到了今年。

問題又來了。雖說是不同國家，但是對於有著許多經商往來的北美洲西岸城市而言，兩地時間如果不同，在商務合作也將造成很大的不便。從各地的上下班時間到確定通電話、開視訊會議的時間，這些都可能因為一邊有實行日光節約時間，另一邊卻沒有而造成大混亂。

因應民情，加拿大的英屬哥倫比亞省政府表示，若他們單獨廢除日光節約時間，將會造成北美西岸的時間混亂。加上疫情搞得當地政府焦頭爛額，過去一整年，英屬哥倫比亞省也遲遲沒有正式宣布廢除日光節約時間。

就這樣，今年春天，擾民的日光節約時間還是來了。老百姓們只好認命的從牆上取下時鐘，再抓耳搔腮去研究汽車儀表板上的時間要怎麼調整。在疫情的影響下，日光節約時間的傳統就又多保留了一年，也讓大家忍不住納悶，什麼時候才能真正擺脫掉日光節約時間呢？

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本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航