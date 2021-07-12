為台灣能源「沼」到出路，何壽川轉廢為能，將永豐餘紙廠變電廠

5月13日下午2點多，全台手機罕見地接到了一通來自台電的簡訊，通知內容為因興達電廠因故停機，預計下午3時起陸續實施全台分區輪流停電，這一波分區停電實施了六輪，創下非天災停電時間最長紀錄，共停電了5.5小時，影響戶數達400萬戶。

Photo Credit:永豐餘 5月13日台電興達電廠因事故全廠停機，創下非天災停電時間最長紀錄，停電了5.5小時，影響戶數達400萬戶。

首次國家級停電警訊 永豐餘全台工廠處變不驚

當天，高度仰賴能源生產、與民生經濟息息相關紙業龍頭永豐餘，快速進行內部盤查後，迅速回應旗下中華紙漿、永豐餘工業用紙、永豐餘消費品實業等公司，讓工廠營運未受影響。讓人不禁好奇，永豐餘到底用了什麼奇招，在全台第三大的興達電廠突發停電時，還能穩如泰山？

何壽川：世界上沒有廢棄物，只是還未找到妥適處理的方法。

源於永豐餘大家長何壽川的這段話，促使永豐餘一直堅持走在循環經濟的道路上，打造出五大循環系統，包含：碳循環、水循環、紙的再生循環、再生能源循環、農業循環，透過循環利用、技術加值、資源轉化等方式，提升所有資源的運用效率和價值，朝向「零廢棄」目標邁進。

造紙的過程中，水是不可或缺的重要原料，在永豐餘的堅持下，一滴水要成為合格放流水，必須經過物理、化學、生物處理等至少五道關卡，才算符合安全放流回歸大自然的水循環。而在這過程中，厭氧反應系統的一項主要產物，成為了永豐餘再生能源的重要來源之一，它便是富含甲烷的「沼氣」。

Photo Credit:永豐餘2020年報 紙廠運作的排放水中具有大量的有機物質，經由厭氧菌分解就可以形成沼氣。

沼氣發電的原理，是將製程排放水的有機物轉換成沼氣（甲烷），甲烷經過內燃機轉變熱能，推動發電機、產生電能。由於紙廠運作的排放水中有大量的有機物質，經由厭氧菌分解就可以形成沼氣，而透過科技化的厭氧菌種培育技術，永豐餘從有機物轉化出的沼氣，甲烷濃度高達80%，逼近號稱「最潔淨能源」的天然氣，整個發酵時間只要四小時，遠高於過去養殖、廚餘原料的轉化過程，效率提升近200倍。

Photo Credit:永豐餘 圖說：永豐餘透過科技化的厭氧菌種培育技術轉化出的沼氣，甲烷濃度高達80%，逼近「最潔淨能源」的天然氣，且發酵時間只要四小時。

永豐餘再生能源沼氣發電最大的新屋廠，沼氣日產量2.8萬立方米，發電效率為40%，目前已設第一期共計2,400kW的發電系統；預計今年完成第二期，打造共2,800kW的發電系統，將沼氣日產量提升到3.2萬立方米，年發電量估計達4,000萬度，可以供應台灣約1.2萬戶家庭用電。

不只「沼」到新出路，還要零燃煤降低排碳

除了沼氣發電，永豐餘更進一步減量化石燃料，將廢棄物能源化，打造全台第一座完全使用固體回收燃料（Solid recovered fuel，簡稱SRF）的「無燃煤汽電共生系統」。

過往，工業用紙的原料回收紙中，經常會摻雜膠帶、標籤等非紙類的材質，以永豐餘在台灣最大的生產基地新屋廠為例，每月排出這類製程餘料高達3,000噸，這些餘料主要成分是塑膠，本身具有很高的熱值，只要經過專業技術處理，就可以轉化為固體再生燃料，進入工業鍋爐替代燃煤。

於是，永豐餘新屋廠嘗試將這些有機製程餘料破碎、磁選、風選、造粒後轉化成為燃料，採用「低排放高效率的循環式流體化床鍋爐」，SRF的處理量可達每個月5,500噸，每小時產生9,500度的電。順利運轉狀況下，新屋廠的能源自給率能提高到近100%。由於是全採用再生燃料SRF，與純燃煤鍋爐相較，減少了每年8萬7,800噸的燃煤用量，同時每年減少碳排放達46,814噸。

Photo Credit:永豐餘 有機製程餘料經過破碎、磁選、風選、造粒後轉化成為固體回收燃料（Solid recovered fuel，SRF），以永豐餘新屋廠為例，全採用再生燃料SRF與純燃煤鍋爐相較，每年可減少8萬7,800噸的燃煤用量、碳排放達46,814噸。

由於SRF中是由廢紙、木材與其他木質纖維廢棄物轉化而成的碳中性燃料，所以SRF的二氧化碳排放係數大約只有其他化石燃料的三分之一，且對環境的衝擊僅僅只有燃煤的五分之一，是具備減少廢棄物、減少化石原料開採、降低空氣污染物、降低溫室氣體排放等優點的再生燃料，相當符合永豐餘大家長何壽川「專精創新，永續循環」的理念。

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