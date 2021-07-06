唐鳳親上記者會解釋「疫苗預約系統」，金馬澎地區試辦啟用、台灣本島尚未開放

指揮中心副指揮官陳宗彥今天上午9點30分，率發言人莊人祥、行政院政務委員唐鳳出席全國防疫會議後記者會，席間解釋了由唐鳳規劃的疫苗預約平台以及相關的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫資訊。

國內疫情現況

陳宗彥表示：「和地方政府評估後，疾病的傳播能力雖然有下降的趨勢，但仍有部分縣市有群聚事件爆發，請各地方政府持續密切監測，早期發現、早期介入。此外，國內出現Delta變異株相關群聚，除了請地方政府強化國內病毒變異株的基因監測外，鑑於該病毒株具有高度傳播力，未來可能成為主流的病毒變異株，也請重新檢視病患收治轉送，及醫療體系量能的整備。」

再來是雙北部分，陳宗彥也針對台北市出現較大「市場群聚」做說明，他表示：「考量市場人流多屬不特定對象，請台北市衛生主管機關加強轄內社區及醫療院所的警覺，並於市場周邊設置篩檢站。新北市也有出現市場的群聚，也有請新北市衛生主管機關持續留意疫情變化。」

接著談及「第7類施打對象」（維持國家安全及社會機能正常運作者），陳宗彥說：「雖然縣市政府表示對於第7類民眾，絕大多數的部會都有妥善規劃，也進行的很順暢，但也有陸續提出建議的改善部分。指揮中心也特別跟縣市政府說明，第7類民眾也都分屬在各縣市，其實中央在分配第7類民眾的時候，也會考量到分配醫療院所，而疫苗一定是整數的方式配送，一定會比原來要施打的對象還多，所以請大家一起合作、努力，畢竟第7類各業別的工作人員，都是各縣市的民眾，也等於協助各縣市提高接種率。」

Photo Credit: 指揮中心提供 陳宗彥

陳宗彥表示，此預約系統初步規劃是開放給第9類（19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病）、第10類（50-64歲成人）的民眾進行施打。陳宗彥進一步解釋，單週會以同品牌疫苗來進行預約施打，例如，這週接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，那下週可能就是施打莫德納（Moderna）疫苗，未來若有更多取得EUA的疫苗，也可輪替施打。

唐鳳則補充：「若疫苗量滿足前面類別的施打對象，第9、10類就可以施打疫苗，這時就會開啟預約系統。」

Photo Credit 指揮中心提供 唐鳳

預約系統分別四步驟：

意願登記 1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾 預約接種 接種疫苗

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唐鳳初步解釋，民眾進行第一步驟「意願登記」之後，縣市政府就知道要整備出多少的施打量能，量能整備出來就會發出簡訊給有意願接種的民眾，接下來預約接種就是在一週以內，挑選何時、何地施打，最後就能實際接種疫苗。

隨即唐鳳針對每一步驟細項解釋。第9類跟第10類目前都是以64歲的成人作為年齡的高限，而第9類則以18歲作為年齡的低限。罕病或重大傷病者，都能以「有效卡持有者」的身份作為判斷，如果是高風險疾病，則是用健保資料庫中主診斷碼的方式代出，這兩類人的名單皆已經運算完畢。

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今天啟動的「疫苗預約系統」的網站，符合第9、10類資格的民眾就可以登入，登入方式在網站輸入健保卡卡號，以及身分證字號或居留證字號即可。登入完畢後，須提供系統三個資料：

手機號碼。不一定要本人的手機號碼，只要能夠收到簡訊通知即可。 填入想要接種的行政區。不須依照戶籍地選填，而是依照民眾選擇的行政區做施打 選擇希望接種的疫苗種類。食藥署開出EUA的疫苗種類（目前兩種）都能施打，民眾也能將不希望接種的疫苗排除，僅須取消勾選即可。

上述資料隨時都能編輯修改，因此，若民眾接種意願有所變更，或是想替換施打疫苗的種類，在尚未接種前都能修改，甚至取消預約施打。

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意願登記完成之後，會在每個星期三的下午五點收單統計，統計預期下個禮拜能使用的疫苗量。唐鳳舉例，假設未來的某一週有160萬劑疫苗到台，因需要7天檢驗，因此政府單位就能知道到下個禮拜有160萬劑疫苗能使用，而這7天的空擋就開設施打站和接受預約。假設第9、10類登記能夠接受這個疫苗廠牌的人數，剛好也在160萬人左右，登記人數與疫苗數的比例差不多1：1，那就分成80萬、80萬提供給這兩大類民眾接種。

唐鳳更以「量杯」比喻，好像倒水一樣，把80萬的劑量倒進量杯，看看64歲能接受的人有多少、63歲有多少、62歲有多少，以此類推，一直到沒辦法填到下一個刻度後為止。所以，在此假設下，第9類的民眾，可能會是64歲到50歲的人，能在這週接種；第10類的民眾，可能會是64歲到60歲的人，能在這週接種，端看該類民眾的接種意願與當週的疫苗量能。

而且，可以預約的人數，是以實際來台的疫苗算出（160萬劑疫苗就有160萬人能預約），因此預約並沒有先後問題，只要在每星期三下午五點前登記完成，符合資格的民眾都會自動轉為「預約資格」。唐鳳表示，地方政府將每一區的施打量能開出來，若既有的院所能處理就直接施打，若不行，就建議開設大型接種站等相關配套。

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而地方政府會在星期三晚上，把接種量能、時段都規劃好，對於能接種的民眾來說，到了星期四網站就會自動轉成「預約階段」，這個時候有預約資格的人，就會接到相關簡訊。

當然，在這階段，或許並非每個人都能使用健保快易通或網站讀卡機進行線上預約，因此民眾也能持健保卡，到與口罩實名制合作的超商、藥局、衛生所實體辦理，門市人員會協助選擇希望施打的地點及時段。唐鳳也提醒，在預約期之間，資料能隨時於網站更改甚至取消。

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而為了避免群聚，要進行分流，唐鳳也呼籲預約施打疫苗的民眾，請準時出現在預約的時段與地點。若因意外無法到場，民眾就必須順延到下一週才能預約，如此一來，下下週才能施打，還請民眾慎重考量選擇接種的地點與時段。

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此「疫苗預約系統」今天開始在金門、馬祖、澎湖試辦，試辦對象為戶籍或居住地在金馬澎的第9、10類對象，6日上午10時至7日下午5時開放登記，8日上午10時至9日下午5時開放預約，也由於台灣本島尚未開放第9、10類的施打對象，目前此系統暫時未開放。指揮中心副指揮官陳宗彥則表示，當疫苗抵達台灣的數量足以支撐第9、10類的對象後，就會開放。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範