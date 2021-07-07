【串流推片單】《屍戰朝鮮》即將解開「生死草」之謎、「星爵」拯救地球開打《明日之戰》

全台三級警戒延長至7月12日，娛樂場館依然持續關閉。「紓困4.0精進方案」、「藝文團體紓困貸款專案」上路，上個月部分立委主張的「藝文工作者紓困應比照其他部會辦理」，掀起「文化例外」的新一波討論，也讓眾多藝文從業人員於社群、媒體倡議，文化是凝結人民的無形力量，亦是建構社會的關鍵，不應被輕視。

台灣各家目標精準的小眾串流平台也推陳出新，陸續進行豐富多元的線上策展，力求在眾人居家生活的時刻，持續供給保有自家特色的精神食糧。例如以紀錄片、獨立電影為大宗的「Giloo紀實影音」就策劃了「7月經典影展：家族幸福論」，包進岩井俊二、楊德昌、李安、侯孝賢與是枝裕和等大師作品，重新解構家庭與幸福感；以藝術電影和大師經典為招牌的「想映電影院」，則推出「他們的自由宣言」主題系列，致敬在全球各地的獨立精神，也和本月份許多國家的獨立紀念日、國慶日產生時事連結。

而一延再延的院線大片《玩命關頭9》，上週環球影業再次更新檔期，預計於7月28日在台首映，不過屆時疫情警戒「解封」與否，目前恐怕還是個未知數；然而，在北美逐漸復甦的院線行列中，該片已順利上映且成為過去一年半美國首週票房最亮眼的電影，光首週就飆破7000萬美元。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

至於近期全球的共同語言，應是本（7）月底終於要迎來的東京奧運，這場「搏命演出」的最大得利者，依然是國際奧會（其超過七成的收入來自轉播權）和擁有美國轉播權的NBCUniversal（權利金高居全球第一）。在民眾與體育團隊的健康安全之前，顯然這些關鍵決策者仍選擇龐大利益，不輕易做出妥協決定。

回顧了娛樂產業與平台業者的「疫」下行動，本月專欄依然要前瞻即將播出的獨家串流影劇，在關鍵的未知航途中，陪伴讀者繼續向前。

《明日之戰》（The Tomorrow War），Prime Video播映，7月2日上線

今年5月，電商龍頭亞馬遜（Amazon）以84.5億美元欲收購好萊塢老牌製作公司米高梅（MGM）的大消息掀起滿城風雨，而要掌管亞馬遜影音娛樂部門的邁克霍普金斯（Mike Hopkins），是從索尼影業電視公司前任主席一職跳槽而來的高層，將會負責營運Prime Video與Amazon Studios，主導與米高梅的整合，也讓各界好奇此品牌的未來發展。

本月份Prime Video最引人注意的獨家作品，非科幻動作片《明日之戰》莫屬。故事講述一群平民被徵選並隨士兵送往未來的世界，以對抗佔領地球的外星生物，阻止人類滅亡，原訂片名為《Ghost Draft》。

Photo Credit: 《明日之戰》

與其他許多電影有類似遭遇，《明日之戰》原是院線計畫，看準2020年的聖誕檔期，但因疫情影響而延宕上映時程，最終製作公司派拉蒙影業以2億美金轉賣給亞馬遜，敲定本片在串流平台見客的命運，於全球240個國家、地區的Prime Video同步播映。

《明日之戰》主打明星陣容，由「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）領銜主演並首度擔綱監製，還有奧斯卡男配角得主J.K.西蒙斯（J.K. Simmons）加持，另一位亮點卡司則是伊芳史漢基（Yvonne Strahovski），這位來自澳洲的演員以《使女的故事》大主教夫人「Serena」一角深植人心，此次在《明日之戰》則飾演優秀軍事科學家，掌握人類存亡的命運關鍵。

已經上架的《明日之戰》目前在IMDb取得中段（接近後段班）的成績，至於爛番茄（Rotten Tomatoes）已陸續有影評亮票評價，有人認為此片是具備良好特效品質的爆米花電影，主演討喜、節奏俐落，不難想像，有許多讚美聲音落點於精彩的畫面成果，並遺憾無法在大銀幕欣賞本片。至於負評意見，有影評認為其「毫無原創性」，也有人分享：「《明日之戰》是一部需要環繞音響和巨大銀幕的電影——因為視覺奇觀是本片的唯一價值。」

某程度來說，當講求聲光體驗的高概念娛樂片走進家戶，其純粹「為娛樂而生」的初衷便成了雙面刃：在無法享受戲院沈浸式的觀影環境之下，小螢幕的溝通缺乏足夠精良的設備來支持這些作品的最大優點，而容易讓觀者對這類電影感到「麻木」。這也可能是正、反評價皆主要針對此點攻防的原因。

《新花邊教主》（Gossip Girl），CATCHPLAY+、HBO GO播映，7月8日首播

“XOXO, gossip girl.”

一聽到這句台詞，是否回憶瞬間湧上，讓人想重溫當年捧紅一票新星演員的《花邊教主》？這部自2007年至2012年於CW電視台首播，總共6季、121集的美國青少年劇集，挾帶校園、愛情、上流階級和時尚等「可口」元素，榮登經典精緻肥皂劇之列，至今若遇重播，還是會引起不少劇迷流連忘返。

《花邊教主》改編自同名小說，全劇由無所不知、卻又身份神秘的「花邊教主」（Gossip Girl）Blog充當旁白，圍繞著一群就讀紐約曼哈頓貴族高中的上流社會青少年，揭開上東區生活的種種八卦蜚語、愛恨情仇。

以風尚和戀愛為賣點的影集，「俊男美女」是最為老派卻無可或缺的立基條件，第一代主角群布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、蕾頓米絲特（Leighton Meester）皆因此爆紅：前者後來成功搶攻大銀幕征途，與丈夫萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）在社群上的幽默互動，也屢上新聞版面；後者婚後則較為低調，最為人熟知的代表作仍是《花邊教主》中的「Queen B」。

Photo Credit: 《花邊教主》 第一代「花邊教主」

由HBO Max推出的《新花邊教主》捧著廣大粉絲的殷殷企盼，終於要揭開新一代貴族學生的生活面目。相隔近十年，原班幕後製作團隊回歸，此作將會被視為主創群對Z世代的觀察與回應，因此其與初代《花邊教主》之間的改編差異，是我個人認為最應被關注的焦點。

從目前已經釋出的資訊來看，原先的八卦載體「部落格」被轉譯為「IG帳號」，是現今年輕世代話語權角力的主流平台，更是圖文分享模式當道的精準呼應，神秘的「Gossip Girl」還會為故事要角標註專屬的Hashtag，借用社群的溝通方式帶出角色特性，也讓觀眾能迅速建立人物定位。

至於擔任重要「圈外人」一角的，是非裔美國演員惠特尼皮克（Whitney Peak），從原先的潘巴奇利（Penn Badgley）到惠特尼，主創對這名關鍵角色的性別和種族都有了不同的選擇。

新版兩位「花邊教主」則由喬丹亞歷山大（Jordan Alexander）和艾蜜莉阿琳林德（Emily Alyn Lind）出演，其中以前者的外貌與初代人物有明顯區隔——不論是膚色或俐落平頭造型，皆可再次看出，比起《花邊教主》擁抱較為單一的「校園女神」形象，《新花邊教主》更可回應新世代對多元風格的選擇，也令人好奇除了選角，這樣的精神會如何體現在故事內核。

《泰德拉索：錯棚教練趣事多》第2季（Ted Lasso），Apple TV+播映，7月23日首播

剛送走《而立人生》第2季完結篇，下半年將迎來經典代表劇《晨間直播秀》第2季、傑森摩莫亞（Jason Momoa）《末日光明》第2季等原創作品的Apple TV+，本月份將先更新娛樂與品質兼具的《泰德拉索：錯棚教練趣事多》。

本劇在今年初獲得金球獎、美國編劇工會和演員工會獎的提名肯定，飾演主角泰德教練並擔綱製片的傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis），更是一舉獲得金球獎與演員工會兩項大獎認證，收下來自媒體和演員同業人員的愛戴，登上喜劇類男主角寶座。

傑森蘇戴西斯發跡於美國知名喜劇綜藝節目《週六夜現場》（SNL），亦曾參演《賞金戀人：Ex檔案》、《幸福百分百》、《老闆不是人》系列、《全家就是米家》與《A+瞎妹》等喜劇作品，擅長幽默、諷刺的逗趣風格，對於喜劇類型早已得心應手。

本劇靈魂人物泰德，是一位為了挽救婚姻，遠渡至英國工作的美式足球（Football）教練——但此回任務，卻是在異地帶領英超足球（Soccer）球隊——完全不同類型的運動差異，以及兩國之間的文化隔閡，成了本劇「錯置喜劇」的笑料來源。

除此之外，《泰德拉索：錯棚教練趣事多》善於運用配角群的功能，讓每一位戲份不等的人物皆有無可取代的魅力，包含亦正亦邪的魔頭老闆、寡言惜字的教練夥伴、原被極度忽視的清潔人員，以及球隊中性格各異的幾位球員，都成了編劇筆下受到妥善安置的趣妙配角，增添化學效應。從劇情曲線來看，第2季承接前季結尾的落敗，這支陷於頹勢的球隊存亡將是如何？成了劇迷迫不及待想看見的故事主力。

《屍戰朝鮮：雅信傳》（Kingdom: Ashin of the North），Netflix播映，7月23日上線

作為Netflix首部南韓原創影集，《屍戰朝鮮》改編自作家金銀姬與梁慶一的網路漫畫《神的國度》，是以活屍為主要題材的驚悚架空古裝劇，第一季於2019年問世，以每集約20億韓元的高預算打造，當時成為韓國有史以來製作費第三高的劇集。

劇情設定於16世紀末，在日本入侵數年後的朝鮮王朝，王世子李蒼想見臥病在床多天的父王，卻一直被現任王妃（中殿）阻撓，因此直覺宮中有不可告人的秘密。為追尋真相，李蒼微服暗訪醫治其父王的醫員，卻發現一場恐怖瘟疫正迅速擴散，染疫的人會死而復活，變得嗜吃人類血肉，整個朝鮮正陷入一場滅亡危機。

原著漫畫作者，也是此影集編劇的金銀姬，以《幽靈》、《信號》等作品廣為人知，擅長撰寫推理、懸疑題材，此次將驚悚路線橫跨至古裝、奇幻類型，交出令人信服的成績單。第一季導演金成勳以2016年的電影《失控隧道》為人熟知，也因此片機緣，早在《屍戰朝鮮》之前就與裴斗娜合作過；至於金成勳對古裝喪屍題材的掌控手腕，亦可從2018年的電影《屍落之城》略知一二。

Photo Credit: Netflix提供

回到劇情，《屍戰朝鮮》在第2季結束之際，驚喜出現全智賢的短暫身影，引發粉絲諸多猜想。而這終於敲碗盼來的《屍戰朝鮮：雅信傳》則是以「外傳」形式回歸，是影集第3季之前的暖身「電影」，由全智賢領軍主演、首季導演金成勳和編劇金銀姬再度聯手打造。

《屍戰朝鮮：雅信傳》將揭曉關鍵「生死草」的起源，並講述眾棄之女雅信的神秘故事。而預計於今年播出的tvN電視劇《智異山》，則會是編劇金銀姬、《屍戰朝鮮》影集主角朱智勛、外傳電影主角全智賢的聚首之作，粉絲心中的遺憾之一——朱智勛與全智賢在《屍戰》系列無緣同框——也將會在另個故事時空被填補。

《戀人的最後情書》（The Last Letter From Your Lover），Netflix播映，7月23日上線

英國作家（也是記者、編劇）喬喬莫伊絲（Jojo Moyes）曾兩度獲頒「美國浪漫作家協會」（Romance Writers of America）的「年度浪漫小說獎」，其同名小說更被改編為電影《我就要你好好的》，於2016年上映時，儘管評價褒貶不一，卻依然風光橫掃全球2.08億美金票房，在市場表現上大為成功。

《我就要你好好的》不僅將《冰與火之歌：權力遊戲》「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）與《真愛繞圈圈》山姆克萊弗林（Sam Claflin）捧為賺人熱淚的悲劇銀幕佳侶，也讓喬喬莫伊絲的電影改編之路起了個好兆頭。

Photo Credit: 《我就要你好好的》

今年Netflix的《戀人的最後情書》，則是改編自喬喬莫伊絲2011年獲得「年度浪漫小說獎」肯定的著作，故事講述記者艾莉發現一批來自1965年的珍貴秘密情書，進一步調查後得知這段禁忌之戀的主角是實業大亨的太太珍妮佛，與負責報導這位大亨的財經記者安東尼。在認真又討喜的檔案學家協助下，艾莉得以挖掘更多兩人背後的故事，而她自身的愛情也逐漸萌芽。

《戀人的最後情書》導演奧古斯汀弗里澤爾（Augustine Frizzell）是全才創作者，其演員身影可見於《險路謎情》、《老人與槍》等作；她也是HBO影集《高校十八禁》試播集的導演和聯合製作人。本次與串流龍頭Netflix合作，可說是這位新銳導演事業潛力的證明。

至於本片的演員陣容，則有許多台灣影迷的熟面孔：包括《愛的萬物論》費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）、《美麗心計》雪琳伍德利（Shailene Woodley）、《怪獸與葛林戴華德的罪行》卡倫透納（Callum Turner），以及《比利・林恩的中場戰事》喬歐文（Joe Alwyn）。若發揮得當，本片可說是顏值與題材皆十分討喜的浪漫之作，可為疫情之下的炎夏時刻，帶來一些療癒甜頭。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航