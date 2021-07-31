單身越久、脫單越難？三招打破「母胎單身」的惡性循環

文：智遠老師

Hey～大家好，最近一個男生跟我說：

智遠老師你好。我今年都已經28了，印象中除了幼兒園外出旅遊的時候，牽過女生的手，好像就沒跟女生有什麼親密接觸了。看著身邊的朋友一個個秀起了恩愛，而我卻怎麼也找不到適合的對象，我真的也不知道自己哪裡不好，為什麼就我自己一個人單身多年？

其實說實在的，這個男生呢，長得也還不錯的、工作也不差，家庭條件貌似也不錯。那他為什麼還是「母胎單身」呢？各位知道什麼原因造成的的嗎？

說到這裡讓我想起一個，我聽過的很好笑的事情：

有一天，一個女生約男生晚上去看電影，這女生開玩笑的跟男生說，你記得帶一些身份證件一起出門喔～然後這個男生竟然花了一個小時告訴她，看電影是不需要帶身份證件的。現在你們應該明白，為什麼有一些男生，會成為母胎單身，其中的一點因素了吧。

我當然也不止一次收到這種疑惑，那今天就讓我們一起來分析分析，為什麼你單身越久、想脫單越難。今天就來看看母胎單身，都有哪些特徵吧。

習慣性享受單身

經常有一些男生跟我說：每次看到浪漫的情感劇，或者看到別的小情侶秀恩愛時，我心裡都在想，好想趕快脫單啊。

可是真的有人幫他介紹，讓他出去見面、參加活動，他的懶病就又開始犯了。覺得自己一個人多瀟灑快活啊，想吃飯就吃飯，想幹嘛就幹嘛，沒事的話可以一覺睡到下午。想出門就出門，不想出門就在家裡打一天遊戲。如果突然有個人闖入我的生活，我還得照顧她，想想都覺得好麻煩啊。

他問我說：我這是不是心理有什麼問題了？

你們這不是心理有問題，是典型的單身成癮了啊。你們這種情況，會找不著對象，不是因為脫單太難，而是因為你太佛系。

單身的確是很自由，但是誰說兩個人就不能擁有自由了呢？女生是會綁住了你的手腳，還是限制了你吃飯？你想幹嘛還可以啊。對象既然需要找，當然也不是隨便抓一個人就好，那肯定也是要跟你的愛好、習慣有一些相匹配的嘛。

比如你喜歡睡懶覺，你當然可以找一個跟你一樣喜歡睡懶覺的女生啊。你不喜歡社交，你可以找一個不強迫你改變的人啊。你喜歡打遊戲，你可以找一個也喜歡玩遊戲的女生啊，一起玩不是更好？

總而言之呢，一個人當然有一個人的活法，兩個人也有兩個人的快樂。你現在就是被自己習慣思想給禁錮了。單身都不怕了，戀愛有什麼好怕的？ 偶像劇的愛情故事，是不會發生在我們身上的，勇敢一點去追尋自己的愛情吧。

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不瞭解自己的缺點

很多單身久了的男生呢，肯定都會這樣想：我一個人過得也挺好的呀，自己能養自己，為什麼非得找一個伴侶呢？

如果你是打算一直一個人過一輩子，那我沒話說，而且我相信你對戀愛也不會有渴望，畢竟每個人都有自己的選擇嘛。但如果你還打算談戀愛或者結婚，那我還得說一句：「有空就多接觸接觸更多的異性，對你脫單真的有幫助。」

為什麼要這麼說呢？嗯，說出來都是血淚。

像我自己身邊也有幾個男生朋友，早就已經到了大眾眼裡的適婚年齡，但是單身已經長達7、8年，也忘了有女朋友是什麼感覺了。跟他們相處，有時候會覺得他們好像有點過度自信、或是有一點人群恐懼症了。

說實話，我沒覺得有自信並沒有不好，畢竟我們都是普通人對吧。但前提是自信的光芒還是不要灼傷別人比較好。有時候盲目的自信，可能就會讓別人感到有點不舒服了。就比如說一起吃飯吧，他們特別喜歡自己點菜，人家提出要吃什麼，他們甚至會說服人家不要點，反正就是他自己喜歡最重要。

至於是不是忽視了別人的想法，他們可能壓根就不會這方面去想。當然對我來說，我覺得是沒關係啦，但說實話，要是跟喜歡的女生相處，這樣可不太行啊。女生要吃什麼，你都拒絕，非得說自己點的菜好，可是女生人家要是不喜歡呢？對吧？

你說你爭這個輸贏幹什麼？最後你贏了，卻輸掉了女生的好感，何必呢？包括有些男生在跟女生見面的時候，也容易犯類似的毛病，自己卻毫無察覺，還總是覺得別人在挑他毛病。如果一兩個也就罷了，要很多女生都這樣說，是不是該想想自己可能哪裡有問題？

所以說，在平時跟大家分享說的，要學會理解女生的心理，真的不是讓你們討好誰，而是說起碼在一起相處的時候，你知道怎樣才能讓你們的相處更愉快，你的選擇權也會變得更大，你說對不對？

而如果你永遠只是待在自己的舒適區，只和自己認識的男性朋友玩，那可能你會越來越難發現自己身上的問題所在。甚至時間久了，還會喪失和異性相處的能力。而一旦陷入惡性循環，脫單是不是就變得越來越難了嗎？

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戀愛過度理想化

建議你們多去嘗試戀愛，當然是有原因的。其實這也是增加自己的經歷，多和不同的異性接觸，你也會更明確自己想要的是什麼樣的女生。

比如說，你之前最大的理想就是和漂亮的女生談戀愛。當你真找到一個漂亮的女朋友，可能又發現她金錢觀、價值觀理念和你不同，所以總是吵架。然後你就變成想找一個體貼踏實的女朋友，可是你又發現她的生活太單調，在一起很無趣。

所以，合不合適都是相處過後才能知道的。不試你怎麼知道你到底喜歡什麼樣的女生？什麼樣的女生又是適合你的呢？越是沒有經驗、沒有腳踏實的去生活過的人，越是生活在雲層裡，容易把這一切都想像得美好而簡單。

一旦自己的幻想得不到滿足，就容易輕言放棄，然後又逃避回到單身的循環圈中。也別覺得叫你多談戀愛，就是讓你去玩弄女生的感情，我們的前提當然是要真誠交往。在這個前提下，趁年輕、多嘗試，找到對的人的勝算，不就更大了嗎？

我們分析完可能的因素，我相信大家其實也就不難發現了，很多男生不能脫單的根源就是社交圈太小，自己卻又不願意拓展，對女生的感受大多都是停留在自己的想像當中。

所以要解決問題，根本的方法還是要積極調動你的主觀能動性：

1. 主動創造和女生接觸的機會

比如說，可以給自己制定硬性要求規定，每個月至少出去參加兩次社交活動、每一週末至少要有一天室外活動。再比如，有認識了新的陌生異性，就嘗試多去和她聊天等等。從自己的日常生活中鍛煉自己和女生聊天交流的能力。

2. 多和異性朋友接觸，累積經驗

如果經驗少，那就多去創造經驗嘛。多接觸各多個異性朋友，這經驗不就多了？在和女生相處交流過程中，就算受到打擊，也別急著灰心喪氣，可以找找可以解決問題的方式，分析分析，找到問題所在，慢慢不就進步了嘛。

3. 不要給自己戀愛設限

十全十美的人是不存在的，如果存在，那就是你自己給她加的濾鏡。很多男生總是邁不出那一步，就是因為太過於理性，一上來就衡量女生的條件，10個標準、有3個不符合就不考慮了，但其實這樣往往就錯過了那個對的人。

我的建議就是遇到自己感覺不錯的女生，如果她能滿足3個或3個以上你比較喜歡的特質，不妨就多嘗試接觸試試。給自己大膽試、別害怕錯，也許你就會發現新驚喜哦。

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總結

往往會單身很久的男生，有這類行為的人，往往有這樣的思路：

我不想去認識女生，也不出門，等緣份到了，自然有對的人會出現在我家門口並愛上我。 就算遇到有好感的女生，也不主動，佛係對待即可。

嘴上說想談戀愛，別人給自己介紹時，通常以「沒空、對方可能不符合自己要求、沒準備好」等原因推辭。還有一些人表面上不急，內心慌張的很，眼看周圍的朋友、同事相繼結婚，自己還單身著，就開始擔心自己會孤獨一生。

真正適合你的人，不會憑空出現，但習慣了守株待兔，只想坐等合適的人出現。

我們經常看到一些句子：「你一定要等，總會遇到適合你的人，會有一個光芒萬丈的人向你走來」所以他們也真的是在「等」。

等久了，對喜歡的類型有自己一套很完整的標準，以致於別人問起，回答的頭頭是道。但很可惜，你可能一輩子都不會遇到完全適合的人，因為遇見靈魂伴侶的概率低到讓人絕望。世上那麼多人，有些人一輩子都遇不到，你還想遇到靈魂伴侶？

更何況，你還不去主動認識。光芒萬丈的人憑什麼要來到你面前，她不是朝更閃閃發光的人去了嗎？所以不要妄想坐等一個完美對象，掉下來找到自己，而是自己要主動尋找、以及去提升與女生相處交流的能力、方式等等。

愛情不是剛好遇到一個什麼都適合你的人，之前我也有在其他文章裡說過，不是找一個完全適合你的人，而是找到一個人，她身上有你喜歡的特質。也許她一開始並不是很符合你的要求，但她身上就是有一些吸引你的因素，使得她成為對的人。

愛情沒有捷徑，唯有經歷和付出，它才會降臨，在相信並追求它的人身上。今天的分享就到這裡啦，大家如果有什麼想法的話，都可以留言告訴我哦。

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本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航