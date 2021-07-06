以色列「無人機部隊」人類史上首見，精準打擊哈瑪斯軍事設施立戰功

編譯：王國仲

2021年5月中旬，以色列國防軍在加薩走廊的衝突中，成功利用無人機部隊偵測、辨識，並給予敵對組織哈瑪斯關鍵打擊。這也是人類史上首次將無人機群投入戰鬥中使用。

根據《新科學人》（New Scientist）雜誌報導，以軍一支專責「尋找並摧毀」（Find and Destroy）的高科技部隊，藉由無人機部隊、C4I（Command, Control, Communication, Computer, and Intelligence，指揮、控制、通訊、電腦、情報）電子系統搭配精準武器，在本次衝突中大展身手。

短短幾天內，該部隊便完成多達30件任務，在國界外數公里遠之處，成功打擊並摧毀數十項哈瑪斯重要戰略設施，更重挫敵軍的汽車炸彈攻擊、狙擊手埋伏、反坦克導彈伏擊等計畫。

無人機軍事應用門檻仍高，以色列扮演世界先鋒

隨著科技持續發展，儘管已有不少無人機可達到遠程巡航、搭載高精度鏡頭或搬運重物等實務功能，但受限於市場規模小、研發成本高昂（一架民用四旋翼無人機約為1000美元，但軍用版本造價可能達其100倍以上）、驗證程序繁複等因素，能實際滿足軍方開出的嚴格需求者可說是少之又少。

在加薩走廊行動中嶄露頭角、由以色列國防企業艾比特系統（Elbit Systems）生產的「雷神」（Thor）無人機，便是其中的佼佼者之一。

雷神是一款可垂直起降的無人四旋翼飛行器。通過軍規認證，可承受攝氏零下40度到正65度，以及強風、暴雨等嚴峻天候考驗，也能在負重三公斤的情況下持續飛行70分鐘，戰鬥半徑遠達10公里。除了環境耐受度與續航力，它馳騁沙場的最主要關鍵因素是控制與通信。

現有無人機大多由操作者遠端一對一操縱，但在戰場上則無此餘裕。它們需要具備自動駕駛功能、透過AI進行群組與一對多控制、部署最佳偵查或戰略隊型，並能在故障或電力不足時自動返回基地。

據艾比特系統公司發言人表示，此類小型無人機最適合由前線陸軍部隊（如步兵團）攜帶。它們能與裝甲車或其他武裝整合，藉此協助地面部隊，取得過去難以掌控的制空權。它們能讓將領在複雜地形中迅速找出並定位敵軍、衡量情勢後實施打擊。塵埃落定後，還能幫助部隊實施效果評估。

以色列軍方可說是無人機應用的先驅。在雷神這類小型無人機問世的數年前，以國地面部隊便已使用稍大型的彈射式無人機「雲雀」（Skylark），進行情報蒐集與敵情觀測。雲雀比雷神來得笨重，且需要數名士兵攜帶搬運與操控。若無人機隊成功轉型，士兵們的負擔也能進一步減輕。

以色列較為笨重的無人機「雲雀」｜Photo Credit: AP / 達志影像

防堵新興恐怖攻擊，反無人機技術日漸重要

當世界各國才開始體認到無人機部隊的重要性，以色列又再次搶得先機——已和美國合作，開始進行「反」無人機部隊的相關研究與實驗，主要目的是避免重要設施（如機場跑道、政府部門或戰略據點）遭受敵方無人機的自殺式攻擊。

儘管如前文所述，要打造出軍用無人機仍然困難且昂貴，但有心人士已能輕易取得民用無人機，僅需稍加改造、裝設爆裂物，便能輕易對政府部門或軍事設施造成毀滅性打擊。

遍布伊拉克與敘利亞的親伊朗什葉派激進伊斯蘭組織，使用無人機攻擊親美、以設施的情況就層出不窮（如葉門青年運動武裝組織，曾多次以無人機襲擊沙烏地阿拉伯煉油設施），造成相當大的困擾。因此，針對無人機攻擊的防範需求也應運而生。

非常剛好，美國2021年6月底，在新墨西哥州進行測試的戰術高能任務回應機也名為「雷神」（Tactical High-power Operational Responder, THOR）。該系統能全方位輸出高功率微波訊號，癱瘓並破壞無人機的電子控制系統。此外，它具備搬運、裝卸容易（一個貨櫃便能裝載運送，兩名士兵在三小時內便能架設完成）優點，成本更比現行的地對空武器低廉，若順利量產應用，將成為無人機的頭號殺手。

以色列的解決方案則是高功率雷射系統。以國國防部表示，系統已通過測試、成功在不同高度，攔截數架類型相異的無人機並將其摧毀。除攔截無人機外，他們也計畫將系統用於抵禦火箭彈襲擊。

儘管和美方技術相比略顯陽春（雷射的單次攔截目標數量有限，且可能受到雲霧、天氣等外在因素影響），以色列仍稱其系統為「以色列防空能力的重要變革」，搭配已經堅若磐石的「鐵穹」防空系統，更是如虎添翼。

以色列正積極進行其作戰系統的數位化與網絡化，藉由人工智慧與演算法，讓指揮官們能更順利的辨別重要戰略目標、整合現有資源，並做出最佳決策。在加薩一役的成功後，以國官方已下令，傳統戰鬥輔助單位皆於未來一年內轉型成「尋找並摧毀」部隊。而日益普及的無人飛行器，勢必會在其中扮演重要角色。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範