【書評】《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選》（上）：時間永遠是傷痕最大的敵人

陰溝裡長出的蒲公英：《靈魂與灰燼》及其挑戰

初讀《靈魂與灰燼：白色恐怖散文選》，便想起芥川龍之介曾說的：「人生不如一行波特萊爾。」細想才驚覺這話為何竄入腦中，竟是因為有人「活成了惡之華」，猶如陰溝裏長出明亮但不起眼的小花——像蒲公英一般的存在。他們無法阻擋迎面的時代巨風，繼而只能在漫天中張揚、落腳，或者飄散。或許可以這麼說——他們的人生，比我讀過的小說還要曲折離奇。

去（2020）年初，春山出版社攜手國家人權博物館、小說家胡淑雯與童偉格，推出《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選》引起廣大迴響。透過小說技藝展演記憶，召喚並指認集體認知，便是它珍貴且深刻的意義。今年4月再推出《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選》，宛如是「小說選」的「非虛構版」。精選47篇作品，43位作者，浩浩湯湯近九十萬字，更像是一行又一行的送葬隊伍，吹奏的是對於前塵記憶的翻滾，少有人聽的悲傷。

這部選集並不以人物、時空為索引，而是改以主題作為思索。卷一分為「雪的重述・萌」，前者以四位繫獄作家面對生命潰敗，思索人生該如何前行；後者則透過青春成長記事，講述第一眼凝視的白色恐怖。卷二「地下燃燒」聚焦白色恐怖受迫人數最多的地下黨人（省工委）的敘事。

卷三「她的花兒並不沉重」，是少見以女性視角輻射出當事人、配偶、親屬的多元聲音。卷四「原地流變」則側重「身體感」作為依歸，描述逮捕後的身心變形，輔以「特務」扭曲、藏身在暗角的伏動。卷五「失落的故鄉」則從臺灣島尚發散，勾扯離島之間、國界、外國人士等非原鄉流動，一併收納各地區的不同視野。從上述可以顯見，編選者對於提供讀者「打開閱讀方式」的用心。

值得注意的是，編者特別在序中強調的這套散文選的「不可能」。倘若小說探究的是一種關於「虛構的」文學的技藝，那麼散文更講求一種「真實」——無論是情感上或者理性上。這部選集的難處正是在於白色恐怖的史實至今尚待解密，在真正的真相來臨之前，要如何傳遞大眾一種敘事，挑戰著現今歷史的空缺。然而許多事件當事人早已提前離席，在沒有後人可以代理的方式，這必然是一部「遲到又過早」的「不可能」的選集。

但也因著這特殊性，以及這般的遲到又過早，我將在後文試圖釐清兩條軸線：「時間」與「空間」作為指引。在時間上，表現於「其後」（それから），對於受難者而言，時間猶如拔河競賽，在歷史遺忘之前，他們必須先行面對浩劫後的餘生，學會如何與災難共存。在空間上，則展現於「身體」，透過不同地點的監禁、逃亡乃至於日常的經事、性慾梳理，呈現空間變化對於白色恐怖的理解感受。

時間不曾站在我們這邊：恐怖的無限延長

失去父兄的陳政子亦是如此。1949年，陳政子的堂叔陳春慶帶領一批外地人，來到位處南港、汐止、石碇交界地帶人跡罕至的鹿窟村，父親（鹿窟村長陳啟旺）、長兄（陳田其）、姊姊（陳銀）受共產黨理念吸引加入。最終消息走漏，全村遭封山圍捕，省工委黨人逃亡，無辜村民也遭受特務谷正文、莊西等人刑求。當時陳政子旋即被帶到「菜廟」（今石碇光明寺）問話、拷打，但12歲的孩子立刻敏銳地知道，有些話若脫口，就是一個人的餘生，於是緊緊咬牙。「即便他們將我刑求得那麼慘，我也不會吐露隻字片語。」事隔多年，彷彿還可以看見紫淤在她皮開肉綻且麻木的手臂上。

陳政子受訪時已經74歲，還記得事件發生後復學，校園各處歌唱「提起陳啟旺，兩眼淚汪汪」、「被槍斃的陳田其」的歌詞，同學們高喊「不要跟陳政子接近」。面對年幼無知卻又真切的惡意，老婦人說自己：「終於放棄學業，得到『解脫』。日後我之所以能夠閱讀或者寫字，都是透過自學而來的。」這既視感，與《天橋上的魔術師》劇情多麼雷同，人生根本如戲。

特務的監視從求學時期，一路跟監到出社會工作，陳政子總定期往派出所報到。遇到同事追求只懂得閃躲，成為驚弓之鳥。不想答應堂妹撮合、姊姊做主的婚事，但考量到對象是年紀稍長的外省人，「我擔心如果我不嫁給他，我們家會不會有什麼麻煩？」她唯一做的決定，是在布莊堅持以黑色的布訂製嫁衣，她說：「這是我生平第一次能挑選自己想要的東西。」宛若是親手葬送了過去與將來，陳政子在唯一的婚禮，以一襲黑色蓬裙哀悼。你若讀了她的遭遇便會知曉：原來真的有人把自己化作一首黑色的詩。

時間一向與受難者們競賽，卻從來不站在他們那邊。陳政子至今得不到全面的真相，她也出席了國家人權館舉辦這套新書的發表會。事隔近七十年，82歲的少女談起鹿窟事件，仍然難掩激動。

字裡藏身：浦島太郎般流走的歲月

白色恐怖除了讓孩子的心被扭曲，成人也不遑多讓，畢竟恐怖總是無孔不滲。作家陳列因故在佛寺被捕（1972），出獄後隔年（1977）寫下的〈藏身〉【註】，以文字漫佈「有案底的人」無處容身的傷懷。自始至終，無人知曉一切究竟是怎麼一回事，只有體制無數的警告與戒令，仿若「邪靈的詛咒」。

他重新適應社會，練習做一個農夫、攤販，卻都無能為力，最終決定投入翻譯，除了獄中早有習作外，他也直紓：「不必與人面對面，與人發生關係，不必暴露身分，當然也就不至於有將來會牽累到其他什麼人的掛慮。」某次譯稿邀約，出版社直言，譯者只會掛一位詩人教授的名，電話裡他問是否介意，陳列寫下不同於張愛玲「出名要趁早」的作家罕見感懷：「這種隱藏的存在，正是我原先設想和希求的。」時光悠悠，浦島太郎重返陸地，不經意打開了寶盒，化身自己也不（願意）認識的人。

在白色恐怖底下，藝術被扭曲為無形、待指的證據。文字成為監牢，書寫就留下痕跡，但一切終究不若陳列所言，翻譯終究還會出錯。柏楊的「大力水手」案件，便因譯文釀災。

卜派的漫畫連載於《中華日報》家庭版，1968年1月2日刊出的故事內容，講述卜派父子在無人島競選總統，一句開場「Fellows」，譯為「全國同胞們」，從此被官方認定「挑撥政府與人民之間的感情」，「排在元月二日刊出，更說明用心毒辣」。柏楊在回憶錄裡仍記得這個字，他說：「我如果譯成『伙伴們』，大難降臨的時間或許延後......」只因美國漫畫譯稿，而判處十二年徒刑，因故牽連《中華日報》婦女版主編、妻子倪明華，兩人因此仳離，儘管柏楊曾寫下「出國後，如有合適對象，即可與我離婚，另行改嫁，不必指望我」，還是為此感到絕望，因而在獄中絕食。

諷刺的是前往調查局前的書信，柏楊仍稱被影射的蔣經國是「一代英雄」、「是非分明」（甚至寫了兩次），並且告誡妻女：「佳佳長大，告訴父親文字獄之苦，終身不可走寫作之路。」1975年蔣介石逝世，柏楊因而大赦減刑為八年，期滿仍留置綠島感化，待人權團體奔走要求，才告別九年又二十六天的牢獄歲月。九年過去，柏楊妻離子散，佳佳也從8歲的孩兒，長成了陌生的少女。浦島太郎流走了年歲，並不知曉寶盒裡，竟藏著來自龍宮的邪惡詛咒，一晃眼已白髮蒼蒼。

如何修補破碎的心：作家季季的虧欠

白色恐怖帶來的災難，並不只會停在彼時彼刻，受難者往往受災餘生。作家季季在2006年出版《行走的樹》，講述前夫楊蔚因有左傾案底，被迫成為警總線民。在季季不知情的情況下，楊蔚檢舉了友人陳映真、吳耀忠、陳述孔等人，造成台灣文學史上最重大的政治案件「民主台灣聯盟案」。2015年《行走的樹》推出增訂版，季季拿掉原始副標題「向傷痕告別」，改為中性的「追懷我與『民主台灣聯盟』案的時代」，她的序寫道：「真正的傷痕是無法告別的。同時我也領悟，對待傷痕的最好方法是把它修補得更為完整。」

讀來最令人難受的，或許是季季與受案件牽連、年紀最輕的陳述孔重逢。發現罹難好友出獄後在永和經營食品行，她只敢在對街窺看，從沒有勇氣上前探問，只是在日後寫下：「那個沒有跨過去的自己，我也是永遠不會原諒的。」直到食品行多日未營業，季季努力奔走詢問，才知曉陳述孔肺癌末期入院，陳映真在電話裡告訴季季，時日無多，就帶上他最愛的長壽菸吧。兩人終於見上一面，卻也是最後一面，重逢就是訣別。三天後，長壽菸連一條都沒抽完，陳述孔就以43歲之齡離世。

時間並未放過受難者的心臟，反而是緊緊揪著，絲毫不放，且時不時捶打。季季寫：「三十多年來，我不時想起單槓（陳述孔綽號）。……想起在永和路上偷窺的，懦弱的我自己。——我對他的虧欠，或者我們那個時代對他的虧欠，有什麼東西能夠彌補，又有誰能夠彌補？」

世人總以為時間是最好的解藥，但或許對於受難者而言，時間只是無限延長的痛苦與等待，一條永遠難以跨越的、負罪的鴻溝。季季的虧欠並未因而停止，另一名事件當事人，即小說家陳映真，在2006年赴北京前夕，告訴正連載「行走的樹」專欄的季季：「等妳全部寫完，我會寫一篇回應文章。」但2016年，昏迷十年的陳映真逝世，再也無法回應當年複雜矛盾的感情。從陳政子、柏楊到季季，或許我們終於明白：時間永遠是傷痕最大的敵人。

註釋：〈藏身〉僅見於紙本書發行，因授權之故，電子書以〈無怨〉抽換。

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（7/12發表）【書評】《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選》（下）：被扭曲的空間是人性的試煉場

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航