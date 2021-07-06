東京都議會選舉自民黨「慘勝」，菅義偉面對「魔王關卡」國會大選不容樂觀

自公聯盟「未過半」

2021年7月4日，當美國正在歡度國慶日之際，彼岸的日本東京都舉辦了四年一度的都議會大選。總計127席，最終中央執政的自民黨拿下33席，較上一屆成長8席；上一屆席捲都議會成為第一大黨的都民優先會，則從45席滑落到31席；傳統都議會強勢政黨公明黨則是持平的23席；老面孔的共產黨略升1席來到19席；當中立憲民主黨則是大有斬獲，從8席進步到15席，最後6席則是由維新等小黨囊括。

面對過半64席才能在都議會取得優勢的前提下，這次自民黨與公明黨原先想要一舉奪回議會主導權，卻還是煞羽而歸，兩黨加起來總席次56席，未來都議會勢必還是維持跛腳局面。日本首相菅義偉在隔天，面對記者團時也不禁苦言「將謙虛地接受結果」，並補充「（自民黨）跟上次選舉比較起來，我們增加了8議席，成為都內第一黨。未來自民黨要為發展都政、為都民等努力，希望能夠在那責任感下全力加油。」

菅義偉的失望其來有自，原先在6月底的民調中，包括《朝日新聞》、《每日新聞》都做出自民黨有可能一黨「直上50席」，如果加上聯合執政的公明黨，過半本來是唾手可得。不過短短時間，最後的結果跟民調顯示還是有溫度落差，連自民黨內部都不太願意接受現實。

菅義偉也只能面無表情地說：「我想原因當然是有很多的，首先就是東京都黨部與本部聯繫，在冷靜後花點時間好好分析，準備下一次。」這次的投票率也僅有42.39％，跟上一回51.28％相比，也有近9個百分點的差距，也是東京都選舉史上第二低。在4月的三戰補選失利後，自民黨還是沒有辦法在都議會大勢贏回，地方執政持續陷入膠著狀態。

都民優先會的重整

不過對於上一屆大贏的都民優先會來說，這次也沒有特別佔到好處，滑落14席。好在雖然丟失不少席次，但都民優先會還是保住了第二大黨的位置，只小輸自民黨2席。主打民生議題的都民優先會，選戰主軸也強調四年的政績，包括室內全面禁菸與增強幼稚園的兒童入學機會等，不過終究是只能跟自民黨勉強打個不相伯仲，往後政黨的聲勢也可能持續下滑。

特別是擔任特別顧問的都知事小池百合子，原先被寄望在選舉宣傳期可以現身打氣，怎奈從6月下旬小池就因為新冠抗疫「長期過勞」下，被醫生要求住院到6月27日，隨後又在「醫生指示」下休息到6月30日。雖然不是黨主席，但身為都民優先會的精神領袖，失去小池百合子站台，等同宣傳期自動掛免戰牌，頂多只能在街頭播放小池錄音與影片，效果大打折扣。

不過小池終究在選舉前最後一刻的3日姍姍來遲，並前往現任黨代表荒木千陽的辦公室給予激勵。荒木也是過去跟隨小池6年的行政助理，小池對子弟兵自然有所期許。隨後小池也依序前往10個參選人的辦公室或街頭給予鼓勵，並用手肘互碰代替擊掌加油。荒木最後勝選，隔天5日依舊出現在中野車站前跟往來的行人道謝，她感嘆「雖然不能成為第一大黨，但是小池都知事的改革精神不會忘，今後也會支持小池。」

只是對比四年前的組黨旋風氣勢，小池百合子打造的「小池旋風」雖然在2021年仍有餘溫，但已經相形失色不少，這也是「一人政黨」的宿命。包括過去的橋下徹離開大阪維新會後，也是失去光環，想要從地方政黨轉身進軍國會殿堂，結果就是滿身瘡痍，也讓這次選戰小池選擇低調靜觀，也有一說是「選前詐病」。荒木只輕描淡寫地說「這是場沒有真正贏家的選舉」，對執政黨或有不滿，但各黨吸票功力有限。

東京都知事小池百合子（右）在選舉前夕，現身都民優先會黨代表荒木千陽（左）競選辦公室｜Photo Credit: AP / 達志影像

疫苗供給左右局勢？

這次選戰的焦點，不外乎是奧運舉辦與疫苗對策。從局勢來看，首相菅義偉本來要藉由疫苗施打率飆升下，順勢重贏東京都民心。不過在6月20日解除緊急事態宣言後，新冠疫情的確診人數又持續飆升，加上莫德納疫苗供給出現短缺，不少民怨轉嫁上，似乎讓選情出現反效果。

特別是莫德納疫苗供給，日本雖然訂足夠劑量，但是交貨速度出現延遲，原先被視為是政府門面的大規模施打中心，面臨疫苗急速下滑卻補充不足的苦境，政府不得已只能叫停大部分還在申請中的職場施打計畫。不少中小企業已經備好場地，卻只能被強迫喊停，讓他們對政府的施政滿意打上折扣。

就連聯合執政的公明黨也被波及到，母體為創價學會的公明黨，這次因為疫情關係幾乎取消傳統強項造勢集會，不少公明黨員更直接跟地方黨部抱怨「疫苗呢？」甚至《朝日新聞》還報導公明黨高層直接殺往官邸抱怨「（疫苗）不夠是什麼原因就趕快解決！只說暫停申請，什麼都不作解釋是要影響選舉嗎？」

跟世界各國一樣，日本也碰到「疫情決定民意」的難關，《產經新聞》的分析就指稱，小池在2020年連任時，信誓旦旦地說要應付第二波疫情，結果後來到第四波還沒結束外，現在又要面對Delta變種第五波在東京都擴散，某種程度也影響到都民優先會聲望。疫情下民意波動真的如流水，政治家如何在病毒變種與疫苗供給不安中應付各大小選舉，成為世界各國的顯學。

眾議院最後魔王關

而這次選舉的主軸之一奧運對策，也是各政黨攻防焦點。自民黨主打主辦奧運外，還要給予最多一場比賽1萬觀眾的上限，都民優先會則是強調「無觀眾舉辦」最符合利益，立憲民主黨跟共產黨更是乾脆地喊出「停辦奧運」主張。不過在奧運之外的政策上，自民黨則是主打昂貴都民稅減稅20％，共產黨等則是提出以後打其他疫苗都免費，與生二胎育兒費補助的政策牛肉。

在奧運結束後，一般認為就是自民黨政權準備解散重選眾議院的時機。由於菅義偉的總裁任期到9月30日，外界都分析在帕運閉幕的9月5日後高峰點，會是解散眾議院的最佳時機。

然而，對於現在的自民黨來說，4月與這次7月連續兩次的選舉不順，勢必會影響到未來的眾議院選戰。加上菅義偉內閣民意也是「走鋼索」，在6月19日、20日的民意調查中，菅義偉支持度也僅有43.6％，不支持率為51.6％。加上目前25％的疫苗一次施打率，短時間不拉抬疫苗聲勢，對民意挽救將會很有限。

再者，小池百合子的動向也受外界注目，這次都議會選舉弔詭的是，小池並未替任何一人公開站台演講，甚至相比2016年，小池在社交媒體上也突然沉默不太拉票。因此也有一說，小池百合子在替未來的國政選舉鋪路。

事實上，在去（2020）年連任都知事後，小池傳出與自民黨大掌櫃、幹事長二階俊博有過聯繫，打算在今（2021）年的眾議院選舉中回歸自民黨出馬參選，甚至未來成為82歲高齡二階俊博派系的後繼者等等說法。小池本人也在5日拜訪自民黨本部，與二階會談40分鐘，但是面對記者採訪時，小池嚴詞否認回歸自民黨出馬一事，還稱「不懂大家這樣寫我是什麼意思」。二階也僅說「就疫情跟經濟態勢交換意見」。

只是，二階俊博也在黨內面臨3A（安倍、麻生、甘利）等派系圍攻挑戰，「2F（二階）單打3A」說法更是不脛而走。都議會選舉結束後，自民黨的眾議院選舉仍有不少難關，但黨內的派系整合戰，已經實質走向檯面化。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航