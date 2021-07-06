立陶宛大動作反共是一個信號，意味著「集團對抗」的時代已經到來

最近跟夥伴在研究立陶宛與三海倡議，確認立陶宛正在加速他的反共牽線計畫，建構東歐民主陣線、聯繫英國與澳洲，最終與日本達成同盟。

由於筆者還算熟悉安倍的戰略規劃，因此我們從亞洲這一側評估，預測二次安倍內閣務實的「亞洲民主安全之鑽」，在透過QUAD架構落實以後，菅內閣為了增強拜登美國的全球結盟緊密程度，將重拾一次安倍內閣的「自由與繁榮之弧」構想。

「自由與繁榮之弧」將超越印太兩大洋，經過中東進入到高加索、東歐與波羅的海。這份構想是15年前尚顯疲弱的日本無法實現的計畫，如今日本已經重拾自信，而外部條件也在呼應日本。

首先是中國威脅已經成為普遍認知（15年前絕非如此），美國經歷數年陣痛以後，也將中俄威脅列為正式國策。而印太國家已經與日本結盟，控有歐洲外側關鍵水道的英國、立陶宛，也有親近日本的強烈意願。

歐洲受困於混沌的多邊主義舊平台，英國重拾光榮孤立，利用自己的帝國遺產，重振軍事與外交的力量，這一點比較容易理解。英國利用大英國協與五國聯防體系，積極重回「蘇伊士河以東」，日英貿易已經強化，參與CPTPP也在進程中，這些都是大不列顛復活的徵兆。

但與台灣陌生的立陶宛，面對中俄威脅挺身而出，很值得深究。光是在6月，立陶宛就與波海三國、捷克、羅馬尼亞、科索沃等東南歐國家密集接觸。當下急切問題是白俄羅斯，但深層原因還是中俄威脅。立陶宛甚至還將觸角伸及喬治亞，可能要擴大三海倡議的規模，增強反抗中俄的力量。

但這些國家相對國力較弱，若要有效阻止中俄控制關鍵水道以及內陸基礎建設，進而解除東南歐國家的防衛力量，民主大國的介入相當重要。民主大國可以負擔基礎建設投資與戰略支援，甚至連科技與產業資金也能一併提供。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 參加歐盟峰會的立陶宛總統Gitanas Nauseda

因此立陶宛與英國、澳洲增加聯絡的同時，也迅猛地接觸台灣與日本。傻乎乎的台灣大多數人雖然搞不懂狀況，但立陶宛的疫苗已經博得廣大民心好感，官方更已經確定 立陶宛在台增設辦事處。

更重要的是戰略重要性不下於英國的日本，如今立陶宛透過外交手段聚攏東歐，與英澳這些西方大國聯手，是時候結盟亞洲大國了。就在剛才，訪問立陶宛的日本茂木敏充外相，與立陶宛外長Landsbergis正式宣布兩國成立戰略夥伴關係。

15年前被現實挫折的「自由與繁榮之弧」構想，經過十數年波折以後，即將實現。然而觀察這段國際戰略演進，絕非令人欣喜安慰的事情，因為這意味著集團對抗時代已經到來，而且會比北約華約之爭更加隱晦、複雜、纏鬥。

換屆的霸主美國尚未提供清晰的藍圖，而英日的國力不一定能夠填補美國的不足之處。中國與俄國雖然矛盾，但吵嚷分歧的歐盟與貧弱脆弱的內歐亞國家，創造了中俄的廣大合作空間。

台灣在新對抗中的定位尚不明朗，我們控制關鍵水道，擁有強大科技技術與資金，具備豐富的中國交涉經驗，也以前線國家自許。但是中國2021最新型的認知作戰，已經讓台灣陷入嚴重的政治疫情。

在美日來援以後，台灣是否能迅速恢復國力，扭轉政治疲弱進而主動對外進行投資與情報共享呢？台灣過去被大中華主義打壓，連民主運動者都自以為是「小國小民」，然而隱藏國力龐大的台灣，具備在東南亞與東歐以投資和情報改變當地社會的能量，只可惜我們缺乏共識而已。

希望在更加暴烈的國際對抗來臨前，台灣內部的政治重建可以更堅固（從黨國的廢墟中重建）。當國家意識凝聚到足夠強度，我們才能夠喚醒隱藏國力，在未來的大對抗中握有主動權，為民主自由陣營更添一份戰力。

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