立陶宛突湧入3倍非法難民，白羅斯否認報復歐盟制裁「放水」邊境管制

編譯：吳宗宜

白羅斯縱放非法移民湧入立陶宛

近來歐盟對白羅斯的制裁使雙方關係更加緊繃，歐洲最後一位獨裁者、白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）警告，為報復歐盟的制裁，他們將放鬆邊境管制讓非法移民進入歐盟。對此，立陶宛政府已宣布國家進入緊急狀態，以因應過去數天從鄰國白羅斯邊境湧入的大量難民。

立陶宛內政部長畢洛泰特（Agle Bilotaite）表示，「很明顯，這是針對立陶宛發動的一場混合戰爭，非法移民是其中一種手段；這些湧入立陶宛的非法移民是精心策畫的陰謀。巴格達的航班經由伊斯坦堡飛往白羅斯首都明斯克，這些伊拉克人再從此前往立陶宛。」

白羅斯反對派領袖、前文化部長拉圖什卡（Paval Latushka）告訴《歐洲新聞》（Euronews），他毫不懷疑大量湧入的非法移民潮是由白羅斯政府直接策畫的。

立陶宛邊境官員指出，過去一天他們已扣留約150名從白俄跨境而來的非法移民，這個數字是先前單日紀錄的3倍多，總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）隨即宣布立陶宛進入緊急狀態。

立陶宛與白羅斯邊界長達679公里，其中只有38％有監視器。根據立陶宛邊境巡邏隊釋出的監視器畫面顯示，移民輕易地用各種方式越過兩國邊界的圍牆，進入立陶宛。

據《波羅的海新聞社》（Baltic News Service）報導，大多數移民已經在立陶宛尋求庇護，其中有包括來自阿富汗、喀麥隆、伊拉克和敘利亞的公民。為此，立陶宛設立了帳篷營地，以收容越來越多的非法移民。

內政部長畢洛泰特表示，採納邊境巡邏局（State Border Guard）提出的這一建議是完全必要的，這不是因為境內280萬國民的安全可能受威脅，而是為了建立一個更完善、全面的系統來因應蜂擁而至的移民。「重點是擁有適當的司法體系和工具來迅速決策，以應對更艱鉅挑戰。」

立陶宛外交部次長艾德梅納斯（Mantas Adomenas）表示，主要的挑戰是如何識別沒有證件的移民。「我們現在正在討論如何識別他們，提供證明文件給他們，以便經濟能力較好的移民，可以返回他們的原籍國。」

波羅的海新聞社稱，今（2021）年迄今為止，共有822名從白羅斯人因非法入境立陶宛的被拘留，遠高於2020年的81名。

立陶宛政府在6月29日發表聲明：「當局已設立了一個帳篷營地，但可住宿量仍非常有限……設施中緊張的情緒蔓延，意外與衝突事件正在發生。若不及時解決立陶宛遭遇的困境，這種模式可能會複製到愛沙尼亞、拉脫維亞和波蘭，使歐盟東部的邊界更加脆弱。」

據稱來自白羅斯的非法移民數量也開始湧入波蘭。

歐盟執委會發布聲明：「立陶宛的局勢顯示，歐洲真的需要一個統一的系統來管理移民和庇護事務，因為戰爭或迫害逃離母國、抵達歐洲的非法移民可能湧入歐盟的任何邊界。」

歐盟執委會也表示，隨時準備透過歐盟下轄機構向立陶宛提供支援。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在7月2日訪問立陶宛首都維爾紐斯，宣示要幫助這個前蘇聯共和國成員，應對大量非法移民湧入的問題。「立陶宛的憂慮和問題就是歐洲的憂慮和問題，在這個艱困的時刻，歐盟與你們同在。」馮德萊恩承諾，透過歐洲國際邊界管理署（Frontex）向立陶宛，還有同樣與白羅斯接壤的拉脫維亞提供相關援助。

白羅斯邊境委員會（State Border Committee）發言人拜可夫斯基（Anton Bychkovsky）向《歐洲新聞》證實，最近幾個月非法越境人數有所上升，但否認政府涉入其中，「在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩、檢疫措施減少的情況下，一些國家開放邊境很大程度上促進了非法移民湧入，這是該地區的普遍趨勢。」並表示，自今年年初，白羅斯已經拘留了320名試圖越境進入歐盟的外國公民。

同時他也駁斥了立陶宛當局發布的影片，「立陶宛提供了什麼證據？那只是白羅斯邊境警察在邊境地帶工作的影片，一些政客一直幻想白羅斯協助非法移民，將數千名非法移民運至他國，但他們提供了什麼證據？什麼都沒有。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

你制裁，我放人

自去（2020）年8月盧卡申科透過爭議性的選舉中贏得第六個任期以來，歐盟逐漸加大了對白俄的制裁力度。6月24日，歐盟對白羅斯實施了更廣泛的經濟制裁，以回應歐盟所謂嚴重升級的人權侵犯行為的，包括強制拘留普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）的事件。

5月23日，一架從希臘飛往立陶宛的瑞安航空（Ryanair）飛機在明斯克被軍機脅迫降落，記者、社運家普羅塔塞維奇與他的女友一起被捕，白俄公然違反國際法的舉動引發國際譁然。

去年盧卡申科操縱選舉連任後，引發了人民數月的抗議行動，許多民眾上街抗議總統大選被操縱，當局則以大規模鎮壓回應、數萬人被捕，大多數反對派領導人被判入獄或被迫離開該國。盧卡申科否認操縱投票，並指責記者羅塔塞維奇策劃顏色革命。

美國、歐盟、加拿大和英國在普羅塔塞維奇事件後發布聯合聲明，呼籲盧卡申科停止對本國人民的鎮壓。「我們對盧卡申科政權持續攻擊人權、基本自由和國際法表示關切，並致力於支持白羅斯人民長期被壓制的民主嚮往，我們必須共同讓公然無視國際承諾的政權付出代價。」該聲明並呼籲盧卡申科配合國際調查該飛機迫降事件、立即釋放所有政治犯，並與民主反對派和民間社會進行全面、真誠的政治對話。

歐盟宣布將對78名官員（包括白羅斯國防部長、交通部長、空軍指揮官、法官和國會議員）以及法人（國營企業、銀行或公協會）實施旅行禁令和凍結資產，這意味著白羅斯將有166人和15個團體組織受到歐盟的制裁措施，另外也針對白羅斯的金融、石油、煙草和肥料業實施經濟制裁。

歐盟去年從白羅斯進口了價值12億歐元（15億美元）的化學品與肥料，以及價值超過10億歐元（12億美元）的原油和相關產品，如燃料和潤滑油，歐洲各銀行並停止向該國公共部門付款（白羅斯依賴歐洲商業和開發銀行的貸款）。

歐盟也將禁止向白羅斯出口任何可用於間諜活動的通訊設備，並加強武器禁運，冬季狩獵使用的步槍也包括在內。

自該事件以來，歐盟已禁止歐盟各國航空公司飛越白羅斯領土，並禁止白羅斯航空公司進入其領空。歐盟稱，這些決定是基於白羅斯政府侵犯人權行動，以及對民間社會、民主反對派和記者暴力鎮壓的升級。

與此同時，美國財政部在聲明中表示，為回應盧卡申科政府不斷升級的暴力和鎮壓，美國已將16人和5個團體組織列入黑名單。英國也宣布，已對白羅斯高級官員以及石油公司BNK ( UK ) Ltd.實施旅行禁令和凍結資產。

新的西方制裁激怒了盧卡申科，他威脅要削弱對邊界的管控：「以前，我們制止了毒品和非法移民，但現在你們要自己想辦法。」

白羅斯外交部也回應，這些制裁措施將傷害普通民眾，並導致經濟戰爭，另也警告，白俄將被迫採取報復措施，傷害西方公司的利益。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範