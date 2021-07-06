確診恐飆增一日5萬例，還是要解封？英國防疫不只靠「佛系」

英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）週一（5日）宣布，計劃在7月19日起取消英格蘭COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的相關限制，包括取消社交安全距離、居家工作和戴口罩等限制。不過他也預告，解封後病例數可能會增加到每日5萬起。為什麼預期中病例數將激增，英國政府還是執意解封？

英國因疫情帶來的限制已經長達16個月，英國政府計劃在本月廢除要求戴口罩和保持社交距離的法律，防疫將從法律規範轉由「個人責任」。解封命令預計於7月19日生效，但強森表示，最終決定仍於7月12日視疫情狀況決定。

解封意味著法律將不再強制要求民眾戴口罩，取消社交距離等限制，所有設施皆可開業，酒吧和其他場所都將不須收集顧客的詳細資訊，並能夠提供飲品。也不再建議在家工作，雇主可以要求員工回公司上班。

「我們將擺脫法律限制，讓民眾自己針對防疫標準自己做決定。」 強森表示，「英國人必須學會和病毒共存。」

不過解封以後，病毒仍會帶來的風險。強森就預告，未來解封後，每日的確診數將升至單日5萬起，並可預測更多的死亡數將接踵而來。

英國昨日單日新增2萬7334起確診病例，9起死亡案例，與前一周相比，新增病例增加超過53%。而根據約翰霍普金斯大學的數據，英國目前累積494萬7274起確診，是全球第7高。

「我們必須對自己誠實，如果我們不能在接下來的幾週內解封......我們必須自問，什麼時候才能回到正常？」強森表示，現在如果不開放，接下來進入秋冬後恐怕更加困難，不然一切都要拖到明年。

不過，英國由英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭組成，各地在衛生政策上有一定的自主權，強森只負責英格蘭的衛生政策，蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭不再這波解封的規範中。蘇格蘭政府就表示，可能到8月9日之後，還是會要求民眾佩戴口罩。

明知病例會激增還是要解封，英國是不是在玩火？

英國是印度變種病毒Delta肆虐最嚴重的國家之一，約有97%的新增病例都是感染Delta變異株。另一方面，目前正在進行的歐洲國家盃足球賽（Euro 2020）即將進入決賽，讓人擔心這樣數萬人球場群聚、球迷移動大遷移，恐怕讓疫情再度回升。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 倫敦街頭大批民眾慶祝歐國盃英格蘭對烏克蘭的比賽結果。

蘇格蘭衛生局日前就證實，有1991名新檢驗出COVID-19陽性的球迷，曾經參加過歐國盃的比賽，包括在倫敦和格拉斯哥的體育場、酒吧以及私人派對。據報導，6月18日，397名感染的球迷曾在溫布利球場觀看英格蘭對蘇格蘭的比賽，可能在不知不覺中將病毒傳播到那裡。

而最後3場決賽，都將在倫敦溫布利球場登場，倫敦是否成為下一個歐洲疫情熱區還未可知，選在最嚴重的時候重新解封，英國憑什麼？

中研院生醫所兼任研究員何美鄉分析指出，這是靠英國公衛系統的高採檢量（每日高達百萬的採檢）、低陽性率（＜2％），以及高疫苗接種率。

英國雖然在5月初受Delta印度變種株影響，確診人數增加，但並未反映在住院人數增加，可見疫苗的功效。

根據英國政府數據，截至昨日（4日），英國已經有超過八成的成年人接種了第1劑疫苗（86.1%），64%的成年人接種了第2劑疫苗。

為了加快疫苗接種，英國政府也考慮將40歲以下的接種間隔，從12週縮短至8週。英國政府目標在9月中旬之前為18歲以上的所有人完成2劑的注射。

《BBC》分析指出，選在這時解封並非沒有風險，但如果延遲到秋冬（流感、疫情的雙重壓力，加上學校開課學生從家庭返回校園）風險更大，英國政府寄希望於疫苗接種計劃，希望建立起免疫之牆，以阻止疫情攀升。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範