林昶佐之所以會被怒轟作秀，很諷刺的，正是因為他不懂得如何作秀

還記得6月29日，全台第一個透過自我篩檢後確診的案例嗎？她就是在環南市場擺攤，發現自己沒被匡列到才自己去買篩劑。還記得有個新聞是攤商女兒確診，但同棟父母卻未被匡列繼續到市場擺攤嗎？那也是環南市場的攤販。

還記得柯文哲自豪的「暴力性圍堵」，市場全面打疫苗嗎？有別於屏東將楓港、善餘兩村居民全面PCR篩檢且隔離確認陰性後才施打疫苗，北市府只用快篩當證明，結果就是7月1日環南市場40例確診中就有30例曾在上週跟其他攤販群聚打疫苗，當地社團稱打疫苗的熱鬧亂象就像「大拜拜」。

依照市府的統計，環南市場在6月21日前就已確診22人，當時2800位攤販卻只快篩了不到30%。而根據環南市場自治會長林勝東的說法，環南市場的確診第一例其實早在5月9日就出現，他也坦承，這一例並未列入北農確診者足跡或環南市場的確診統計中。

為什麼林昶佐會在柯文哲面前生氣？因為確實匡列與疫調、公布確診足跡、擴大市場篩檢與完善疫苗施打程序，這些都是他不斷反覆強調的事，但最終他等到的是環南市場的疫情爆發、是不作為的市府與柯文哲事後面對疫情的一句：「預料中的事」。

Photo Credit: 中央社 台北市環南市場休市3天，由新北市家禽運銷合作社支 援供應大台北家禽需求，讓民生物資不受影響，清潔隊員3日也在家禽運銷合作社周邊進行消毒。 中央社記者施宗暉攝 110年7月3日

林昶佐作為中央民代，他在柯文哲前就已去函指揮中心要求讓市場攤販接種疫苗。更早之前，他要求增加高風險熱區分配，使雙北多獲得10％的疫苗。他與陳時中合作重訂疫苗施打原則，讓鄰長也納入第一線得以接種。

他無法指揮防疫，但募集了數萬防疫物資捐贈給當地醫院跟弱勢家庭，並協調座位與遮陽帳給排隊施打疫苗群眾。前陣子人人聞萬華色變時，他在立院質詢時力抗歧視，讓電視台對使用「萬華病毒」道歉。在北農群聚爆發的第一時間，他就聯合多位議員一起呼籲指揮中心進駐，如果北市府從善如流，疫情絕不會沈淪至今。

在暴怒的林勝東面前啞口無言，不是因為他無法反駁，而是已經這麼努力的他，無法被理解的辛酸跟無奈。

對有在關心疫情發展的人來說，誰在做事、誰在擺爛清清楚楚，但對一般民眾來說，他們並沒有那麼多時間了解細節。林勝東過去的專訪中透漏他常一天睡三小時，女兒都見不到他，從他的聲明中也看得出，比起釐清從而解決問題，一般民眾更在意的是政治人物面對自己時的道德姿態，所以林昶佐的發言才會變成「內容只為檢討台北市政府，而非在乎環南市場攤商，本人感到痛心並悲憤難忍」。

自由派政治人物常常認為藉由更多、更清楚的資訊，人民就能做出相對理性的選擇，但民主作為一種群體對未來想像的表達方式，其中包含了許多道德層面的問題，而自由派常常忽視集體道德想像的重要性。

侯友宜至今仍是民調最高的市長，不是因為他防疫做得好，而是他（很悲哀地）符合多數人對樸實良善的印象。特權疫苗成為柯文哲的致命傷，也不是因為實際上造成多少人染疫，而是在於人民無法接受其背後的道德缺失。

自由派常覺得道德論述是保守、落伍的政治手段，他們覺得確診數量跟縣市防疫對比，筆筆清楚的數字就足以讓人民做出正確判斷，但民主政治絕不僅是數字。

台灣在2020年能兼顧防疫跟經濟成長是不可思議的成就而非常態，如今我們跟其他絕大多數國家一樣都必須在防疫跟經濟間作權衡，其他諸如環保、人權或分配正義等議題，困難點都在於這不是數字能解決的事，而是整體人民必須決定我們想生活在什麼樣的土地上。

Photo Credit: 中央社 國內COVID-19疫情持續，台北市環南市場攤商PCR檢測陽性人數增加，國軍化學兵4日到市場進行環境消毒。 中央社記者張皓安攝 110年7月4日

林昶佐黯然神傷的模樣令我心痛，因為我知道他為萬華付出了多少，更明白做到流汗嫌到流瀾（lâu-nōa，流口水）的委屈。但對不那麼關心政治的大眾來說，他們想要的立委不只要會做事，也要會做人，要滿足他們對好人的想像。

在民眾身陷染疫、生計甚至形象的多重危機而緊張時，他們不想要你分析問題，他們想要的是你感同身受；就像我們對生活總有許多抱怨，但多數時候我們不需要朋友告訴我們為什麼，也不想聽什麼大道理，我們只想要一點點的支持跟安慰，陪伴我們度過這次難關。

就本職工作來說，林昶佐出席了每一次的院會跟委員會，幾乎沒有錯過質詢或法案與預算的審查，立委評鑑成績也一直名列前茅。同時具備能力跟熱誠的他，今天之所以會被怒轟作秀，很諷刺的，正是因為他不懂得如何作秀、何時該作秀，才會在一個該作秀的場合、在拿著麥克風、人民只想聽到他的關心時，卻老實說出疫情真正的癥結點，正是柯文哲本人。

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本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航